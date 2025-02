V Adamově nemají lidé kde parkovat, město u Brna tak chce rokli zavézt sutí

Město aktuálně předložilo na krajský úřad dokument EIA, který posuzuje projekt z hlediska dopadu na životní prostředí. Lidé či instituce mají měsíc na to, aby se k němu vyjádřili.

„Případné připomínky a námitky kraj vyhodnotí, jestli jsou odůvodněné. Pak nám dá svolení projekt realizovat, nebo si vyžádá dopracování dokumentů,“ nastiňuje adamovský místostarosta Jiří Němec (ODS).

Podle něj radnice nenašla žádné překážky, které by měly záměru bránit. „V rokli se nevyskytují žádní ohrožení živočichové ani rostlinstvo, které by mělo být chráněno zákonem. Plocha byla vyjmuta z lesního půdního fondu, takže doufáme, že to projde bez problémů,“ sděluje Němec.

Rokle se nachází mezi ulicemi Údolní a Petra Jilemnického. Z malé části už zavezená je, jinak je částečně zalesněná a svažuje se k jihovýchodu k řece Svitavě. V plánu je na úroveň uličního terénu dorovnat asi hektar území, který by měl být zavezen stavební sutí a zeminou z výkopů. V nejvyšším místě má být mocnost navážky až dvacet metrů. Podle předpokladů by se mělo začít letos a v roce 2028 by mohlo být hotovo.

Takto má vzniknout téměř stovka parkovacích míst. „Tato stavba má veřejný význam. Jako město jsme si nechali zpracovat studii počtu parkovacích míst a zjistili jsme, že jich máme hrubý nedostatek. Tímto bychom chtěli nabídnout lepší komfort místním občanům, aby měli po příjezdu ze zaměstnání kde zaparkovat vozidla,“ oznamuje Němec.

Vznikne i park s lavičkami

Ten navíc zdůrazňuje, že nemá jít jen o betonovou plochu zaskládanou auty. „Od bytové zástavby ji bude odcloňovat park s lavičkami, kde najdou místo na procházku rodiče s dětmi nebo senioři. Půjde o odpočinkovou zónu v dotyku s přírodou,“ přibližuje místostarosta.

V navážce bude také místo pro velkou retenční nádrž, do které bude stékat dešťová voda a využije se pro zálivku na celém sídlišti Ptačina.

Proti plánu se při jeho odhalení před dvěma lety zvedl odpor některých obyvatel, kteří se postavili proti kácení, přestože porost v rokli tvoří z části i náletové dřeviny. „Řadu lidí se nám povedlo uklidnit, když jsme jim ukázali, že nepůjde jen o betonovou plochu, která by se v létě zahřívala, ale bude tam i vegetace. Samozřejmě nikdy neuspokojíte sto lidí ze sta, proto očekáváme výsledek současného procesu EIA,“ podotýká Němec.

Sídliště Ptačina je izolovaná část Adamova, která leží na rozdíl do většiny města na opačném břehu Svitavy v zalesněném kopci, jenž se zvedá směrem k Útěchovu. Vznikalo v 50. až 70. letech minulého století převážně pro zaměstnance Adamovských strojíren a trpí tak tradičním nedostatkem parkovacích míst jako drtivá většina podobných sídlišť.

Dnes už průmysl z Adamova prakticky zmizel, o bydlení je však poměrně velký zájem s ohledem na drahé byty v Brně a na to, že spojení do krajského města je odsud velice dobré.