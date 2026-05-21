Školačka vylákala muže do lesa, pak ho zbili její kamarádi. Policie stíhá mladistvého

Autor: ,
  15:31
V případu loňského napadení muže v lese u Adamova na Blanensku stíhá policie jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví. U dalších pěti nezletilých, kteří nedosáhli věku trestní odpovědnosti, prověřování policisté odložili kvůli nepřípustnosti trestního stíhání. O nich rozhodne soud pro mládež, který může uložit výchovné opatření.

Událost se odehrála loni v létě a vzbudila pozornost poté, co televize CNN Prima News zveřejnila videozáznam. Ten zachytil skupinu chlapců, kteří poškozeného bili pěstmi, kopali do něj a jeden z nich použil i teleskopický obušek. Napadený se snažil krýt, nakonec se mu podařilo vstát a utéct.

Podle dřívějších informací televize si muž psal s třináctiletou dívkou, která ho následně vylákala do lesa. Tam na něj čekala skupina jejích kamarádů.

„U pěti osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání,“ uvedl mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala.

Spis policisté prostřednictvím Okresního státního zastupitelství v Blansku postoupili soudu ve věcech mládeže. Ten může rozhodnout například o výchovných opatřeních.

„U posledního mladistvého zahájila policejní komisařka trestní stíhání pro podezření z výtržnictví,“ doplnil Vala.

Případ tím ale podle policie nekončí. Kriminalisté dál prověřují i možné protiprávní jednání samotného napadeného muže. „Čekají na vypracování zadaného odborného znaleckého posudku,“ dodal policejní mluvčí.

