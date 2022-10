Spisovatel Nesbo si splnil sen. S Ondrou zdolal skály, pak zhlédl jeho film

Film Adam Ondra: Posunout hranice, který dnešním dnem vstupuje do kin po celé zemi, je syrovým pohledem na brněnský fenomén skal a umělých lezeckých stěn, který uhranul celou českou veřejnost sportovních fanoušků. Zdaleka to ale není 80 minut záběrů muže na laně.

„Už jsem viděl nějaké lezecké filmy. Jenže tohle je jiné. To není film o lezení, ale o lezci, páru, volbách a obětech, které spolu musí absolvovat, aby mohli dosáhnout cíle,“ popisoval své bezprostřední dojmy ze snímku speciální host premiéry filmu v Brně, norský spisovatel Jo Nesbo. Že byl odlišný pohled pod pokličku života profesionálního lezce záměrem, potvrzuje i sám Ondra.

„Kdyby to mělo být další lezecké video, ani bych do toho nešel. Já ale od kluků očekával, že to bude výrazně jiné než třeba má videa a YouTube, a proto mi dávalo smysl do toho jít. A to se povedlo. Je to jiné, než jsem navíc očekával sám, ale spokojeně jiné,“ hledal nejlepší opis lezec.

Ten se nakonec pokusil vytvořit Nesbo, „Je to o životě a o tom, kolik proher musíte utržit, abychom nakonec byli úspěšní. Divák vidí, jak je lezení z více než devadesáti procent o tom, že selžete, abyste potom uspěli, a ten film to absolutně vystihuje. Je to úžasné. Absolutní opak hollywoodských trháků s happy endem, tohle je totiž reálné a to mě velmi baví,“ neskrýval autor severských detektivek nadšení.

„Všechny velké příběhy jsou o prohrách. Vždyť i ten největší příběh křesťanství není o vítězství. Symbolem křesťanství není vzkříšený Kristus třetího dne po ukřižování. Je to Kristus na kříži. Tohle je do jisté míry také příběh o Ježíši na kříži,“ dodal Nesbo.

Film nabízí pohled do zákulisí i velmi osobní zpovědi Adama Ondry, ale hlavně jeho manželky Ivy. Rčení, že za každým velkým mužem má člověk hledat silnou ženu, je zde velmi silným motivem a Ondra se mu vůbec nebrání.

„Každý muž hledající dobrodružství musí mít doma velkou podporu a to já jistě mám,“ usmíval se lezec.Ten je na nikdy nepřestávající pozornost a přítomnost kamer zvyklý. Sledovat dokument o sobě bylo však i pro něj něco zvláštního. „Takhle na velkém plátně a s těmi osobními scénami, na to si člověk zvyknout nemůže,“ přiznal Ondra. (jcr)