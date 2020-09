Neradostná brněnská bilance: fotbal a hokej vs. covid 0:2

Resumé těžkého dne pro hokej a fotbal v kraji? Kometa nehrála v pátek s Třincem a nebude hrát ani zítra v Litvínově. Místo přípravy na zápas šel celý tým na testy. Zbrojovka ještě naději, že bude ligu hrát, má. O tom, zda vyběhne v neděli v Králově Poli k zápasu proti Olomouci, ale rozhodne hygienická stanice podle výsledku sobotních dalších testů.

„Pokud to zůstane takhle, tak se v neděli hraje. Rána je to ale obrovská, mužstvo je rozbité. Jeho stav je tristní,“ hlesl Tomáš Požár, sportovní manažer Zbrojovky. Abychom zachovali „spravedlnost“ vůči covidu-19, tak Kometa ještě v pátek nevěděla s jistotou, že ji skolil právě on. Hráči a realizační tým teprve zamířili na testy, ale vysoké horečky mluvily za vše.

I extraligový ředitel Josef Řezníček dopoledne mrazivě konstatoval: „Je to podobný průběh jako u Vítkovic (Vítkovice nahlásily 19 případů nákazy nemocí covid-19 ve čtvrtek večer – pozn. red.). Zatím nemůžeme mluvit o karanténě, musíme počkat na testy,“ řekl Řezníček serveru iDNES.cz.

Vniveč tak na Kometě vyšlo několik dní příprav hokejové arény, kde se dokonce pro fanoušky chystaly podsedáky, aby si mohli v sektorech na stání sednout.

Kdo také nehraje kvůli koronaviru Ligoví basketbalisté Brna mají mezi hráči a členy realizačního týmu třináct nakažených. Odloženy mají tři nadcházející zápasy nejvyšší soutěže. Basketbalistky Žabin jsou po pozitivním nálezu u jedné z hráček v karanténě, liga jim má začít o příštím víkendu. Volejbalistky KP Brno v sobotu neodehrají zápas 1. kola extraligy proti Šternberku, a to z důvodu hygienických opatření v souvislosti s koronavirem týmu soupeřek. Házenkáři SKKP Handball Brno odkládají sobotní extraligový duel proti Lovosicím; hosté mají pozitivní nález na covid-19 a celý tým proto musel do karantény. Hokejisté Hodonína nesehrají sobotní zápas 1. kola druhé ligy proti Valašskému Meziříčí. Klub uvedl, že rozhodnutí padlo z preventivních důvodů po dohodě.

„Je to paradox. Ve čtvrtek jsem byl nadšený z přístupu hráčů na tréninku před zápasem s Třincem, všichni se cítili výborně. Ale během pár hodin je situace úplně jiná,“ litoval na webu Komety její majitel Libor Zábranský.

Výsledky testů očekával během sobotního večera nebo nedělního rána. Do Litvínova na zápas 2. kola extraligy by ale svoje mužstvo nevezl, ani kdyby se u hokejistů covid-19 nepotvrdil; Litvínov už má domluvený zápas proti Hradci Králové, jemuž pro změnu odpadl duel s nakaženými Vítkovicemi.

To v Brně v pátek na hokej nikdo neměl ani pomyšlení. Řešily se organizační věci, testování, provizorní režim. „O dalším postupu budeme informovat po výsledcích testů, do té doby se nebudeme vyjadřovat. Mrzí nás to, na tento víkend jsme se hrozně těšili, ale vývoj rozhodl jinak,“ dodal Zábranský.

Zbrojovka měla nemocné hráče už minulý týden

V souvislosti se zveřejněním informace o tom, že koronavirus udeřil i ve Zbrojovce, vyšlo najevo i to, že tři brněnští fotbalisté jsou nemocní už od minulého týdne. Proto vynechali zápas ve Zlíně. Nešlo tedy jen o zranění, co zasáhlo do sestavy trenéra Miloslava Machálka.

Oslabené mužstvo prohrálo ve Zlíně 1:3.

V pátek si trenér Zbrojovky na toto téma ještě osobitým způsobem zavtipkoval: „Protože zkušenost s covidem máme, tak můžeme potvrdit, že u hráčů došlo ke ztrátě čichu. Když jsem se díval na výkony našich útočníků ve Zlíně, tak jsem měl na jazyku, že byli asi covidem už napadeni, protože ti zrovna čich ztratili. Na góly,“ ohlížel se Machálek.

Tuhle tezi už pronesl ve vztahu k zítřejšímu utkání proti Sigmě, v němž by potřeboval, aby se jeho střelci Jakub Přichystal a Antonín Růsek konečně trefili. Zatím mají na kontě nulu a jediným střelcem Zbrojovky v první lize je dosud obránce Peter Štepanovský, jenže ten se ve Zlíně nechal vyloučit a na jeden zápas má stopku.

Pokud se však zítra v Králově Poli bude hrát, čekají Machálka starosti, jak vůbec sestavu poskládat. Vedle nemocné pětice (konkrétní jména se nezveřejňují) chybí i další zranění hráči.

Trenér Brna Miloslav Machálek ještě žije v naději, že jeho tým nedělní duel s Olomoucí odehraje.

Gajič je v Brně, čeká na formality

Marodku v obranných řadách se Zbrojovka rozhodla řešit angažováním srbského stopera Zorana Gajiče, bývalého hráče Bohemians Praha a Zlína. V české lize má odkopáno dohromady 104 zápasů. Třicetiletý Srb dorazil už v úterý, s mužstvem trénoval, a kdyby bylo jen na Machálkovi, zítra by hrál. Vyřízené ale ještě nejsou formality; Gajič hrál naposledy na jaře v Bulharsku. Od léta byl bez angažmá.

„Je to zkušený hráč a myslím si, že je nachystaný nastoupit. Samozřejmě se dá předpokládat, že zápasový výpadek bude na jeho výkonu znát, ale věřím, že si s tím poradí,“ uvažoval Machálek.

Gajič zároveň není tou posilou, kterou měla Zbrojovka vyhlédnutou a jednala o jejím příchodu mezi prvními dvěma domácími zápasy nové sezony.

„To byli jiní hráči. Ale já se ani nedivím, že v době covidu kluby nechtějí nikoho uvolňovat,“ připustil.

Sám je nyní v situaci, kdy každého zdravého borce vítá na tréninku s radostí. Aby bylo dost hráčů na dnešní trénink, doplní zdravé torzo „áčka“ mládenci z divizního béčka. Dost možná pak některé z nich vybere i do kádru pro zítřejší ligu.

Fotbalisté se v Brně snaží nepustit nesnáze dovnitř šatny, přestože jeden ligový bod ze tří kol a plná marodka nevěstí nic příjemného.

„Je brzo na to, abychom házeli flintu do žita,“ myslí si útočník Jakub Přichystal, mimochodem jeden z těch, kteří by zítra proti Sigmě měli hrát. „Musíme se chytit nějakým dobrým výsledkem. Nám útočníkům by pomohlo, kdyby se aspoň jeden z nás trefil. Věříme, že to přijde, Olomouc chceme porazit a odrazit se od toho,“ pronesl.

Pokud se tedy bude hrát...