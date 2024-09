Bartoněk končí, noví majitelé Zbrojovky chtějí do čtyř let hrát evropské poháry

Za skupinou OneCap stojí trojice investorů, ten hlavní Jaroslav Havel je známý především díky své advokátní kanceláři Havel & Partners. S Kateřinou Zychovou a Janem Mynářem zareagovali nejrychleji na nabídku hospodářské komory.

„Měli jsme dvě složitá jednání se zahraničními partnery a s jedním českým a nakonec se rozhodli pro českou cestu,“ uvedl ředitel Regionální hospodářské komory Čeněk Absolon.

Komora, která doposud vlastnila pět procent akcií klubu, se do jednání ohledně změny vlastníka vložila, protože měla nárok na uplatnění předkupního práva a vypadalo to, že na jaře oznámená změna vlastníka na hokejového bosse Libora Zábranského nikam nevede.

„V sobotu 24. srpna nám v datovce přistála výzva k jeho uplatnění. Měli jsme tedy pět dní, abychom vše vyřešili. Koupit kolos jako je Zbrojovka, za pět dní, je velmi složitou operací. My ale projekt nachystali a ‚nevěstu‘ pro něj zařídili,“ dodal Absolon. S pomocí investorů se nyní připravují na výdaje stovek milionů korun, aby v dlouhodobém horizontu klub dosáhl na evropské poháry.

Na valné hromadě příští pondělí se vymění veškeré vedení Zbrojovky. Generálním manažerem klubu se stane právě Jan Mynář. Končí také aktuální sportovní manažer Zdeněk Psotka. „Kompletně se vymění představenstvo, dozorčí rada. Všichni lidé, kteří mají podíl na vedení Zbrojovky. Pan Psotka je skvělý odborník, ale když přijdeme do firmy, která není úspěšná, tak hlavní lidi vyměnit zkrátka musíte,“ objasnil za hospodářskou komoru Ladislav Chodák.

Ten také okomentoval anabázi s penězi za přestup Ladislava Krejčího z pražské Sparty do španělské Girony, ze kterého má klub získat přibližně čtyřicet milionů. „Tuto otázku jsme vyřešili během dvou minut. Peníze z tohoto přestupu dostane pan Bartoněk coby splátku za půjčku klubu,“ objasnil Chodák. Tímto krokem vazby Václava Bartoňka na klub de facto skončí.

Fait mimo hru

Do prodeje chtěl ještě promluvit brněnský podnikatel Igor Fait. Ten se o vstup do klubu zajímal již v roce 2019. Zbrojovka tehdy postoupila zpět do nejvyšší soutěže a Bartoňkův zájem prodat kdysi slavnou značku opadl. A nyní už se taky dostal mimo zájem komory.

„Jak řekl pan Fait v rozhovoru pro iDNES.cz, pokud by byl dostupný, byl by jistě jedním z nejlepších adeptů, když jsme hledali partnera. V takovém případě bychom určitě jednali,“ vysvětlil Chodák.

Podle něj se ani neztratí vazba na krajské město. „Jaroslav Havel bydlí v brněnském Žebětíně. Jisté odtržení od Brna považuji ale za zdravé, neboť zde byla poslední dobou snaha jít jakousi brněnskou cestou, kterou my jít nechceme,“ dodal Chodák s tím, že Fait není v úvahách ani jako případný další partner. „Řekl buď všechno, nebo nic,“ dodal.

Zbrojovka v poslední době pod neustálým tlakem nestability majitelské struktury i kritikou fanoušků herně tápe. Po úvodních osmi utkáních druhé ligy je s nejhorší střeleckou produktivitou v celé tabulce na dvanácté příčce, jen dva body od sestupových pozic.