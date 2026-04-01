Do Znojma jste v pozici majitele přivedl Jakuba Prokeše na post sportovního ředitele klubu. Proč?
Já pana Prokeše vůbec neznal. Ani ze světa fotbalu, ani ze soukromé sféry. Doporučil mi ho Milan Volf.
Tehdejší trenér A mužstva? Kde na něj přišel on?
Volf tady fotbalu hodně pomáhal. On mi Prokeše doporučil s tím, že nám bude sponzorovat a platit hráče skrz jeho agenturu. Měli jsme o tom jistou dohodu. Pak se ale mezi sebou Prokeš s Volfem nedohodli a narazilo to i u mě.
Jenže v říjnu roku 2020 odešel nikoliv Prokeš, ale Volf.
Já ho tehdy odvolal. Nebyly výsledky a tým nefungoval. Pan Prokeš tady naopak zůstal jako sportovní ředitel. Byl jsem tehdy nemocný, měl jsem operace obou kyčlí a neměl jsem moc času na fotbal. Lítal jsem po doktorech a na fotbal jsem neměl čas. Klub spravoval hodně on.
Nechápu, proč by člověk jako on, který je finančně zajištěný svým byznysem, by měl kvůli pěti tisícům eur dělat nějaké nepravosti. Kvůli sto tisícům?