Jihomoravská olympiáda. Tokijské příběhy sportovců z kraje

„Mám radost, že se nám Moravákům v Tokiu dařilo. V takové míře se to asi moc nečekalo,“ svěřila se tenistka Barbora Krejčíková, zlatá ze čtyřhry.

Nejoslavenější medaile: Alexander Choupenitch

Bronzového medailistu z Tokia šermíře Alexandera Choupenitche přivítali 28. července 2021 na Olympijském festivalu v Brně fanoušci.

Jako druhý český olympionik vybojoval šermíř Sokola Brno I (bronzovou) medaili a jako první ji přivezl do Česka. Díky tomu měl Alexander Choupenitch i nejvíc času svůj úspěch oslavit. Za necelé dva týdny se stačil představit ve fotbalové talk show TIKI-TAKA na O2 TV Sport, kde bodal fleretem do hrudi moderátora Petra Svěceného, na rozhovor se zastavil v DVTV a zazpíval Leoši Marešovi v jeho show Staré pecky (na snímku). „Poslední týden byl blázinec, ale příjemnej,“ napsal si pak na sociální sítě po návratu z Konopiště, kde zpíval vlastní písničku Víme oba.

Nejpřekvapivější výsledek: Vítězslav Veselý

Bronzový oštěpař Vítězslav Veselý. LOH 2020, 7. srpna 2021

Věci na vyhlášení vítězů si s sebou na závod nevzal. S tím, že skončí na stupních vítězů, rodák z Hodonína ve svých osmatřiceti letech počítat nemohl. Předvedl však svůj nejlepší výkon za posledních šest let a pro bronz si následně šel v půjčeném oblečení, narychlo naházeném členy výpravy z tribuny. Bronz už má z olympiády v Londýně, k němu ho však posunula diskvalifikace jednoho ze soupeřů za doping. Jinak byl čtvrtý. „Londýn jsem prožíval dost těžce, protože jsem tam byl favorit, a pak si říkal, že takovou šanci na medaili už mít nebudu,“ vyznal se. V Tokiu svému příběhu napsal parádní happy end.

Nejdéle vybojovávaná medaile: Barbora Krejčíková

Osm dnů se bojovalo o zlato v dámské tenisové čtyřhře. Na kurtech, kde hráči nezřídka kvůli vedru a vlhku mleli z posledního. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou navíc všude slyšely, že si pro zlato dojdou právě ony. Není se co divit, byly největšími favoritkami. Unést tlak a vyhrát pět zápasů v řadě však bylo nesmírně náročné.

Český tým na olympiádě v Tokiu

„Jsem dobitá, ale mám všechno, co jsem si přála,“ oddechla si Krejčíková. „Asi nikdy nezapomenu na to, jak nádherné přivítání nám s Katkou připravili ostatní čeští sportovci, když jsme se po finále vrátily se zlatými medailemi na krku do olympijské vesnice,“ řekla dojatě tenistka z Ivančic.

Barbora Krejčíková (vlevo) a Kateřina Siniaková pózují se zlatými medailemi ze čtyřhry na olympijských hrách v Tokiu.

Největší náraz do reality: Tomáš Bábek

Český reprezentant Tomáš Bábek při závodu v dráhové cyklistice. Sobota 7. srpna 2021

Mistr Evropy z roku 2016 a bronzový ze světového šampionátu 2017 v keirinu neuspěl v rozjížďkách ani v opravách. „Keirin je jako život. Někdy vás vynese na vrchol a někdy srazí dolů,“ povzdechl si 34letý dráhař Dukly Brno. Na jeho ambicích se podepsalo, že za poslední rok na dřevěné dráze závodil jen jednou a také tréninků měl v odpovídajících podmínkách minimum. V Tokiu to byl pro odhodlaného bojovníka poměrně nerovný boj.

Nejkratší účast: Jiří Orság

Jiří Orság na LOH 2020 v Tokiu. (4. srpna 2021)

Po solidním trhu rodák ze Znojma útočil na první pětku, na své třetí olympiádě tajně snil o medaili. Jenže pak přišel nadhoz, jeho silnější disciplína, a v něm Orság selhal. Po třech neúspěšných pokusech nebyl klasifikován. „Myslel jsem, že tohle bude možná moje poslední olympiáda, ale budu to muset zvážit. Tohle asi není způsob, jak bych chtěl končit,“ přiznal Orság, že se bude zabývat myšlenkami na start v Paříži.

Nejpohodovější medaile: Jiří Lipták a David Kostelecký

Jiří Lipták a David Kostelecký dorazili v sobotu odpoledne do Brna na Olympijský festival. (31. července 2021)

Před devětaosmdesáti roky se na olympijských hrách stalo, aby čeští reprezentanti obsadili v jednom závodě první a druhé místo. V Los Angeles se to v těžké váze ve vzpírání povedlo Jaroslavu Skoblovi a Václavu Pšeničkovi. Navázali na ně až minulý týden Jiří Lipták a David Kostelecký ve střelbě na trap. Když se vraceli do vesnice – Lipták se zlatem a Kostelecký se stříbrem – vypadalo to, jako když jdou dva chlapi z práce na autobus. U Liptáka s Kosteleckým jde o trefné přirovnání, protože jsou velcí kamarádi a bydlí kousek za Brnem, asi tři kilometry od sebe. Podle toho vypadal i jejich finálový rozstřel, provázený úsměvy a gesty respektu, a také čas po závodě. „Počkej na mě, vole!“ zněla jedna z prvních vět po finále od Kosteleckého směrem k Liptákovi, když si plnili mediální povinnosti.

Nejvděčnější olympionik: Tereza Ďurdiaková

Tereza Ďurdiaková na chodeckém mistrovství Evropy družstev v Poděbradech

Chodkyně z Brna skončila ve svém závodě na 20 kilometrů třicátá. Nic moc, řekli byste si? Ďurdiaková, která se chůzi věnuje zhruba rok, si na tom našla svoje. „Olympijský pobyt mi dal mnohem více než jen samotný závod. Pozorovala jsem soupeřky, jak se rozcvičují a jak technicky a pomalu v tréninku mnohdy chodí. Za těch 14 dní jsem skokově vylepšila techniku a je to nejvýznamnější posun v posledních měsících, který mi v budoucnu pomůže být mnohem silnější,“ odnesla si z Tokia.

Nejrozpačitější olympionik: Adam Ondra

Jeden z nejlepších lezců světa se nikdy netajil nedůvěrou ke kombinačnímu formátu, v němž se při olympijské premiéře lezení bojovalo. Po závodě, v němž sahal po zlatu, avšak neskončil těsně druhý, ale až šestý, řekl brněnský pavoučí muž jasně: „Momentálně to bolí. I z toho důvodu, že vím, že jsem za daných podmínek nemohl zalézt líp. Že to nevyšlo na medaili, je velké zklamání. Kdybych vůbec netrénoval, tak bych možná dopadl úplně stejně, a to je asi úplně nejvíc frustrující.“