Modré parkovací zóny v Brně. Od září zase trochu jinak

Pod palbou kritiky bylo minulé vedení Brna v čele s hnutími ANO a Žít Brno za nastavený systém rezidentního parkování. Modré zóny se staly hlavním tématem loňských komunálních voleb a nová koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů jasně deklarovala, že chce systém změnit. Po zhruba půl roce od voleb brněnští radní představili novinky, jež mají platit od září.



O radikální zásah nakonec nejde, spíše o úpravy současného systému a odstranění nedostatků. MF DNES přináší přehled změn, které se dotknou nejen Brňanů.

Současné modré zóny: Princip regulace zůstává stejný

V lokalitách, kde už bylo rezidentní parkování zavedeno, se regulace pro rezidenty a abonenty v principu nijak nemění. I nadále bude platit celodenní regulace v pracovní dny se systémem takzvané květinky, kdy rezident a abonent parkuje „zdarma“ ve své zóně a těch okolních. V modrých zónách, jež platí od listopadu, nemusí lidé zatím řešit placení ročních poplatků, odložené na letošní jaro. Podle radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) prodlouží neplacení do zavedení změn, tedy do září.

Poplatky: Budou jednotné a nižší

Předvolební slib brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) o zrušení ročních poplatků pro rezidenty, o nichž hovořila jako o „nově uvalené dani na

Situace pro dojíždějící: Konec zákazu vjezdu do centra

Brňany“, zatím zůstává nesplněný. I tak však lidé nově zaplatí výrazně méně. Obyvatelé Brna dají ročně za parkování v modrých zónách za první auto 200 korun, za druhé 8 tisíc korun a za každé další 12 tisíc. Abonent neboli podnikatel dá za první auto 4 tisíce korun, za každé další 18 tisíc. V dosavadním systému jsou zvláště u rezidentů částky až dvojnásobné. Nově budou tyto poplatky také sjednocené na celé Brno a nebudou si je tedy v budoucnu volit jednotlivé městské části v různé výši.

Lidé dojíždějící například z jiných městských částí budou muset v centru platit za každou hodinu parkování jako mimobrněnští. Dnes tedy ve třech zónách na sever od historického centra a nově také v něm. U něj totiž bude do některých ulic znovu umožněn vjezd i lidem, kteří tam přímo nebydlí. Pokud se systém rozšíří dál od centra do takzvaného pásma C, třeba na Žlutý kopec, bude tam regulace pouze v noci. Přes den mezi 6. a 17. hodinou tam zaparkuje kdokoliv.

Ceny krátkodobého parkování: Někde si lidé i připlatí

Zatímco rezidenti a abonenti budou platit všude stejně a poplatky se jim sníží, dojíždějícím zůstane více stupňů částek a některé se i zvýší. V historickém centru zůstane jako doposud první půlhodina zdarma a každá další za 40 korun, v ulicích pásma B, vymezeného ulicemi Šumavská, Úvoz, Poříčí a Francouzská, tedy včetně současných tří lokalit s modrými zónami, bude první hodina zdarma a každá další za 30 korun, dnes je to o 10 korun méně. Pokud se pak rozšíří modré zóny dál do zmíněného pásma C, budou tam dojíždějící platit od 17. do 6. hodiny ranní následujícího dne za každou hodinu 20 korun. Přes den tam bude stání zdarma.

Předplatné pro nerezidenty: Na rok za 12 tisíc korun

Do pásma B v nejbližším okolí jádra města si nerezidenti budou moci vyřídit dlouhodobé parkovací oprávnění platné mezi 6. a 17. hodinou. Za něj zaplatí za týden 400 korun, za měsíc 1 200 a za rok 12 tisíc. Od rezidentů pak budou moci získat dvakrát více volných hodin k parkování než dosud a více jich budou moci rezidenti i dokoupit.

Rozšíření modrých zón: Zatím spíše v okolí centra

Pokud v nejbližší době k rozšiřování modrých zón dojde, bude to v městské části Brno-střed v dalších zónách přiléhajících k historickému centru. Podle radního pro dopravu této městské části Jana Mandáta (za ODS) se chce radnice rozhodnout co nejdříve. „Termín si chceme stanovit v pondělí,“ řekl. V okrajových zónách se chce přidat i Královo Pole nebo Brno-sever, ale nejdříve v příštím roce.

Příprava změn: Je potřeba přelepit značky

Systém modrých zón zatím schválili politici, teď se vše musí vyřešit po právní a administrativní stránce. To se týká i změny dopravních značek. Všechny přelepí a dostanou přehlednější označení bez současných tří pruhů.