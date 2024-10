Další legenda zpět ve Zbrojovce, patriot Polák hlásí nástup do kanceláře

Jednou už vedení fotbalistů Zbrojovky Brno jeho příchod do sportovního vedení klubu oznamovalo, to když se měl bývalý reprezentant Jan Polák loni v říjnu zapojit do zbrojováckých struktur. Tehdy role někdejšího výtečného záložníka nebyla přesně definována, což se stalo tento týden. Polák (znovu) nastupuje do Zbrojovky, jeho úkolem bude zabezpečit komunikaci s hráči a řešit chod druholigového týmu.