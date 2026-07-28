Zájem o golf jako sport pro děti sílí
Golf si dlouhodobě nesl pověst sportu spojeného s vysokými náklady, přísnou etiketou a exkluzivním prostředím. Expertní studie z uplynulých let proto sledovaly pomalý růst zájmu rodičů a současně si kladly otázku, proč dosud nespadá mezi vyhledávané sporty pro děti. Podle výzkumů patřil mezi hlavní překážky společenský obraz golfu, dále cena golfové výbavy i členství v klubech, případně doprava, protože málokdo má hřiště v dojezdové vzdálenosti. U dětí navíc hraje obvykle velkou roli, zda se sportu věnují také kamarádi.
Analýzy z loňského roku však dokazují, že se situace začíná proměňovat. Evropská golfová asociace (EGA) ve své zprávě vycházející z odhadů z roku 2025 uvádí, že „počet registrovaných juniorských golfistů v Evropě se ve srovnání s rokem 2024 zvýšil o 13,6 % a dosáhl více než 478 000. Pokud započítáme všechny formáty hry, odhaduje se, že v roce 2025 hrálo v Evropě golf 19,9 milionu juniorů. To ukazuje, že zájem mladé generace o golf výrazně přesahuje rámec oficiálního členství v klubech.“ V Česku bylo podle údajů EGA ve stejném roce evidováno 50 483 registrovaných hráčů, včetně 6 772 juniorů.
Výuka golfu pro začátečníky: Důležitá je příležitost
Golf sice zatím nezažívá bezvýhradný členský boom, ale rozšiřují se příležitosti, při nichž si ho mohou začátečníci a hlavně děti nezávazně vyzkoušet. Pro rodiny je také podstatné, že výuka golfu už nemusí být postavena jen na individuálních hodinách techniky. Dětské programy stále častěji kombinují švih a krátkou hru s obecnou pohybovou průpravou, soutěžemi a hrou ve skupině.
Golf zároveň kombinuje chůzi, koordinaci pohybu, práci s rovnováhou a soustředění. Odborné přehledy ho řadí mezi aktivity, které mohou přinášet zdravotní přínosy napříč generacemi. To potvrzuje i manažerka Golf Resortu Kaskáda Veronika Mojžíšová: „Máme tu i rodiny, kde spolu hrají dědeček, dcera i vnoučata. To je na tom krásné.“ U dětí jde pak především o pobyt venku, získávání nových dovedností, procvičování trpělivosti a možnosti sledovat vlastní pokrok.
Děti přicházejí ze školy, na kurz i příměstský tábor
Jako příklad je možné uvést Golf Resort Kaskáda v údolí mezi městem Kuřim a obcí Jinačovice nedaleko Brna. Vedle 27jamkového mistrovského hřiště má resort šestijamkovou akademii, driving range, tréninkové plochy, půjčovnu holí a indoorovou halu. Začátečník tak nemusí vyrazit rovnou na několikahodinovou hru, ale může začít na cvičné ploše nebo krátkém hřišti pod dohledem trenéra.
Kaskáda Golf Academy letos opět vypisuje golfový kurz pro děti od pěti let, začátečníky či mírně pokročilé, který začíná v září a pokračuje po celý školní rok. „Golfové vybavení bude dětem zapůjčeno, parkování je v Golf Resortu Kaskáda bezplatné a během dětského tréninku mohou dospělí posedět v příjemném prostředí s výhledem do uklidňující zeleně, objednat si pití a odpočívat… nebo pracovat na wifi,“ doplňují manažeři resortu.
V létě 2026 akademie zorganizovala také šest příměstských golfových kempů pro děti od čtyř let, kde mohou strávit několik dní, aniž by se rodina musela rozhodovat pro celoroční členství nebo nákup výbavy. Pro některé zůstane golf prázdninovým zážitkem, jiné mohou pokračovat v pravidelném kurzu.
Další cestu otevírají školy. Golf Club Brno dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Jungmannova v Kuřimi, kde se golf objevuje v tělesné výchově i jako mimoškolní kroužek, čímž je vyřešen jeden z aspektů, které zmiňují i odborné studie, tedy potřeba sdílení zážitků s vrstevníky. Žáci pravidelně trénují na Kaskádě a v roce 2026 vyhráli celostátní Turnaj základních škol. Stejný titul škola získala také v letech 2021 a 2024.
Příkladem a vzorem pro ostatní může být například Filip Jakubčík, člen Golf Clubu Brno, který začínal s golfem ve dvou letech a v roce 2025 se stal prvním českým amatérským mistrem Evropy.
Golf objevují i firmy: pracovní akce a teambuildingy
Podobný princip jako u dětských kurzů funguje také u firemních akcí. Účastník nemusí být golfista, aby se zapojil. Začátečnické programy se dají postavit na několika jednoduchých disciplínách, které lidé zkoušejí jednotlivě nebo v týmech. „Během dvou hodin se seznámíte pod vedením profesionálních golfových trenérů zábavnou formou s golfovým prostředím. Na našich cvičných plochách si vyzkoušíte základní golfový postoj, švih, procvičíte golfový odpal a patování,“ představují provozovatelé Kaskády golfové lekce pro začátečníky, které pomáhají ke stmelení kolektivu a vytvoření dobrých vztahů s klienty.
Právě možnost zapojit začátečníky je podstatná. Současné teambuildingy se podle zkušeností českých firem vzdalují povinným večírkům nebo drahým show. Zaměstnanci více oceňují dobrovolnost, autenticitu a aktivitu, v níž mají vlastní prostor. Golf může takové podmínky nabídnout, pokud organizátoři myslí také na nehráče a neudělají z akce povinný turnaj zkušenějších kolegů.
20 let Kaskády tak ukazuje nejen historii jednoho golfového areálu na Moravě, ale také širší posun ve vnímání tohoto sportu.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností GOLF BRNO a.s.