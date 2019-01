Znojemští fotbalisté se těší na chorvatskou finanční injekci

„V tuto chvíli nám to řeší zásadní problém a mělo by nám to na jaře pomoct od existenčních starostí,“ věří majitel znojemského mužstva Jiří Tunka, že z nejhoršího je znojemský fotbal alespoň prozatím venku. S tím, že jednání ještě nejsou dotažena, ale blíží se k finalizaci.

Přestože očekávaná „chorvatská injekce“ nebude tak silná, aby zacelila celý výpadek zhruba dvou a půl milionu korun, které ve Znojmě očekávali od města, ale nedostali je, stále jde o citelný příspěvek. Podle zdrojů MF DNES by mělo jít o 1,5 milionu korun.

„O konkrétních částkách je složité mluvit, dokud je nemáme, ale mělo by jít nejen o finance, ale rovněž o spolupráci na zajištění soustředění,“ podotkl Tunka.

1,5 milionu korun by měla Znojmu přinést podpora nového zahraničního sponzora.

Právě tento efekt vstupu nového sponzora by se měl ve 13. celku druhé ligy projevit ještě dřív, než přijdou peníze na účet. V prvním utkání zimní Tipsport ligy o víkendu proti Zbrojovce Brno (Znojmo prohrálo 2:5) nastoupilo za tým několik hráčů ze zemí bývalé Jugoslávie, navíc Znojmo odjede příští týden na soustředění do Chorvatska. V Medulinu nedaleko Puly odehraje tři až čtyři zápasy.

Netradiční destinace pro zimní soustředění je také výsledkem nové spolupráce.

„Sice tam není o tolik tepleji než u nás, ale velkým plusem jsou vyhřívaná hřiště, na nichž se trénuje a hraje,“ řekl Tunka.

V únoru pak trenér Leoš Kalvoda poveze mužstvo na druhé chorvatské soustředění, tentokrát na Makarskou riviéru.

Zároveň Tunka a spol. plánují bojovat dál o finanční podporu na znojemské radnici. Poté, co 1. SC Znojmo obdrželo od města v letech 2016 a 2017 dotaci ve výši 4,6 milionu korun, klesla po změně vedení a nástupu Tunky dotace na 2,6 milionu korun na rok 2018. Současně s tím z rozpočtu druholigových fotbalistů „vypadly“ i peníze od městské společnosti na zpracování odpadu.

Na rok 2019 nárokuje klub dotaci ve výši 5,42 milionu korun, ale obává se, že tolik nedostane.

„Zatím se schvaloval pouze celkový objem peněz určený na podporu sportu. Jednotlivé žádosti bude schvalovat zastupitelstvo,“ sdělila mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Fotbalisté k verdiktu vzhlížejí s velkou zvědavostí. Starosti se záchranou ve druhé lize si uvědomují, ale ty existenční je tíží ještě víc.

„Teď se spíše řeší finanční otázka, abychom mohli pokračovat. Město nám dalo o zmíněného dva a půl milionu méně než předchozí sezonu. Do konce roku se čekalo, jestli peníze dostaneme, snažili jsme se s tím něco dělat. Chceme tady hrát dále,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Michal Sobota.