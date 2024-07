Kvíz: Bublinky na skle a kvalitní pivní pěna. Poznáte vymazlený škopek?

Když přijdete do hospody, kde jste ještě nebyl, poznáte hned, zda je to kvalitní provozovna?

Troufnu si říct, že ano. Stačí například nahlédnout do sklepa. Velkou roli hraje samozřejmě i čistota. Hygiena je základ všeho. V pivovaru i v provozovně. Není dobře, když má chladič zanesenou mřížku nebo když má pivní vedení mikrobiální nánosy. Nedejbože, když strčíte prsty do kartáčů v myčce sklenic a vytáhnete šlem. To všechno jsou signály, že tohle asi nebude ta nejlepší hospoda.

A pokud do hospody přijde laik, kterého zřejmě až do sklepa nepustí, čeho

si má všímat?

Je to podobné. Jak dbají na hygienu, poznáte i u výčepu. Výčepní by měl každou sklenici umýt a opláchnout, než do ní začne čepovat pivo. Samozřejmě je i důležité, jak pivo načepuje. Člověk většinou zaregistruje, že dostal pivo pod míru. Špatně umyté sklo zase poznáte podle toho, že se ve sklenici tvoří na stěnách bublinky. Špatně také je, když vám rychle kolabuje pěna. Ta má být správně hustá a krémovitá. Když pivo upíjíte, mají se na sklenici tvořit z pěny krásné kroužky. Dobře není ani to, když na výčepu stojí rozčepovaná piva...

