V listopadu hokejová Kometa Brno oslavila 71. výročí svého vzniku. Víte, pod jakým názvem oddíl ve své nejslavnější době hrál, kolik mistrovských titulů dohromady nasbíral a kdy mu hrozil zánik? Svoje znalosti o jednom z nejdůležitějších klubů české hokejové historie si můžete otestovat v kvízu iDNES.cz a třeba si i výhrou knihy Kometa. 70 let hokejového klubu nadělit dárek pod stromeček.

Otázek o Kometě je třináct stejně jako extraligových trofejí v brněnské klubové vitríně. Čtenáři, kteří v kvízu odpoví od 9. prosince od 6 hodin do 15. prosince 2024 do 23 hodin alespoň na polovinu otázek správně, se mohou zaregistrovat do soutěže o knihu z nakladatelství JOTA.

Aktualizované vydání přináší kompletní historii slavného a úspěšného brněnského klubu, doplněnou bohatým fotografickým materiálem. Obsahuje průřez všemi sezonami, portréty tří desítek největších legend v historii Komety od Bubníka a Dandy až po Langa a Hubáčka a osobní vzpomínky aktérů. Nechybí ani medailony hráčů novodobé historie Komety, těch, kteří navázali na legendy a výrazným způsobem se podíleli na úspěších klubu od roku 2011 až do současnosti. Nechybí ani bohatá statistická sekce.

Obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a. s. najdete zde.