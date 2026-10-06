6. října 2026
Kvíz: Augle, fčil, rola, pali. Jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?
Brněnský hantec, neboli slang kombinující češtinu s řadou cizích jazyků, proslavil už před 50 lety bavič a silák Franta Kocourek. Později tuto brněnskou pouliční mluvu zpopularizoval při svých vyprávěních třeba Miroslav Donutil. Domluvili byste se v centru Brna s místním patriotem? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu.
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