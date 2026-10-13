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Kvíz: 30 let od rekordu za Lužánkami. Vyzkoušejte si, co o slavném stadionu víte

13. října 2026

Na legendární brněnský stadion za Lužánkami přišlo před 30 lety nejvíce diváků v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Je to také 25 let od posledního mistrovského zápasu. Věděli jste, že tam byl stanoven i světový rekord v atletice? A že při titulu Zbrojovky diváci obsadili i kopec za stadionem? Otestujte si své znalosti o slavném stadionu v následujícím kvízu.

Otázka 1/30

Díky své velikosti a univerzálnosti zažil lužánecký stadion nespočet sportovních i kulturních spektáklů. V jakém roce byl slavnostně otevřen?

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