13. října 2026
Kvíz: 30 let od rekordu za Lužánkami. Vyzkoušejte si, co o slavném stadionu víte
Na legendární brněnský stadion za Lužánkami přišlo před 30 lety nejvíce diváků v historii nejvyšší české fotbalové ligy. Je to také 25 let od posledního mistrovského zápasu. Věděli jste, že tam byl stanoven i světový rekord v atletice? A že při titulu Zbrojovky diváci obsadili i kopec za stadionem? Otestujte si své znalosti o slavném stadionu v následujícím kvízu.
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