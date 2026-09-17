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Kvíz: Zvládli byste dnes autoškolu? Tohle by měl vědět řidič i neřidič

17. září 2026

Na silnici se pohybujeme skoro všichni, ale řadu pravidel a praktických vychytávek zná málokdo. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v běžných situacích za volantem i mimo něj. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit do 24. 9. do 17:00. Vyhrát může každý, kdo správně zodpoví více než 80 % otázek.

Otázka 1/20

Na železničním přejezdu bliká bílé světlo. Jaká nejvyšší rychlost platí už 50 metrů před přejezdem i při jeho přejíždění?

Vyhrajte vouchery a užijte si večer plný chytré zábavy

Chytrý Kvíz

Odpovězte správně na otázky v Chytrém Kvízu a vyhrajte voucher na dva volné vstupy na večerní kvíz. Voucher využijete v libovolném podniku podle vašeho výběru, kde se hraje Chytrý Kvíz. Na místě ho jednoduše předáte moderátorovi. Voucher nelze uplatnit na kvízové speciály.

Chytrý Kvíz pořádá kvízové večery už od roku 2014. Ročně uspořádá kolem 7 000 kvízů po celém Česku a měsíčně si je přijde zahrát přibližně 25 000 lidí. Součástí celoročních aktivit je i Kvíz Open – největší jednodenní kvízový turnaj v Česku, jehož 3. ročník proběhl v únoru v brněnském Bobycentru.

Kromě toho Chytrý Kvíz pravidelně připravuje tematické speciály, firemní kvízy na míru či doprovodný program na kulturní festivaly a sportovní akce.

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

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