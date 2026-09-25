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Říje trápí řidiče. S podzimem pozor na zamilované jeleny

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Právě v těchto dnech pomalu, ale jistě začíná jelení říje, ale také podzim, který je z pohledu srážek se zvěří velmi nebezpečný. Během říje zvěř ztrácí veškerou opatrnost a je potřeba se na to za volantem připravit. Řidiči musí dávat velký pozor, protože zamilovaný srnec pravidla bezpečnosti a provozu fakt nezná.

Riziko nehod narůstá zejména v úsecích, kde silnice procházejí lesními porosty nebo těsně sousedí s poli a loukami. Nebezpečí během říje je však o to zrádnější, že k němu dochází v úplně jinou dobu, než jsou řidiči zvyklí. Zatímco po většinu roku hrozí střet se zvěří zejména za svítání a po západu slunce, během říje se zvířata pohybují po vozovce nekontrolovaně po celý den, i za plného světla.

Nimrodi pozor: Ve státě Connecticut není povoleno lovit z auta. Kvůli střelbě prostě musíte vystoupit a strpět trochu nepohodlí. Neprojde vám to ani v Tennessee. Ani tam nesmíte střílet, ale aspoň můžete lovnou zvěř srážet za jízdy vozem.
Crashtest auto vs. divočák
Crash test: auto vs. divočák
střed se zvěří
11 fotografií

Hlavně nestrhnout volant

Policisté dlouhodobě upozorňují, že reakce řidiče v prvních zlomcích sekundy často rozhoduje o tom, zda událost skončí jen pomačkaným nárazníkem, nebo tragickými následky pro posádku. Klíčem k bezpečnému zvládnutí situace je okamžité a intenzivní brzdění bez prudkých manévrů volantem.

Dopravní policisté na základě zkušeností důrazně varují před zbrklým vyhýbáním na poslední chvíli. Nebezpečí spočívá v tom, že při pokusu o vyhnutí se zvěři řidiči velmi často strhnou řízení do protisměru nebo do příkopu. V takovém případě hrozí přímá srážka s protijedoucím vozidlem nebo náraz do stromu, což má téměř vždy výrazně tragičtější následky než samotný střet se zvířetem.

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Pokud tedy zvěř vyskočí přímo před auto, správným postupem je pevně držet volant, prudce sešlápnout brzdu a čelnímu nárazu se už nesnažit vyhnout zbrklým manévrováním. Pakliže k obávanému střetu přece jen dojde, pro řidiče tím povinnosti nekončí a správný postup na místě nehody je zásadní i pro následné jednání s pojišťovnou. Prvním krokem musí být vždy zabezpečení místa incidentu zapnutím výstražných světel, obléknutím reflexní vesty a umístěním výstražného trojúhelníku v dostatečné vzdálenosti od vozidla.

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„Pořiďte fotografie místa nehody, poškození vozidla a případně zraněného zvířete. Alespoň na jedné fotografii by mělo být vidět poškození vozidla a zároveň SPZ vozidla. Máte-li, zajistěte záznam z palubní kamery. Navštivte webové stránky policie a vyplňte formulář pro oznámení události.

Potvrzení obdržíte e-mailem nebo datovou schránkou,“ radí pojišťovna Direct. Policii samozřejmě zavolat můžete, ale pokud zvíře z místa uteklo a škody nejsou vyšší než 200 tisíc Kč a nikdo není zraněný, pak policie může odmítnout na místo přijet. A právě proto je nutné vyplnit onen formulář. ( Odkaz)

Pokud zvíře na místě zůstalo, ihned policii volejte. Policisté následně vyrozumí příslušné myslivecké sdružení, jehož členové se postarají o odklizení nebo dohledání zraněného zvířete. Řidiči by se zároveň měli vyvarovat jakéhokoliv kontaktu se sraženou zvěří. Snaha odvézt uloveného nebo mrtvého srnce z místa nehody domů by totiž byla právně posouzena jako trestný čin pytláctví se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

A co pojišťovna?

Pokud máte správně nastavené pojištění, srážka se zvěří vás nemusí stát balík. Aby vám však pojišťovna uhradila škodu, musíte mít toto riziko pojištěné – jako u jiné dopravní nehody. Střet se zvěří je jedním z rizik, které si můžete pojistit v rámci havarijního pojištění. Nebo si můžete srážku se zvěří jen připojistit k povinnému ručení – střet se zvěří totiž klasické povinné ručení neobsahuje.

ilustrační snímek

„Horní hranice pojistného plnění je určená buď pojistnou částkou, nebo limitem pojistného plnění. V případě střetu musíte být vy sami tím, kdo se střetne se zvířetem. Pokud budete účastník dopravní nehody se zvířetem, které však odhodí jiné vozidlo, pak se na vás pojištění nevztahuje. Kromě samotné škody na vozidle máte v ceně i právní poradenství a zastoupení, kdyby náhodou došlo na soudní dořešení škod a samozřejmě i asistenci. Třeba když potřebujete odtah, nebo se nemáte, jak dostat dál,“ doplňuje pojišťovna Generali Česká.

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