Se zvířetem na dovolenou. Dejte pozor na změny v pravidlech

Evropská unie upravila podmínky převozu psů, koček nebo fretek mezi členskými státy. Chce tak předcházet šíření nemocí napadajících zvířata, nebo z nich naopak pocházejících. Zároveň chce zastavit zneužívání zvířat a omezit kruté obchodní praktiky.
Nové nařízení zavádí povinnost, aby všichni psi a kočky chovaní v Evropské unii, včetně těch v soukromém vlastnictví, byli identifikovatelní pomocí mikročipů a registrovaní v interoperabilních národních databázích. Prodejci, chovatelé a útulky budou mít na přípravu čtyři roky od vstupu nařízení v platnost. Pro majitele domácích zvířat, kteří zvířata neprodávají, začne tato povinnost platit po deseti letech u psů a po patnácti letech u koček. Zvíře také musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.
Povinný pas i očkování
Nové nařízení se zaměřuje na psy, kočky a fretky. A všechna tato zvířata musí mít pro všechny cesty po EU platný pas. Nemusíte kvůli němu na žádný úřad. Vydá vám ho přímo váš veterinář. V pasu pak jsou základní údaje o zvířeti, včetně informace o veškerých očkováních. V pasu také musí být uveden kód mikročipu, který zvíře má. Pokud nemá, musí mít tetování, a i toto je uvedeno v cestovním dokladu.
Pas musí obsahovat také kontakt na veterináře, a jakkoli má doklad doživotní platnost, veškeré údaje v něm musí být aktuální. Pokud tedy pes dostane další očkování, je potřeba, aby v dokladu bylo uvedeno, kdy k němu došlo. Nezapomínejte, že zvíře pro cesty do zahraničí musí být očkováno proti vzteklině. A v rámci cest do vybraných zemí také odčerveno.
„Před vstupem na území Irska, Malty a Finska musí být psi ošetřeni proti echinokokům, tj. odčerveni. Ošetření psů proti echinokokům musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem ve lhůtě 120–24 hodin před vstupem na území těchto států a musí jím být potvrzeno do pasu. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel,“ vysvětlil Evropský parlament.
A co když si budete chtít naopak zvíře přivézt ze zahraničí, především mimo EU? I na to nová legislativa myslí. „Psi a kočky dovážené ze zemí mimo EU za účelem prodeje budou muset být před vstupem do EU označeni mikročipem a následně zaregistrováni ve vnitrostátní databázi. Majitelé domácích zvířat vstupující do EU budou povinni předem zaregistrovat své zvíře s mikročipem v databázi nejméně pět pracovních dnů před příjezdem, pokud již není zaregistrováno v databázi některé ze zemí EU,“ informoval Evropský parlament. Ve chvíli, kdy si budete chtít přivézt zvíře z EU platí stejná pravidla jako pro cestování. Tedy platný pas, čip nebo tetování a veškerá nutná očkování.
Parlament také upravil podmínky pro ty, kteří cestuji s víc než pěti mazlíčky. To se může týkat všech, kteří například jedou se svou smečkou na výstavu nebo soutěž. Nová legislativa umožňuje převoz maximálně pěti mazlíčků. Pokud potřebujete převézt víc zvířat, pak je nutné předložit potvrzení, že důvodem je účast v soutěži, na výstavě nebo sportovní akci. V tomto případě stačí předložit důkaz o registraci na tento typ akcí. A pozor, zvířata musí být starší než šest měsíců.
Pamatovat je třeba i na bezpečnost silničního provozu. Řidič musí zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu. Dále pak zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby. Zvíře musí být zajištěno proti pohybu, pádu či vymrštění nejen pro případ kolize, ale pamatovat je třeba i na jeho zajištění při prudkém brzdění či vyhýbacím manévru. Podobně na zajištění přepravovaných domácích mazlíčků nahlížejí i v dalších státech EU. „Vždy jde o bezpečnost posádky vozidla a při silničních kontrolách tamní policisté posuzují, zda jsou mazlíčci vhodným způsobem zajištěni – klec, přepravní box nebo například za použití homologovaného postroje s uchycením do pásu. Přepravované zvíře ocení i pravidelné přestávky spojené s jeho vyvenčením, napojením a poskytnutím trochy žrádla. Poté bude připraveno v pohodě absolvovat další dvě až tři hodiny jízdy,“ upřesňuje Roman Budský, dopravní expert z Platformy VIZE 0.