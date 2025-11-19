Sociální sítě jsou plné informací o tom, kde zrovna byla sražena zvěř. A jsou také plné komentářů, které hovoří o tom, jak jsou lidé zlí, když tu zvěř klidně srazí. Je ale potřeba si uvědomit, že sražením zvěře fakticky děláte víc pro svoji bezpečnost. Nehledě na fakt, že reagovat na zvěř tak, aby ke srážce nedošlo, často vůbec nejde. Jen před pár dny mi v deset hodin dopoledne vyskočila srnka z pole přímo před auto. A jen díky tomu, že pokračovala dál, nedošlo ke střetu.
Je potřeba přemoci vlastní reflexy
Důvody pro to, proč zvěř raději srazit, jsou vlastně úplně prosté. „Podle testů je mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem než snaha o vyhnutí se. Panická reakce nebývá nejlepší, rázný manévr by měl být s rozmyslem, aby se předešlo zbytečnému smyku. Při brzdění na kluzké vozovce, napadaném listí nebo na namrzlé silnici apod,“ vysvětluje policie.
Je to jen pár dnů, kdy se řidič pokusil vyhnout volně pobíhajícímu psovi. Dostal smyk a s autem skončil v blízkém rybníce. Je však pravdou, že snaha vyhnout se je přirozeným reflexem každého člověka. Základní poučka ale zní, hlavně brzděte, držet volant a nezavírejte oči! „Pokud už je střet se zvířetem nevyhnutelný, doporučení odborníků zní jasně: brzdit plnou silou a zvolit čelní náraz (z pohledu psychiky řidiče je to těžká situace, ale auta jsou na čelní náraz konstruována a deformační zóny pohltí energii v co nejvyšší možné míře,“ doplňuje policie.
A když už se stane
Pokud již došlo k samotné nehodě po střetu se zvířetem, je potřeba učinit nezbytná opatření jako při jakékoliv nehodě. Tedy rozsvítit výstražná světla, postavit na silnici výstražný trojúhelník a po střetu s velkým zvířetem pravděpodobně také zavolat policii a asistenční službu, která se postará o havarovaný vůz.
Nikdy se nesnažte sami poraněné zvíře odklízet ze silnice. Poraněná zvěř vám může způsobit zranění, v případě jakékoliv nemoci u zvířete může dojít také k vašemu nakažení. Nesnažte se naložit zvíře do auta. Vše by totiž mohlo skončit obviněním z trestného činu pytláctví.
Pytláka z vás totiž podle platného ceníku udělají už dva bažanti, protože jejich cena přesahuje pětitisícový limit. Nicméně orientační ceník poskytuje pouze odhady, cena trofejního zvířete může výrazně překročit částku 100 000 Kč. Konečné slovo bude mít nezávislý soud.
Srážka se zvěří se podle zákona musí nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení, který by měl dohledat zraněné zvíře či zajistit odvoz a likvidaci uhynulého kusu. Nicméně povětšinou stačí zavolat na policii, která vám s nahlášením pomůže. Ale to neznamená, že automaticky přijede! Pokud třeba zvíře uteklo a škody na autě nejsou vysoké, může vám operační sdělit, že hlídka nedorazí.
A ve chvíli, kdy potřebujete dokumenty od policie pro pojišťovnu, stačí požádat o potvrzení o provedeném oznámení. Žádost je nutné doručit na podatelnu krajského ředitelství policie podle místa oznámení střetu se zvěří / škodní události. „Pokud si nevíte rady, která podatelna je ta správná, můžete zaslat žádost na „centrální“ podatelnu policie.
V předmětu e-mailu však vždy uveďte o co žádáte, s upřesněním místa události, aby bylo vaše podání správně přiřazeno na příslušný útvar policie, který se vám bude věnovat. Například: „Předmět – Žádost o potvrzení, střet se zvěří, okres XYZ,“ radí policie.