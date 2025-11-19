Podzimní rej zvěře je v plném proudu. Řidiči se musí mít na pozoru

Autor:
Podzim je řidičsky velmi náročný. Na silnicích je potřeba počítat s mokrým spadaným listím, mlhami, deštěm, ale hlavně s migrující zvěří. A ačkoliv se to zdá kruté, při setkání se zvěří hlavně neuhýbejte. Z pohledu řidiče je opravdu lepší a bezpečnější zvíře srazit, než se pokusit vyhnout.

Sociální sítě jsou plné informací o tom, kde zrovna byla sražena zvěř. A jsou také plné komentářů, které hovoří o tom, jak jsou lidé zlí, když tu zvěř klidně srazí. Je ale potřeba si uvědomit, že sražením zvěře fakticky děláte víc pro svoji bezpečnost. Nehledě na fakt, že reagovat na zvěř tak, aby ke srážce nedošlo, často vůbec nejde. Jen před pár dny mi v deset hodin dopoledne vyskočila srnka z pole přímo před auto. A jen díky tomu, že pokračovala dál, nedošlo ke střetu.

Je potřeba přemoci vlastní reflexy

Důvody pro to, proč zvěř raději srazit, jsou vlastně úplně prosté. „Podle testů je mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem než snaha o vyhnutí se. Panická reakce nebývá nejlepší, rázný manévr by měl být s rozmyslem, aby se předešlo zbytečnému smyku. Při brzdění na kluzké vozovce, napadaném listí nebo na namrzlé silnici apod,“ vysvětluje policie.

Je to jen pár dnů, kdy se řidič pokusil vyhnout volně pobíhajícímu psovi. Dostal smyk a s autem skončil v blízkém rybníce. Je však pravdou, že snaha vyhnout se je přirozeným reflexem každého člověka. Základní poučka ale zní, hlavně brzděte, držet volant a nezavírejte oči! „Pokud už je střet se zvířetem nevyhnutelný, doporučení odborníků zní jasně: brzdit plnou silou a zvolit čelní náraz (z pohledu psychiky řidiče je to těžká situace, ale auta jsou na čelní náraz konstruována a deformační zóny pohltí energii v co nejvyšší možné míře,“ doplňuje policie.

Crashtest auto vs. divočák

Crash test: auto vs. divočák

A když už se stane

Pokud již došlo k samotné nehodě po střetu se zvířetem, je potřeba učinit nezbytná opatření jako při jakékoliv nehodě. Tedy rozsvítit výstražná světla, postavit na silnici výstražný trojúhelník a po střetu s velkým zvířetem pravděpodobně také zavolat policii a asistenční službu, která se postará o havarovaný vůz.

Nikdy se nesnažte sami poraněné zvíře odklízet ze silnice. Poraněná zvěř vám může způsobit zranění, v případě jakékoliv nemoci u zvířete může dojít také k vašemu nakažení. Nesnažte se naložit zvíře do auta. Vše by totiž mohlo skončit obviněním z trestného činu pytláctví.

Pytláka z vás totiž podle platného ceníku udělají už dva bažanti, protože jejich cena přesahuje pětitisícový limit. Nicméně orientační ceník poskytuje pouze odhady, cena trofejního zvířete může výrazně překročit částku 100 000 Kč. Konečné slovo bude mít nezávislý soud.

Srážka se zvěří se podle zákona musí nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení, který by měl dohledat zraněné zvíře či zajistit odvoz a likvidaci uhynulého kusu. Nicméně povětšinou stačí zavolat na policii, která vám s nahlášením pomůže. Ale to neznamená, že automaticky přijede! Pokud třeba zvíře uteklo a škody na autě nejsou vysoké, může vám operační sdělit, že hlídka nedorazí.

Volvo vyvíjí systém chránící před střety se zvěří.

A ve chvíli, kdy potřebujete dokumenty od policie pro pojišťovnu, stačí požádat o potvrzení o provedeném oznámení. Žádost je nutné doručit na podatelnu krajského ředitelství policie podle místa oznámení střetu se zvěří / škodní události. „Pokud si nevíte rady, která podatelna je ta správná, můžete zaslat žádost na „centrální“ podatelnu policie.

V předmětu e-mailu však vždy uveďte o co žádáte, s upřesněním místa události, aby bylo vaše podání správně přiřazeno na příslušný útvar policie, který se vám bude věnovat. Například: „Předmět – Žádost o potvrzení, střet se zvěří, okres XYZ,“ radí policie.

Vstoupit do diskuse
Témata: policie, silnice

Nejčtenější

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’

V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...

Čínský útok, nabíjení snů a brutální elektrotatra. Velká galerie z e-Salonu

BYD Dolphin Surf

Ještě v sobotu a neděli můžete v PVA Letňany navštívit veletrh e-Salon. Zde si lze prohlédnout – a v některých případech dokonce vyzkoušet – většinu elektromobilních novinek, které dorazily nebo v...

Jediný český autosalon patří elektroautům. Máme fotky před otevřením

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to...

Klasické autosalony již v Česku bohužel vymřely, ale elektromobily mají to privilegium, že jim jedna specializovaná výstava patří. Ve čtvrtek začíná sedmý ročník tradičního e-Salonu. Nakoukli jsme na...

Záhadný vůz budoucnosti zamotal hlavu i umělé inteligenci. Víme, co je zač

Exkluzivně
Futuristický koncept Kaiser při natáčení na Rohanském nábřeží v Praze

Ani kvíz ověřující, zda čtenáři znají jméno šéfredaktora iDNES.cz Matyáše Kaisera, ani koncept sedmdesát let neexistující automobilky. Záhadný prototyp auta budoucnosti, který se o víkendu v noci...

S novým ferrari po slavném okruhu Fiorano. Je to úžasná hračka pro bohaté kluky

Exkluzivně
Ferrari 296 Speciale

V Maranellu říkají, že to je nejvíc fun-to-drive ferrari všech dob. To říkají vždycky, napadne vás. Ale tentokrát to podle všeho není jen vychloubačnost. Ferrari 296 Speciale je fenomenálním...

19. listopadu 2025

Podzimní rej zvěře je v plném proudu. Řidiči se musí mít na pozoru

Volvo vyvíjí systém chránící před střety se zvěří

Podzim je řidičsky velmi náročný. Na silnicích je potřeba počítat s mokrým spadaným listím, mlhami, deštěm, ale hlavně s migrující zvěří. A ačkoliv se to zdá kruté, při setkání se zvěří hlavně...

19. listopadu 2025

Spartak byl snem českých motoristů, lidový byl jen naoko. Slaví sedmdesátiny

Škoda 440

Za první lidový automobil vyráběný v tehdejším totalitním Československu se považuje Škoda 440, zvaná Spartak. Skutečnost ovšem nebyla tak růžová, jak by se pouhým uvedením takové klasifikace mohla...

18. listopadu 2025

Podvozky nám ladí technici Maserati, říká šéf nové čínské značky v Česku

Premium
Leapmotor má být v Evropě nízkonákladovou značkou, která se má zaměřit výhradně...

Do Česka míří další čínská automobilová značka. Výhradním distributorem nových vozidel a originálních náhradních dílů značky Leapmotor bude v tuzemsku a dalších čtyřech zemích regionu skupina Emil...

18. listopadu 2025

Pět aut najednou. Supersporty s osmiválcem i na baterky v soutěži iDNES.cz

CDX-04-z boku

Vlastimil Galásek z Brušperku je bez diskuze nejaktivnějším účastníkem designérské soutěže iDNES.cz. Do redakce doputovalo hned pět návrhů, s nimiž mu pomáhala umělá inteligence. Tři supersporty...

18. listopadu 2025

Mezi modlitbou a petardami. Nejbarevnější automobilová pouť světa

Kněží pokropí auta svěcenou vodou a poté majitelé rozlévají na kola a na zem...

Podle náboženské tradice Panna Marie prodlužuje život předmětům i lidem. Proto první věc, kterou by měl člověk při koupi auta udělat, bez ohledu na to, zda je nové nebo ojeté, je dojet si s ním do...

17. listopadu 2025

Kam jedeš, dědo? Jaké panují obavy a jaká platí pravidla pro seniory za volantem

Premium
Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se...

Už ti bylo pětašedesát, tak nesahej na volant. Už máš svoje roky, určitě se vybouráš... Když přijde řeč na řízení auta, začíná válka generací, píše Magazín DNES.

17. listopadu 2025

Na motorkářskou show dorazil prezident, jednoruký jezdec i gladiátorský potěr

FMX GLADIATOR GAMES 2025

V pražské O2 aréně se konal další ročník FMX Gladiators Games. Odpolední představení navštívily podle očekávání hlavně rodiny s dětmi. Ještě větší počet diváků dorazil večer na druhou show.

16. listopadu 2025

Fiasko čínského SUV na slavných schodech do nebe. Automobilka se kaje

SUV Chery u Nebeské brány. Test dopadl fiaskem.

Dramatické záběry z testovací akce automobilky Chery Automobile se šíří po čínských sociálních sítích. Nové SUV Chery Fulwin X3L při pokusu zdolat strmé kamenné schody slavné Nebeské brány Tchien-men...

16. listopadu 2025

Přijíždí další tichá Tatra. Zní jako elektrický zubní kartáček

Tatra Force e-Drive BEV 8×8

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks představila na pražském e-Salonu 2025 svůj první plně bateriový náklaďák. A ne ledajaký. Elektrický kolos s názvem Tatra Force e-Drive BEV 8×8 si vozí 3 tuny...

15. listopadu 2025,  aktualizováno  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prozkoumali jsme sci-fi auto z pražského natáčení. Postavili ho v Česku

Futuristický koncept Kaiser při natáčení v Praze

Fantoma nočních ulic Prahy jsme i tento týden načapali při natáčení v Karlíně. Podařilo se nám nahlédnout do interiéru.

15. listopadu 2025

Hvězdou víkendové dražby unikátů je jedna z nejvzácnějších českých motorek

ČZ 500 TOURIST ‚‚VATIKÁN’’

V sobotu 15. listopadu ovládne výstaviště v Lysé nad Labem tradiční veteránská akce, podzimní burza veteránské veteše Retro Garáž. Její už tradiční součástí je aukce veteránů. Tentokrát nabídne...

14. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.