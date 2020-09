Velká SUV a dodávky do zúžených pruhů nesmí. Policie měří auta se zrcátky

Dálniční pruh musí být široký minimálně 2,5 metru, což je pro mnoho aut na hranici bezpečnosti. Vždyť mrazírenský kamion může mít návěs dokonce o deset centimetrů širší. Ve zúženích na rozkopaných dálnicích jsou ovšem levé pruhy mnohem užší, tak na malé auto.



Standardní míra jízdního pruhu je v Česku 2,5 až přibližně 3,75 metru, záleží na typu komunikace. Na dálnici je to z důvodu bezpečnosti a komfortu pro řidiče až 3,75 metru, do toho patří i dělicí pruh, ale ne krajní takzvaná vodicí čára. To je laicky řečeno bílá čára na kraji vozovky. Ta měří čtvrt až půl metru.

S centimetry navíc, které nabídnou dělicí pruhy (ty mají být podle normy široké čtvrt až půl metru) se počítat nedá. Široký návěs kamionu, do kterého se opře vítr, se rozkývá a půlmetrová rezerva je pak málo, zvlášť když se míjí s vyšším autem, třeba stále oblíbenějšími SUV. Do obvyklého 2,2metrového limitu ve zúženích v Česku se nevejde ani drtivá většina dodávek, ale ani velkých SUV typu Audi Q7.

Rozhodující je okamžitá šířka vozidla včetně nákladu, tedy i zrcátek, nikoliv celková šířka vozidla, která je uvedena v technickém průkaze vozidla, ta se totiž měří bez nich.

Vjezdem do levého pruhu tak mnoho motoristů porušuje předpisy. V místě dopravního omezení policisté auto samozřejmě nezastaví, protože by to ještě více narušilo plynulost provozu. Dodávkář míjející na centimetry kamion pravděpodobně vyvázne bez trestu. To, že vjelo široké auto do úzkého pruhu, zjistí policisté jen při nehodě. Pokuta za takový přestupek je do dvou tisíc korun.

Podle výzkumů německé Dekry patří předjíždění kamionu ve zúženém pruhu k nejvíce stresujícím řidičským situacím. „Zhruba 65 procent dotázaných přiznalo, že při předjíždění kamionu často pociťují nepříjemný pocit v žaludku spojený s obavami, jestli bez problémů místem projedou,“ uvádí průzkum z roku 2010. Podle něj 42 procent šoférů raději ani do levého pruhu na dálničních stavbách nezajíždí, mezi ženami jde o celou polovinu.

Pokud se na jízdu v takto zúženém pruhu necítíte, raději jeďte v pravém. Není to ostuda. Z moderních boubelatých aut je navíc často velmi mizerně vidět, takže přesně nevíte, kde auto končí.

Podle německých policistů se ve zúženích odehraje každá šestá nehoda. Pravidelně tedy kontroluje, zda šířkový limit řidiči respektují; do levého zúženého pruhu prý nepatří až 80 procent aut, která tudy nevědomky projíždějí, uvádí Němci.