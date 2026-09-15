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Zřícený most už tři roky nikdo neopravuje. Řidiči přes něj přesto dál jezdí

Radomír Dohnal

Most v Palaeopyrgos se může stát příčinou toho, že se počet obětí po třech letech od bouře Daniel ještě zvýší. | foto: Thanasis Kaliakoudas/LarissaNet CC-BY-NDCreative Commons

Tři roky po ničivé bouři Daniel zůstává v řecké Thesálii připomínka katastrofy, která asi jen tak nezmizí. Zřícený most Palaeopyrgos je sice oficiálně uzavřený, místní řidiči přes něj ale dál riskují cestu. Objížďka je pro ně příliš dlouhá a nový most zatím zůstává jen na papíře.

I když nechtějí vzpomínat, na září roku 2023 jen tak nezapomenou. V Bulharsku, Turecku, Libyi a v Řecku udeřila bouře Daniel, dosud nejvražednější medikán v historii. Katastrofa si vyžádala 4 – 11 000 obětí, především na pobřeží severu Afriky.

S nebývale ničivou silou, destrukcí infrastruktury, se bouře projevila i ve vnitrozemí Řecka.

Jen v Thesálii, řeckém správním regionu, po sobě zanechala 79 zničených mostů. A jedním z nich je i Palaeopyrgos, most vedoucí nad řekou Pineios. Říkat ovšem právě o tomto mostu, že „vede nad řekou“, přesné není. Prohnul se a zlomil, jeho středový betonový pilíř selhal a mostovka se dramaticky propadla o několik metrů. Prakticky se zanořil v místě zlomu do středu řeky.

Ovšem ne tak, aby úplně zmizel pod hladinou. A už vůbec ne tak, aby se pro řecké řidiče stal definitivně nesjízdným.

Bez ohledu na havarijní stav ho totiž využívají dál. Už tři roky.

Než absolvovat dlouhou zajížďku, řidiči šetří benzín i čas, a pokračují v cestách přes trosky mostu. Do rizika se tu, podle zpráv uveřejněných portálu LarissaNet, pouští nejen majitelé terénních vozů, ale i řidiči traktorů. Je to prý pořád to nejkratší spojení mezi vesnicemi Palaeopyrgos a Alexandrini.

Oficiální objízdná trasa přes národní dálnici znamená zajížďku dlouhou zhruba 30 kilometrů. Což je pro farmáře, kteří potřebují na svá pole jezdit několikrát denně, alternativa časově i finančně naprosto neúnosná.

Místní úředníci nedělají nic, aby je odradili. Provoz na zříceném mostě je sice oficiálně zakázán, ale vjezd na něj není fyzicky blokován závorami ani kontrolován policií. A navigační aplikace prý údajně chybějící most ani nezaregistrovaly, a samy k němu řidiče dál navádí.

Podle zpráv z regionálního tisku smlouva na demolici staré konstrukce a výstavbu nového mostu byla podepsána už na jaře 2025, stavební práce však kvůli nedostatku financí a komplikované byrokracii dosud nezačaly.

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