Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Jak si zředit vlastní prestiž
Packard patřil v první polovině 20. století k nejprestižnějším americkým automobilovým značkám a dokázal přežít i velkou hospodářskou krizi.
Pomohl mu model 120 představený v roce 1935, který byl výrazně dostupnější než tradiční velké Packardy a přivedl ke značce množství nových zákazníků. Strategie fungovala dokonale – v roce 1937 Packard vyrobil rekordních 109 518 automobilů.
Jenže po druhé světové válce se značka začala stále víc posouvat z nejvyššího luxusního segmentu do vyšší střední třídy a její někdejší exkluzivita se postupně rozmělňovala. Technicky přitom Packard rozhodně nezaostával, nabízel například vlastní automatickou převodovku Ultramatic. V roce 1954 se spojil se Studebakerem, jenže místo spojení dvou silných výrobců vznikla společnost, která musela řešit problémy obou. Poslední skutečně detroitský Packard vznikl v roce 1956 a automobily nesoucí toto jméno se pak ještě do roku 1958 vyráběly na základě Studebakerů, což prestiži kdysi slavné značky rozhodně nepomohlo.