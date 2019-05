O speciální značku pro elektromobily za první měsíc zažádalo 788 řidičů

Dopravní úřady začaly speciální registrační značky pro ekologické vozy vydávat od 1. dubna. V registru vozidel o ně mohou žádat majitelé aut na elektrický, hybridní (kdy hodnota emisí CO 2 je nejvýše 50g/km) nebo vodíkový pohon. Registrační značky s prvními dvěma písmeny „EL“ mají podle ministerstva usnadnit využívání některých výhod pro ekologické vozy.



„Při vydávání registračních značek pro elektrická vozidla ministerstvo dopravy provádělo podrobný monitoring aplikace, sledovalo dění na registračních místech a nebyl zaznamenán žádný problém,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.



Podle statistik ministerstva byl největší zájem v hlavním městě, kde úřady registrovaly 218 žádostí. Zájem v řádu několika desítek žádostí evidovaly také úřady v Brně, Ostravě a Plzni. Nejméně motoristů naopak zažádalo o značku v Karlovarském kraji, kde jich úřady napočítaly dohromady za všechny okresy šestnáct.

Hlavním cílem speciálních registračních značek je odlišit ekologická auta od ostatních. To by mělo umožnit efektivnější využívání opatření pro tyto vozy. Týká se to zejména bezplatného parkování v placených zónách některých měst. Do budoucna by je stát chtěl využívat například i pokud jde o jízdní pruhy pro tato auta.

Praha například elektromobily zvýhodňuje při parkování. Ty, které jsou osazeny značkou elektrického vozidla, jsou považovány za auta s platným parkovacím oprávněním. Jejich majitelé a provozovatelé tedy nemusí žádat magistrát o vystavení či prodloužení zvýhodněného parkovacího oprávnění a platit stokorunový manipulační poplatek. Pokud elektromobil značku nemá, pro majitele platí stejné podmínky jako dosud. Rezidenti vlastnící benzinové auto či diesel hradí ročně 1 200 korun.

Vydání registrační značky je bezplatné, majitelé je však dostanou pouze na vyžádání. Lhůta pro vydání je do patnácti dnů od podání žádosti.