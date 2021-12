Psychopati za volantem: pozor na dodávky, elektromobily a bouráky dvou značek

Řekni mi, jakým autem jezdíš, a já ti řeknu, jaký jsi. Čas od času se objevují různé průzkumy a ankety, které si daly za cíl zjistit vztah mezi značkami aut a tím, jak jejich řidiče vnímají ostatní.

A jakým autem vlastně jezdíte? I takováto nevinná otázka při pohovoru u personalisty by možná mohla vyřadit uchazeče o volné místo ze širšího okruhu zájemců. Určité skupiny lidí totiž oslovují určité značky aut.

Zlaté auto, a ještě k tomu elektromobil? Rychle vezměte nohy na ramena!

Obecně například platí, že řidiči luxusních vozů disponují lepšími vůdčími schopnostmi než majitelé masových značek. A mnohdy mají i ostřejší lokty. Existují i různé ankety a průzkumy, které hledají vztahy mezi značkami automobilů, jejich barvami, povoláními, ale i sexuálním životem jejich majitelů. A došlo to tak daleko, že se již u řidičů jednotlivých značek zkoumají i psychopatické rysy.

Obvyklí podezřelí v BMW a audi

Zprávy z černé kroniky obvykle začínají nějak takto: Řidič XY při rychlé agresivní jízdě nezvládl své auto a v zatáčce se střetl s protijedoucím vozidlem. Za to XY si lze dosadit různé značky, ale řada zahraničních průzkumů a anket ukazuje, že jaksi samozřejmě takto mnozí chápou tu z Mnichova. A některé si neberou servítky a hovoří přímo o psychopatech v BMW, kteří překračují rychlosti a nedodržují pravidla silničního provozu.

Čas od času na to přijde řeč a tuto otázku zvedne nějaký časopis či internetový server. Mnohdy za účelem vlastní propagace. Hojně se tomuto tématu věnují ve Velké Británii, neboť tamní média si příliš nepotrpí na politickou korektnost.

Jeden takový průzkum věnovaný zmíněné souvislosti si nechal nově provést britský vyhledávač a srovnávač britských šrotovišť Scrap Car Comparison. Výzkumu provedeného společností 3Gem se zúčastnilo 2 tisíce řidičů a z tohoto vzorku bylo poté vypočítáno průměrné skóre psychopatických sklonů pro různé skupiny řidičů, kategorizované podle značky, barvy, ale i druhu pohonu vozu.

Studie odhalila, že průměrné skóre v psychopatickém testu u všech řidičů bylo 6,6 z maximálních 36, takže řidiči BMW pravděpodobně vykazují výrazně více psychopatických rysů než průměrný řidič, s výsledkem téměř dvojnásobným oproti průměru.

I tato nejvyšší průměrná skóre však spadají do rozmezí „žádná psychopatie“. Nejedná se sice o nějaký vědecký výzkum, ale přesto to o něčem vypovídá.

V průzkumu Scrap Car Comparison se ti, kteří řídí elektromobil, přiblížili tomu, co průzkum definoval jako „možnou psychopatii“.

Za řidiči BMW se skóre 12,1 skončili těsně na druhém místě majitelé audi s průměrem psychopatie 11,7. Majitelé mercedesu naopak skončili se skóre 5,9 až sedmí. Před nimi byli řidiči značek Fiat, (7,0), Mazda (6,4) a Honda (6,3).

A jak dopadli řidiči škodovek? Hluboko pod průměrem! Měli totiž průměrné skóre pouze 3,2 z 36, což by mohlo naznačovat, že pravděpodobně nevykazují známky klasických psychopatických rysů. To z nich potenciálně činí klidnější řidiče. Což se může jevit ve Velké Británii, ale u nás, kde ji má každý druhý, to již nemusí tak zcela platit. Zajímavý výsledek je i 18. místo řidičů seatů, tedy značky, která je prezentovaná jako plná emocí.

Průzkum dále zjistil, že ti, kteří vlastní registrační značku na přání, mají téměř třikrát vyšší pravděpodobnost, že budou vykazovat psychopatické rysy, než ti, kteří vlastní standardní. Mezi „rizikovými“ barvami jasně vede zlatá, před hnědou a zelenou. V tomto směru se jistě nabízejí různé asociace.

Míra psychopatie podle značek Značka auta Průměrné skóre psychopatie (/36) BMW 12,1 Audi 11,7 Fiat 7,0 Mazda 6,4 Honda 6,3 Ford 6,1 Mercedes-Benz 5,9 Citroën 5,8 Volkswagen 5,4 Hyundai, Renault, jiné 5,3 Volvo 5,2 Nissan 5,0 Peugeot 4,8 Toyota, Opel/Vauxhall 4,7 Seat 4,3 Kia 4,2 Škoda 3,2 Legenda: 0–18: žádné psychopatické sklony

19–26: možné psychopatické sklony

27+: pravděpodobné psychopatické sklony Zdroj: Scrap Car Comparison

Psychopati v elektromobilech?

S ohledem na cíl zakázat prodej benzinových a naftových vozů do roku 2030, chtěli Britové také zjistit, zda a jaké odchylky existují i v tomto směru. A přišli na to, že ti, kdo řídí elektromobil, sice možná přispívají k ochraně životního prostředí, ale v testu psychopatie dosáhli v průměru 16,0 z 36, což je nejvyšší skóre ze všech skupin řidičů, které zkoumali, a přiblížili se tomu, co průzkum definuje jako „možnou psychopatii“.

Ano, na první pohled opravdu mohou ti, co si koupí drahý elektromobil a poté mají chuť se pravidelně vláčet s kabely, být v očích ostatních řidičů zaškatulkováni mezi ty, kteří to nemají v hlavě zcela v pořádku, i když to může být právě naopak.

Řidiči škodovek podle britského průzkumu nevykazují známky klasických psychopatických rysů. Ale pozor na zelenou barvu. Ta je mezi „rizikovými“.

Když to vezmeme vše suma sumárum, tak hotovou pohromou je, když potkáte zlaté BMW s elektrickým pohonem a značkou na přání. I když platí presumpce neviny, řidičům mnichovské značky to asi již nikdo neodpáře. „Bodují“ totiž pravidelně.

V anketě, kterou již dříve uveřejnil britský srovnávač pojištění GoCompare, je nejvíc respondentů označilo za nejhorší řidiče a průzkum firmy Compucars.co.uk, která se zabývá obchodem s ojetými auty, dopadl stejně. Kromě majitelů BMW ale podle některých starších průzkumů, pokud se jedná o agresivitu, „bodují“ i řidiči bílých dodávek.

Míra psychopatie podle druhu pohonu Typ paliva Průměrné skóre psychopatie (/36) Elektrický pohon 16,0 Hybridní pohon 9,8 Vznětový motor 7,0 Benzinový motor 5,2 Zdroj: Scrap Car Comparison

Milostný život jako jízda s tempomatem

Co myslíte, může mít i povolání vliv na značku auta? V sousedním Německu před lety usoudili, že ano, a tuto problematiku uchopili s pečlivostí sobě vlastní. Analyzovali přes šedesát tisíc pojistných smluv a vozový park rozčlenili mezi jednotlivé profesní skupiny. K čemu dospěli?

Některé závěry možná působí docela úsměvně. Mimo jiné jim totiž vyšlo, že v BMW jezdí lékaři, opely řídí malíři pokojů, fordy mají v oblibě zámečníci či že Volkswagen je značka stavebních inženýrů. Mercedesy řídí poradci, audi obchodníci, renaulty jsou podle průzkumu v oblibě u prodavačů a kancelářských profesí, fiaty u zubních hygienistek a citroëny bodují u učitelek.

Samostatnou kapitolou je i vztah mezi značkami aut a sexuálními zvyklostmi jejich majitelů. Podle jistého německého průzkumu mají řidiči BMW mimořádný smysl pro erotiku, milují dobrodružství a velké procento z nich přiznalo nevěru. Příliš se prý neupejpají ani majitelé vozů Audi, zatímco u řidičů konzervativních mercedesů není určitá zdrženlivost překvapením a jejich milostný život se prý podobá jízdě s tempomatem.

Míra psychopatie podle typu registrační značky Registrační značka Průměrné skóre psychopatie (/36) personalizovaná 13,8 standardní 5,3 Zdroj: Scrap Car Comparison

Kreativec ve žluté škodovce

A stejně jako volba auta o vás prý hodně vypovídá i jeho barva. Jejím prostřednictvím dáváte najevo dominantní stránky své osobnosti, zda jste nudný, optimistický, kreativní atd. Studie jedné velké německé leasingové společnosti naznačila, jaká je charakteristika lidí a jejich osobnostní rysy podle barev auta. Bílé auto podle tohoto průzkumu prý mají lidé posedlí čistotou. Jedná se o důvěryhodné, organizované, energické jedince, kteří vyznávají minimalismus. Hádali byste zejména lékaře? Chyba lávky, ti mají bílé asi již plné zuby… Jedná se především o projektanty či plánovače.

A ti lékaři a zdravotnický personál? Ti prý volí modrou, která charakterizuje spolehlivé lidi, kteří jsou loajální a rádi splynou s davem. Stříbrná auta prý mají v oblibě elegantní lidé, kteří mají rádi luxus. Mnohdy právníci, soudci, ale také veterináři. Šedá je zase znakem účetních, bankéřů či IT specialistů. V červeném autě prý pro změnu potkáte vitální lidi, se kterými je legrace, ale kteří občas prý i riskují. Tak tomu lze i věřit.

Bílá dodávka nejen ve Velké Británii zavání průšvihem.

A majitel žlutého auta, to je kreativec, kterému nechybí odvaha. Dosti často grafik či spisovatel, ale například i kuchař. A zelená auta? Ta prý vlastní ekologicky smýšlející lidé a rebelové. Ostatně i průzkum Scrap Car Comparison je řadí mezi rizikové.

Našli jste se tam a souhlasíte? Tak gratulujeme! Pokud ne, tak se nic neděje. Je to vlastně jen taková hra, aby nebyla nuda. Zdá se vám, že řidič ve žluté škodovce vedle vás nevypadá zrovna jako kreativec a žena se zelenými vlasy a tetováním také nějak nezapadá do stříbrného superbu? Pak se možná jedná o služební auta nebo si to auto půjčili od někoho z rodiny. A to jsme se ani nedostali k tomu, zda lze vysledovat, jaké politické strany volí majitelé jednotlivých značek.

Tipování, kdo asi řídí které auto, může být při nudném popojíždění po městě i docela zajímavou hrou. Je to sice již klišé, ale pro všechny případy si dejte pozor na řidiče těch bílých dodávek a zejména té jedné konkrétní značky z Mnichova. Pro všechny případy. Po tuzemských dálnicích je totiž budou nově stíhat dopravní policisté ve vozech se stejným logem. Radši se to ani nechce domýšlet… A vůbec, jaké máte zkušenosti vy?