V noci na neděli se posouvá čas. Řidiči musí dát pozor na jarní únavu

Už v roce 2018 padl v rámci EU návrh na zrušení střídání zimního a letního času. K tomu mělo dojít v roce 2021, ale vzhledem k tomu, že v neděli 30. března znovu budeme přeřizovat hodiny na letní čas, je jasné, že k žádnému zrušení nedošlo. A nejspíš ani nedojde, protože členské státy se nejsou schopny dohodnout na tom, který čas by měl platit.

V neděli 30. března ve 2 hodiny ráno si opět přeřídíme hodinky na 3 hodiny. Letní čas pak potrvá do neděle 26. října 2025.

Ne každý snáší změnu času dobře, a platí to i pro řidiče. V prvních dnech po změně je tak nejlepší zvolnit, zbytečně se nepřetahovat a myslet na kvalitní spánek. Letní změna času má bezesporu jednu výhodu, kterou je víc světla. To ale neznamená, že by chodci a cyklisté, především mimo obce, měli zapomínat na reflexní prvky. I ostré ranní sluníčko umí řidiče pořádně potrápit, proto je vhodné na sebe v roli chodce či cyklisty co nejvíc upozornit.

Snažte se dobře spát

Řada lidí se také každoročně potýká s takzvanou jarní únavou, kterou může změna času ještě zhoršit. Zasáhnout může hlavně větší únava a s ní spojený možný mikrospánek. Ten zpravidla neudeří z čistého nebe. Před jeho nástupem řidiči pociťují zvýšenou únavu, a dokonce ospalost, mají problémy s koncentrací pozornosti. Jejich oční víčka klesají, šoféři začínají ztrácet kontakt s realitou. Na vnější podněty reagují zpomaleně, hůř zpracovávají potřebné informace, hůř se orientují ve složitějších dopravních situacích.

Čtyřiašedesátiletý řidič usnul za jízdy ve fabii. V Oskavě sjel ze silnice, poničil plot a zastavil až o pařez v zahradě.

„Zdřímnutí si za volantem po dobu 3 sekund při rychlosti 90 km/h znamená, že vozidlo jede bez řidiče celých 75 metrů. Během nich může vybočit do protisměru, kde protijedoucí šofér nebude mít příliš šancí těžkému střetu zabránit. Anebo si to může neřízený automobil namířit doprava – vyjetí ze silnice v plné rychlosti rozhodně nezůstane pro posádku bez závažných následků. Nemluvě o riziku střetu se stromem či jinou pevnou překážkou. Ovšem spánek může být smrtelně nebezpečný i na dálnici. Během 15 sekund při rychlosti 130 km/h projede neřízený vůz ohromujících 540 metrů,“ vysvětluje Autoklub České republiky.

Pokud víte, že vás změna času unavuje, věnujte zvýšenou pozornost spánkové hygieně. Už odpoledne, a hlavně večer si odpusťte kávu a silné čaje, večerní skleničku vína raději odložte. Zkuste spíš bylinkové čaje nebo melatonin. Základem je usedat za volant duševně i tělesně fit, dělat pravidelné přestávky a podle možností se při řízení vozidla střídat.

Chvilková pomoc. Káva proti únavě zabírá jen krátkodobě, v řádu desítek minut.

„Rozhodně se nevyplatí doufat v to, že mikrospánek bude brán v případě zavinění nehody jako polehčující okolnost. Ba právě naopak. Soudy vycházejí ze správného předpokladu, že nastupující únavu je schopen každý řidič včas rozpoznat a podle toho se i zachovat. Problém by měli i ti, kteří trpí nespavostí či u kterých byla diagnostikována chronická spánková apnoe,“ uzavírá Autoklub České republiky.