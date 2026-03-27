Změna času je tu. Pro řidiče to může znamenat nervy na pochodu i větší únavu

Zatímco svět se stále dohaduje o tom, zda střídání času zrušit, případně který čas zachovat, řidiči jsou vystaveni řadě nepříjemných dopadů, které změna ručiček na hodinkách přináší. A není jich málo.

Kritický čas. Nejtěžší únava dopadá na řidiče mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní. | foto: Depositphotos

Říká se, že jarní změna času je o něco příjemnější než ta podzimní. Den se protáhne, světla je více a vlastně to může působit jako příjemný přechod směrem k létu. Jenomže fakt, že nás čekají i na silnicích příjemnější měsíce je vykoupen možnými riziky, které s sebou změna času přináší.

Změna času na letní nás čeká poslední březnovou neděli, tedy 29. března 2026, kdy se čas posune z 2:00 na 3:00. Noc tak bude o jednu hodinu kratší.

Jde totiž o změnu, která se nepříjemně promítne do našeho zdraví, psychické pohody i bezpečnosti na silnicích. Přechod na letní čas totiž pro mnoho lidí znamená méně spánku, větší únavu, horší soustředění a vyšší podrážděnost. A právě to může být za volantem nebezpečné.

Odborné studie z různých zemí dlouhodobě ukazují, že nejkritičtějším obdobím bývá zejména pondělí po změně času a několik následujících dnů. Organismus se s posunem biorytmu nevyrovná okamžitě. Mnoho lidí je nevyspalých, méně soustředěných a jejich reakce se zpomalují. Právě nedostatek spánku přitom může za volantem působit velmi podobně jako alkohol.

Podle odborníků z několika italských univerzit může mít únava na řidiče vliv jako 0,5 promile alkoholu v krvi. Ti si navíc vlivu únavy na svůj výkon nebývají vědomi. „Na začátku týdne po změně času se na silnicích potkává množství nedospalých, podrážděných lidí, jejichž schopnost vzájemné tolerance klesá. To je velmi nebezpečná kombinace. Stačí malá chyba, chvilka nepozornosti nebo pozdější reakce – a běžná dopravní situace se může během sekundy změnit v tragédii,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Pozor na chodce a cyklisty

Jakkoliv se tato rizika týkají všech skupin řidičů, někteří jsou ohroženi přece jen o něco více. Patří mezi ně zejména mladí řidiči, senioři, lidé pracující na směny a také ti, kteří za volantem tráví dlouhé hodiny – například profesionální řidiči, obchodní zástupci nebo lidé pravidelně dojíždějící na delší vzdálenosti. Únava se u nich může projevit nesoustředěností, horším odhadem situace, zpomalenými reakcemi i zbytečně impulzivním jednáním.

Vliv změny času potvrzují i data českých pojišťoven. A to možná nepřekvapivě u střetů se zvěří. „V týdnu po změně času nám klienti hlásí o cca 15 % více střetů se zvěří než v běžné dny,“ upozorňuje na další nebezpečí Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

A velký pozor je potřeba dávat ještě na jeden faktor, tradičně spojený spíše s podzimem. Jakkoliv se dny začnou výrazně prodlužovat, rána mohou být ještě nějakou dobu spíše šerá. Řidiči tak mohou hůře vidět chodce, cyklisty nebo různé překážky. Riziko se proto netýká jen těch, kdo sedí za volantem, ale i těch nejzranitelnějších – chodců a cyklistů.

„Změna času není jen technická drobnost v kalendáři. Pro lidský organismus představuje zásah do přirozeného rytmu, který se může projevit únavou, podrážděností i poklesem pozornosti. A právě na silnicích může mít takový stav velmi vážné následky. V prvních dnech po přechodu na letní čas bychom proto měli jezdit klidněji, opatrněji a s větší tolerancí vůči ostatním. Ovšem opatrní musí být i chodci,“ uzavírá Roman Budský.

27. března 2026

Změna času je tu. Pro řidiče to může znamenat nervy na pochodu i větší únavu

Kritický čas. Nejtěžší únava dopadá na řidiče mezi druhou a čtvrtou hodinou...

Zatímco svět se stále dohaduje o tom, zda střídání času zrušit, případně který čas zachovat, řidiči jsou vystaveni řadě nepříjemných dopadů, které změna ručiček na hodinkách přináší. A není jich málo.

27. března 2026

24. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

