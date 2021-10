Ceny benzinu letí vzhůru, Francouzi se obávají další vlny násilností

Za měsíc to budou tři roky, co do francouzských ulic vyšlo až 300 tisíc lidí v reflexních vestách protestovat proti drahým pohonným hmotám. Demonstrace přerostla v rabování, zraněny byly stovky lidí, hořela auta v ulicích, jedna žena zemřela. Spouštěč? Drahý benzin. Dnes je stejná komodita dražší než před třemi roky. Na sociálních sítích už vznikají první ohniska plánů na další demonstrace. A francouzští politici přemýšlejí, jak ceny pohonných hmot zarazit, aby předešli další vlně násilí.