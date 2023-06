Ukrást váš vůz je příliš snadné. New York zažaloval automobilky Hyundai a Kia

Žaloba firmám vyčítá, že v letech 2011 až 2022 do většiny svých aut neinstalovaly imobilizéry, což podle ní bylo v rámci automobilového průmyslu „téměř unikátní“. Podle žaloby to „otevřelo stavidla krádežím automobilů“. K tomu přispěla rovněž videa na sociální síti TikTok, která ukazovala, jak snadné je auta bez imobilizéru ukrást.

New York se svou žalobou na automobilky Hyundai a Kia připojil k několika dalším americkým městům, včetně Baltimoru, Clevelandu, Milwaukee, San Diega a Seattlu. Žaloba New Yorku po firmách požaduje blíže nespecifikované odškodné.

Počet krádeží aut značek Hyundai a Kia v New Yorku se loni podle města zdvojnásobil. V prvních čtyřech měsících letošního roku pak bylo nahlášeno 977 krádeží těchto vozidel, zatímco ve stejném období loni to bylo 148 krádeží. Počty krádeží aut konkurenčních značek BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan a Toyota v New Yorku se přitom v letošním roce snižují.