Zloději ukradnou auto za pár sekund. Nenechávejte klíče v předsíni

Problém není jen v samotném systému bezklíčového přístupu a zamykání, ale i v chování majitelů aut. Největší chybou je nechávat klíče od auta hned za dveřmi nebo u okna. Tím zlodějům notně nahrávají do karet.

Pozor, kde necháváte klíče

Policisté dopadli zloděje, kterým stačilo pár sekund a chytrá elektronika. Ta je totiž schopna zaměřit signál klíče od auta, přesměrovat jej do náhradního klíče, který má zloděj v ruce a pak už nic nebrání v tom, aby auto v tichosti zmizelo.

Krajská policejní tisková mluvčí Vlasta Suchánková proces čistě provedené krádeže popsala takto: „K odcizení vozidla, při kterém nepoužili vůbec žádné násilí a vůz nijak nepoškodili, jim pak díky sofistikovanému zařízení stačilo pouze pár vteřin. Jeden z pachatelů přistoupil vždy co nejblíže k vchodu rodinného domu, před kterým stál zaparkovaný vůz. Jelikož v prostoru za vchodovými dveřmi majitelé zpravidla své klíče od vozu odkládají, zaměřil jeden z mužů speciální zařízení přes zeď domu, kde došlo k přijmutí a propojení signálu z klíče, který současně vyslal signál k vozidlu, u kterého čekal druhý z pachatelů. Ten pak do otevřeného vozu nastoupil, nastartoval a odjel s ním.“

Jak proti tomu bojovat?

Cest, jak se ochránit před takovými zloději, je několik. Ten nejjednodušší se týká klíčů od auta. Jak je popsáno výše, nevyplatí se nechávat je někde poblíž oken či vchodových dveří. Už vůbec ne v bundě na věšáku v předsíni. Ideální je klíč odnést do jiné místnosti. „Já je pak dávám do kovové krabičky od sušenek,“ popisuje obezřetná řidička Anna, která bydlí ve čtvrti, kde zloději aut se zesilovačem signálu kdysi řádili.

Proti podobnému typu krádeží ovšem bojují i samy automobilky včetně mladoboleslavské Škody Auto. Ta už v roce 2019 u svých modelů ve variantách s bezklíčovým přístupem Kessy zavedla speciální senzor pohybu umístěný právě v klíčí od auta. „Ten po určité době bez pohybu přestane vysílat signál, což znemožní odemčení automobilu bez vědomí jeho majitele. Toto opatření dále posiluje ochranu vozu před vykradením nebo odcizením,“ popsala fungování systému automobilka.

Obdobně na to už asi před pěti lety šel Ford, který do klíčů také instaloval snímač pohybu. Pokud je klíč v klidu, vysílaný signál se uspí. A probudí se zase ve chvíli, kdy jej majitel vezme do ruky, přičemž plná aktivace signálu proběhne až ve chvíli, kdy se klíč dostane k autu na dva metry. Nutno říct, že i v těchto případech je ale bezpečnější nechávat klíče dál od auta, tedy od vchodových dveří či oken. Jen pro jistotu…

A do boje proti technicky a technologicky vybaveným zlodějům se před časem vydalo i britské zastoupení značky Kia. To pro zákazníky připravilo speciální obal, lépe řečeno kapsičku s názvem KiaSafe, se všitým kovovým plátem, který funguje jako Faradayova klec a zamezuje vysílání signálu z klíče. Velmi jednoduché, ale zároveň velmi účinné.