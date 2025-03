Prezident Pavel na oslavu českého motorsportu vystavil své fotky z Dakaru

Pětatřicetiletý Macík ovládl hlasování fanoušků a motoristických novinářů počtvrté v kariéře, Zlatý volant převzal i v letech 2020, 2021 a 2022. Oceněn byl zejména za loňský premiérový dakarský triumf, na který letos navázal.

„Děkuji všem za hlasy a podporu. Největší poděkování ale patří týmu a dalším členům posádky, protože v autě nejsem sám,“ řekl Macík v nahrávce. „Loni se nám podařilo přivézt do České republiky po 23 letech beduína (cenu pro vítěze Rallye Dakar) a zároveň jsme dokázali něco, po čem jsem toužil od začátku, kdy jsem s Dakarem začal,“ podotkl jezdec týmu MM Technology, který na legendární rallye navázal mezi kamiony na triumfy Karla Lopraise.

O dva roky starší Michek získal Zlatá řídítka ve stejných letech jako Macík, navíc i v roce 2012. Loni byl na Dakaru desátý. „Děkuji všem fanouškům i novinářům za hlasy, stejně tak děkuji týmu Orion Moto Racing Group, díky kterému jsem loni na Dakaru uspěl,“ řekl Michek, který je v současnosti na tréninkovém kempu v Maďarsku.

Talentem roku byla vyhlášena čtrnáctiletá autokrosařka Eliška Plná, která patří mezi největší talenty českého motorsportu. Již v roce 2023 se zapojila do programu Mezinárodní automobilové federace „FIA Girls on Track Rising Stars“ zaměřující se na hledání a výchovu ženských talentů. „Hodně mě to překvapilo, když jsem se dostala mezi osm holek ze světa. Byla jsem jediná, která se věnuje offroadu, ostatní jezdily na okruzích. Hodně mi to dalo,“ řekla Plná, která loni skončila v autokrosovém mistrovství Evropy čtvrtá v kategorii JuniorBuggy a ovládla český šampionát.

Cenu Elišky Junkové pro nejlepší ženu obdržela již posedmé v kariéře Gabriela Jílková. Devětadvacetiletá Jílková se věnuje okruhovým závodům, zejména seriálu pro vozy GT4. Cenu pojmenovanou po legendární české závodnici Jílková získala poprvé v roce 2010, naposledy za rok 2022. „Chtěla bych velice poděkovat za cenu, kterou jsem získala již sedmkrát, což je neuvěřitelné číslo,“ řekla Jílková.

Cenu pro legendu dostal bývalý pilot F1 Jean Alesi

Na slavnostním galavečeru byly tradičně oceněny i zahraniční legendy. Trofej pro osobnost světového motorsportu převzal bývalý francouzský jezdec formule 1 Jean Alesi a ocenění získala i Španělka Ana Carrascová, první žena, jež vyhrála mistrovství světa v silničních závodech motocyklů.

„Motorsport je vášeň, která spojuje lidi na celém světě. Každý závodník ví, jak důležité je mít podporu fanoušků a komunity kolem sebe. Česká republika má v motorsportu silné kořeny a cítím se poctěn, že jsem mohl být součástí tohoto krásného večera. Toto ocenění pro mě hodně znamená a děkuji organizátorům za vřelé přijetí,“ uvedl Jean Alesi.

Zlatý volant pokračuje v dlouholeté tradici, která sahá až do roku 1976. O vítězích jednotlivých kategorií rozhoduje společné hlasování veřejnosti, odborné poroty a zástupců pořadatele. „Děkujeme fanouškům za jejich podporu a hlasování. Český motorsport má skvělé talenty, které si zaslouží být oceněny a motivovány k dalším úspěchům. Zlatý volant není jen o trofejích – je to oslava těch, kteří motorsport milují a posouvají ho dál,“ uvedl Josef Zajíček, pořadatel ankety.

Prezident Pavel vystavil své snímky z Dakaru

Hodnotily se ale i výkony fotografů. Cenu Zlaté oko za nejlepší fotografii z motorsportu získal Václav Duška jr. za snímek „Bitevní pole“, pořízený na loňském WorldSBK v Mostě.

Netradiční součástí letošního slavnostního večera byla výstava dakarských fotografií prezidenta České republiky Petra Pavla. Český prezident, známý svou vášní pro motocykly i motorsport celkově, se zároveň věnuje i fotografii a tyto dva koníčky propojil během své dovolené, kterou trávil na nejslavnější dálkové rallye v Saúdské Arábii.

Výstavu svých fotografií ve foyer Národního technického muzea zahájil osobně a při této příležitosti uvedl: „Dakar je nejen extrémní závod, ale i příběh lidské vytrvalosti, týmové spolupráce a odhodlání. Měl jsem možnost ho zažít zblízka a zachytit atmosféru, která panuje v závodním poli i mezi fanoušky. Motorsport je fascinující svět a jsem rád, že ho mohu nejen sledovat, ale i nějakým způsobem zaznamenat a sdílet s ostatními. Doufám, že mé fotografie přiblíží divákům krásu i náročnost tohoto legendárního závodu.“

Fotografie prezidenta Pavla jsou vystaveny ve foyer Národního technického muzea společně se snímky dalších dakarských fotografů Petra Luska a Jana Altnera. Pro zájemce bude výstava v NTM k vidění ještě minimálně další dva týdny.