Autofotka týdne: Krása motorsportu v obrazech českých mistrů

Do soutěže se přihlásilo téměř 70 fotografů s necelou dvoustovkou fotografií. Autor vítězné fotky převezme trofej Zlatého oka ve středu 20. února na galavečeru Zlatý volant.

„Počet přihlášených snímků je podobný jako v loňském roce, ale výběr těch nejlepších byl tentokrát ještě náročnější, protože jsme do soutěže obdrželi daleko víc opravdu povedených fotografií,“ říká fotograf a art director pořadatelské agentury Pozitif a zároveň předseda poroty Zlatého oka Jan Liščák.

„Preference jednotlivých porotců se od sebe mírně lišily, což dokládá vysokou průměrnou kvalitu přihlášených snímků. Nakonec ale nebyl problém najít shodu a ani ohledně vítězné fotografie nepanovaly větší spory,“ dodává. Liščák prozrazuje, že tentokrát zvítězila akce.

Mezi finalisty je několik fotografů, kteří Zlaté oko již v minulosti vyhráli. Marián Chytka v roce 2014, Jiří Křenek v letech 2015 a 2016, Marek Paulíček v letech 2008 a 2009. Výběr finálových fotek je co do disciplín a prostředí pestrý. Najdeme zde fotografie z pouští, okruhů, ze zasněžené rallye trati, dokonce i z vodní hladiny, černobílý portrét závodníka, létající štěrk.

První desítka snímků v naší fotogalerii obsahuje také vítězný snímek. Na iDNES.cz ovšem můžete vidět ještě dalších deset fotografií, které účast ve finále minula jen o kousíček.



Zlatý volant je nejstarší česká anketa v oblasti motorsportu, uděluje se od roku 1976 nejlepším automobilovým závodníkům. Vyhlášení vítězů proběhne ve středu 20. února v prostorách Pragovky v pražských Vysočanech.

Zlatý volant

Ručně vyráběnou zlacenou trofej Zlatého volantu si odnese absolutní vítěz z pěti automobilových kategorií Zlatého volantu. V podkategorii Závody na okruzích jsou do finále nominováni: Josef Král, Adam Lacko, který Zlatý volant vyhrál již třikrát, a Filip Salaquarda. Vítězství v Závodech do vrchu si odnese jeden z těchto tří závodníků: Miloš Beneš, Vladimír Vitver nebo Lukáš Vojáček, přičemž v uplynulých letech si na vítězství v této kategorii sáhli všichni tři.

Cenu za Rally a maratony obhajuje Jan Kopecký, který v loňském ročníku zvítězil již podesáté. Jeho vyzyvateli jsou Martin Macík a Martin Prokop. Na cenu za Autokros a rallyekros aspirují Václav Fejfar, který v minulosti zvítězil již pětkrát, Jakub Kubíček nebo Petr Nikodém, který obhajuje loňské prvenství. Sportovní kategorie Zlatého volantu uzavírají Motokáry, kde jsou do finále nominováni Patrik Hájek a Adam Kout, oba několikanásobní vítězové, a Roman Staněk.

Na trofej Zlatá řídítka pro nejlepší motocyklové závodníky jsou do finále nominováni rovněž tři závodníci. Jsou jimi oba čeští jezdci závodící v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů Karel Abrahám a Jakub Kornfeil. Trojici finalistů uzavírá nejúspěšnější český jezdec v disciplíně freestyle BMX Libor Podmol.

Další sportovní kategorií je Cena Elišky Junkové pro nejlepší české ženy-závodnice, a to napříč motosportovými disciplínami. Do finále se probojovaly dvě dakarské závodnice Gabriela Novotná a Olga Roučkova a rallyová závodnice Sandra Pokorná.

Poslední sportovní kategorií je premiérově vypsaný Talent roku, kde není podmínkou ani pohlaví ani disciplína, ale pouze věk do 23 let. Do finále postoupili okruhový závodník Petr Ptáček, rallyový jezdec Petr Semerád a silniční motocyklový talent Filip Salač.