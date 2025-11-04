Podle průzkumu společnosti Mol zhruba čtyři z deseti motoristů mění pneumatiky s dostatečným předstihem, tedy již v říjnu, každý desátý řidič pneumatiky naopak nepřezouvá vůbec.
Výrazně narostl zájem zejména o celoroční pneumatiky, které má letos na autě nebo na ně plánuje přezout 16 procent řidičů. Na začátku listopadu je mělo na autě 11,5 procenta řidičů. „Zájem o celoroční pneumatiky je letos rekordní, v posledních měsících tvořily 23 procent všech prodejů, což je oproti předchozím rokům výrazný skok,“ uvedl manažer obchodu a nákupu Pneumatiky.cz Lukáš Bábíček.
Celoroční pneumatiky podle údajů společnosti Continental v roce 2023 používalo 14 procent motoristů, v současnosti je to téměř 18 procent a dalších 42 procent o jejich koupi uvažuje.
Průměrně letos podle dat e-shopu řidiči utratili za sadu pneumatik 10 240 korun, tedy přibližně dvě stě víc než loni. Většina výrobců zdražovala mírně, v průměru okolo 1,7 procenta u zimních a 2,1 procenta u celoročních gum. V prodejích vede česká značka Barum. Zejména v rozměrech od 18 a víc palců jí však konkuruje finský výrobce Nokian Tyres společně s jihokorejským výrobcem Hankook.
Problém s nalezením volného termínu v pneuservisu mělo letos 27 procent řidičů. Čekací doby se nicméně i letos výrazně liší podle lokality. Zatímco některé pneuservisy mají stále volné termíny, jinde mají v následujících týdnech plno. „U servisů, se kterými spolupracujeme, se čekací lhůty pohybují mezi třemi a čtrnácti dny,“ dodal Bábíček. Například v Praze a okolí může být čekací doba i jeden měsíc.
Zimní nebo celoroční pneumatiky označené nápisem M+S nebo symbolem hory s vločkou jsou povinné od 1. listopadu do konce března za zhoršených povětrnostních podmínek nebo na vyznačených úsecích. Minimální hloubka vzorku jsou čtyři milimetry.
K tomu, zda bylo vozidlo přezuté na zimní pneumatiky, mohou při havárii přihlížet i pojišťovny. Pokud řidič havaruje na letních pneumatikách, tak pojišťovna zkoumá, zda v místě nehody byly splněny podmínky pro povinnost použití zimních pneumatik podle zákona.
Dál případně zjišťuje, zda absence zimních pneumatik měla vliv na vznik nebo rozsah škody – například jestli mohl řidič díky lepší přilnavosti a účinnějšímu brzdění nehodě předejít nebo ji zmírnit. „Pokud se prokáže, že jízda na letních pneumatikách měla vliv na vznik nehody nebo výši škody, může pojišťovna úměrně krátit plnění z havarijního pojištění nebo připojištění,“ uvedl supervizor pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny Miloš Velíšek.