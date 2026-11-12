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Zimní pneumatiky mohou být nebezpečné i s dobrým vzorkem. Rozhoduje totiž i stáří

Autor:
  15:28
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Zimní pneu | foto: Ilustrační foto Pneumatiky.cz

Sjeté zimní gumy mohou při brzdění potřebovat o více než pět metrů delší vzdálenost než nové. Ukázal to test německého autoklubu ADAC. Problémem ale nejsou jen sjeté pneumatiky. Riziko představují i ty, které sice mají dostatečný vzorek, ale jsou příliš staré.

Zimní pneumatiky mají zásadní vliv na bezpečnost jízdy, přesto řada motoristů jejich stav podceňuje. Dokud mají dostatečně hluboký vzorek a nejsou viditelně poškozené, považují je za použitelné. Jenže právě to může být chyba. Aktuální test německého autoklubu ADAC ukázal, jak výrazně se vlastnosti zimních pneumatik mění s ubývající hloubkou dezénu.

klub v září letošního roku porovnal pět zimních pneumatik různých značek a cenových kategorií. Každou zkoušeli s novým, přibližně osmimilimetrovým dezénem a následně se vzorkem hlubokým čtyři a dva milimetry. Zaměřili se především na brzdění, přilnavost a ovladatelnost na mokré a zasněžené vozovce. Výsledky ukázaly, že rozdíly mohou být překvapivě velké. Zatímco nové pneumatiky potřebovaly na mokré silnici k zastavení v průměru 31,9 metru, u pneumatik s dvoumilimetrovým vzorkem se brzdná dráha prodloužila na 37,3 metru. Rozdíl 5,4 metru přitom odpovídá délce většího osobního automobilu.

„Řidiči často posuzují zimní pneumatiky podle toho, jestli na nich ještě nějaký vzorek zbývá. Jenže rozdíl mezi osmi, čtyřmi a dvěma milimetry není pouze vizuální. Projevuje se při brzdění, rozjezdech i v zatáčkách. A právě v krizové situaci mohou chybějící milimetry rozhodovat o tom, jestli auto bezpečně zastaví,“ vysvětluje Lukáš Bábíček, manažer obchodu a nákupu e-shopu Pneumatiky.cz.

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Nebezpečí číhá i na mokré silnici

Zajímavé je, že pneumatiky se čtyřmilimetrovým dezénem dosáhly při brzdění na mokru téměř stejných výsledků jako nové. V ostatních disciplínách už ale začaly ztrácet. Například jejich odolnost proti aquaplaningu v zatáčkách klesla o 25 procent. U dvoumilimetrového vzorku už šlo dokonce o 52 procent. Právě aquaplaning přitom patří mezi situace, které mohou řidiče nepříjemně překvapit. Pneumatika nestačí odvádět vodu, začne se po její vrstvě klouzat a automobil může ztratit přilnavost k vozovce. Řidič pak nemusí být schopen účinně brzdit ani změnit směr jízdy.

Jak zjistit stáří pneumatik? Stačí čtyři číslice

Datum výroby lze jednoduše zjistit přímo na bočnici pneumatiky. Slouží k tomu poslední čtyři číslice identifikačního kódu DOT, které bývají vyznačené v oválném rámečku. První dvojice označuje týden výroby, druhá rok. Například označení 3520 znamená, že pneumatika byla vyrobena ve 35. týdnu roku 2020. V listopadu 2026 je tedy stará přibližně šest let. Pokud řidič objeví označení 2416, jde o pneumatiku vyrobenou ve 24. týdnu roku 2016, která už má za sebou více než deset let.

Také na sněhu byly rozdíly výrazné. Pneumatiky se čtyřmilimetrovým vzorkem vykazovaly oproti novým o 12,4 procenta horší brzdný výkon. U dvoumilimetrového dezénu se brzdná dráha z rychlosti 30 km/h prodloužila v průměru o 20,5 procenta.

„Samotná brzdná dráha neřekne všechno. Na mokré silnici potřebujeme, aby pneumatika nejen zastavila, ale také dokázala bezpečně zatočit nebo zvládnout prudký vyhýbací manévr. A právě tady se opotřebení může projevit mnohem dříve, než řidič očekává,“ upozorňuje Lukáš Bábíček.

V České republice musí mít zimní pneumatiky osobních automobilů do 3,5 tuny při zákonem stanovených zimních podmínkách dezén hluboký nejméně čtyři milimetry. Povinnost platí od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici sníh, led nebo námraza, případně lze takové podmínky během jízdy očekávat. Test ADAC přitom potvrzuje, že čtyři milimetry je vhodné považovat spíše za hranici pro výměnu než za hodnotu, na kterou se vyplatí pneumatiky postupně sjíždět.

Pozor na staré pneumatiky. Ani hluboký vzorek nemusí stačit

Hloubka dezénu ovšem není jediným ukazatelem bezpečnosti. Podobně zrádné mohou být staré pneumatiky, které na první pohled vypadají téměř jako nové. Typicky se to týká automobilů s malým ročním nájezdem, které během zimy absolvují jen několik tisíc kilometrů.

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Pneumatiky totiž stárnou, i když se na nich nejezdí. Pryžová směs postupně mění své vlastnosti a může tvrdnout. To je problém zejména u zimních pneumatik, které potřebují zachovat pružnost také při nízkých teplotách. Tvrdší směs může mít horší přilnavost a prodlužovat brzdnou dráhu, především na mokré vozovce. Podle ADAC mohou zimní pneumatiky začít ztrácet část svých vlastností přibližně po šesti letech. Německý autoklub proto doporučuje nepoužívat zimní pneumatiky starší osmi let. U letních pneumatik uvádí orientační hranici osmi až deseti let.

Neznamená to, že každá šestiletá pneumatika musí okamžitě do odpadu. Záleží také na způsobu používání, skladování a celkovém stavu. Stejně tak ale není rozumné automaticky považovat desetileté pneumatiky za bezpečné jen proto, že mají stále dostatečný vzorek.

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Témata: Pneumatika, ADAC, stáří

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