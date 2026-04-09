Pětina řidičů v Česku nechává na autě zimní pneumatiky i v létě. Je to risk

Přibližně pětina tuzemských řidičů nechává na svém vozidle zimní pneumatiky i v létě. Přibližně 14 procent přešlo na používání celoročních sad. Vyplývá to z dat výrobce pneumatik Continental. Povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky za zhoršených povětrnostních podmínek skončila 31. března.
foto: Profimedia.cz

Se zvyšujícími se teplotami účinnost zimních pneu rychle klesá. „Řidiči často podceňují, že zimní pneumatiky při vyšších teplotách ztrácí schopnost přilnout k vozovce a výrazně se prodlužuje brzdná dráha. Takovéto používání pneumatik zvyšuje riziko smyku, aquaplaningu a nehod,“ uvedl vedoucí technického zákaznického servisu Continental Barum Aleš Langer.

Kvůli nedávnému ochlazení letos motoristé s přezouváním příliš nespěchají. Na přelomu března a dubna měla na vozidle letní nebo celoroční pneumatiky zhruba čtvrtina, z toho 14 procent používá celoroční pneumatiky a další třetina motoristů o nich uvažuje. Na letní nebo celoroční pneumatiky odborníci doporučují přezout, pokud teploty trvale překročí sedm stupňů Celsia.

Podle serveru Pneumatiky.cz většina značek přišla letos se snížením cen v řádu nižších jednotek procent. Zlevnění se týká jak letních, tak i celoročních pneumatik. Výrazněji pak zlevnily prémiové značky oproti těm ve střední nebo ekonomické třídě.

