Pokud se teploty ve dne i v noci dlouhodobě pohybují nad 7° C, je na čase se objednat do pneuservisu.

Co je na zimních pneumatikách v jarních a letních měsících vlastně tak špatného? Zimní pneumatiky jsou měkčí než ty letní, takže se za teplého počasí na rozehřáté silnici chovají jinak. Vykazují odlišné jízdní vlastnosti. Automobil s takovým zimním obutím má delší brzdnou dráhu, a chová se jinak i v zatáčkách.

„To může značně ovlivnit vaši jízdu, a v důsledku zapříčinit dopravní nehodu,“ vysvětluje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz. Nedobré zprávy pro ty, kterým se do výměny zimních pneumatik nechce, tím ale nekončí. I z nehody, která skončí bez zranění, nevyjdete beze ztrát. Pojišťovny se totiž mohou začít zdráhat s vyplacením pojistného.

Máte-li sjednáno havarijní pojištění a způsobíte v letních měsících dopravní nehodu na zimních pneumatikách, může pojišťovna přistoupit ke krácení pojistného. „Vy tak budete muset zaplatit opravu svého vozu z vlastní kapsy,“ dodává Thienel. „Navíc po vás může pojišťovna vymáhat peníze, které v rámci povinného ručení sloužily k odškodnění poškozeného.“

Jestli jste tedy přemýšleli o takzvaném dojetí zimních pneumatik, raději tento nápad rychle vypusťte z plánů. Není to cesta, jak by se efektivně dalo ušetřit. Protože pokud způsobíte dopravní nehodu, sáhnete si víc než hluboko do kapsy.

Jízda na zimních pneumatikách v letních měsících je pojišťovnami vnímána podobně, jako když jezdíte na sjetých gumách. Ty už jsou ale problémem, který tolerovaný není a nad kterým bdí dopravní policie.

Ve výsledku může jízda na pneumatikách s dezénem opotřebeným pod zákonem stanovené minimum vést k pokutě až deset tisíc korun a zákazu řízení až na dvanáct měsíců. Minimální hloubka dezénu je pro letní pneumatiky 1,6 milimetru, pro zimní pneumatiky 4 milimetry Při silniční kontrole mohou policisté za sjeté pneumatiky uložit pokutu na místě až do výše dvou tisíc korun a také zakázat pokračování další jízdu.

Pokud je jimi stav vašich pneumatik vyhodnocen jako ohrožující bezpečnost provozu, může být celá věc předána do správního řízení. A tam už hrozí pětinásobná pokuta a již zmíněný zákaz řízení na 6-12 měsíců.

Jízdu se sjetým vzorkem pneumatik ze zákona připustit rozhodně nesmíte. Jízdu se zimními pneumatikami v letních měsících byste spíše neměli. Nejen ve vlastním zájmu.

Kdy ideálně vyměnit zimní pneumatiky za letní? Důležitá je především venkovní teplota. Pokud se teploty ve dne i v noci dlouhodobě pohybují nad 7° C, je na čase se objednat do pneuservisu.