Dítě v zimní bundě do autosedačky nepatří. A řidič taky ne

Je jasné, že sednout do studeného auta bez bundy není nic příjemného. Je však potřeba myslet na bezpečnost a raději chvíli nepohodlí vydržet a počat, až auto začne topit. Důvodem je fakt, že zimní bunda může působit jako úplně zbytečná výplň mezi bezpečnostním pásem a tělem. Pás by v případě nehody nemusel tělo posádky dostatečně podržet a tím by mohlo dojít ke zbytečným zraněním.

Nehledě na fakt, že řidič navlečený do zimní bundy může mít problém s dostatečnou volností při manévrování. Rychlá reakce rukou na volantu nebo dostatečné rozhlédnutí na silnici může být v zimním oblečení problém končící klidně i nehodou.

Děti raději přikryjte

Dospělý si s chvilkovou zimou poradí, ale je jasné, že pro děti může být nepříjemná. Nehledě na to, že snad každý rodič se děsí i minimálního nachlazení, které je u dětí velmi problémové. Právě u nejmenších je potřeba myslet hlavně na bezpečnost. Jakmile usadíte do autosedačky dítě v zimní bundě a zapnete pásy, můžete si být jisti, že nejsou dostatečně utažené.

Pokud nevěříte, doporučujeme si to vyzkoušet. Nejprve dejte do sedačky dítě v zimním oblečení, zapněte pásy a dítko zase vyndejte. Po svléknutí bundy jej zkuste do sedačky znovu zapnout a uvidíte, že pásy budou na tělíčku volné. Problém je vlastně stejný, jako v případě bezpečnostních pásů. Aby dětská sedačka správně fungovala, je nutné, aby pásy pevně přiléhaly k tělu, ne k bundě.

V některých případech se může stát, že pásy sedačky dítě neudrží, sklouznou po bundě a dojde ke zcela zbytečným zraněním. Pamatujte, že prostor mezi tělíčkem dítěte a pásem musí být maximálně takový, aby se do něj vešla dlaň.

ADAC test bezpečnostních pásů - figurína dítěte v zimní bundě

Odborníci na bezpečnost v dopravě nejčastěji doporučují poutat do sedačky dítě jen v mikině nebo svetru. Je jasné, že zima může být nepříjemná, ale jde vyřešit teplou dekou, kterou je možné vozit v autě a dítě s ní přikrýt. Jakmile auto začne dostatečně topit, je snadné ji sundat a nemusíte se zdržovat zastavováním a svlékáním dítěte. Na některých diskuzních fórech maminky doporučují dítě přikrýt tou sundanou zimní bundou.