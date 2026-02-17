Zimní drifteři jsou velmi specifickou skupinou řidičů. Na silnicích se objeví zásadně ve chvíli, kdy napadne alespoň trocha sněhu. Na suchu by jim to totiž moc nešlo. Sníh ovšem umí i z těch, kteří mají předokolky vyrobit hlavní hvězdy pokračování Rychle a zběsile.
A co je to ten drift? Má jít o jízdu řízeným smykem, kdy základem je ten řízený smyk udržet co nejdéle a co nejpřesněji. Jenomže u zimních drifterů jde především o to auto prostě dostat do alespoň nějakého smyku. „V motorsportu jde o samostatnou disciplínu s jasně danými pravidly, bezpečnostními opatřeními a závodními speciály. Na veřejné komunikaci nebo parkovišti se však z pokusů o driftování rychle stává nebezpečné jednání, které může ohrozit ostatní účastníky provozu i samotného řidiče,“ vysvětluje srovnávač pojištění Rixo.
Problém je, že řada těchto řidičů porušuje hned několik zákonů. Někdy huntují svá auta na soukromých pozemcích, není ale výjimkou, že vyjedou i do chráněných krajinných oblastí. Jeden takový jen před pár dny zničil lyžařské stopy připravené na závod. Nutno ale říct, že se k tomu postavil čelem, uhradil pokutu, splácí poškození a s kamarádem a organizátorem srazu dali stopy pro lyžaře ještě před závodem do pořádku.
Pojišťovna bude nekompromisní
Ale co ve chvíli, kdy dojde k nehodě? To může být dražší než nějaké pokuty. Pro magazín Auto mania to poměrně jasně vysvětlil ředitel pojišťovacího srovnávače klik.cz Karel Šultes. „Záměrné driftování na veřejných pozemních komunikacích je z pohledu pojišťovnictví zpravidla posuzováno jako úmyslné jednání, případně jako jednání vykazující znaky hrubé nedbalosti. Dojde-li v důsledku takové jízdy k dopravní nehodě, může být škoda způsobená třetím osobám sice nejprve uhrazena z povinného ručení viníka, nicméně pojišťovna může následně uplatnit vůči řidiči regres – tedy požadovat po viníkovi úhradu vyplaceného plnění, a to částečně nebo až do plné výše. V praxi tak může škodu ve výsledku nést řidič sám,“ popsal.
Takže poškození mohou být vcelku v klidu. Pojišťovna jim samozřejmě vše uhradí. Nicméně viník se může těšit na fakturu od vlastní pojišťovny a zdražení povinného ručení. A pozor, drifterům moc neposlouží ani jejich případné havarijní pojištění.
„V případě škody na vlastním vozidle, kterou by se řidič snažil uhradit z havarijního pojištění, může pojišťovna pojistné plnění výrazně krátit, případně jej zcela odmítnout. Rozhodující je, zda jde o nahodilou událost – pokud chybí prvek nahodilosti, případně se prokáže úmyslné jednání nebo vědomé podstoupení zvýšeného rizika (typicky právě při záměrném driftování), může pojišťovna plnění odmítnout a škodu si pak hradí řidič sám,“ doplnil pro Auto manii Karel Šultes.
A jeho slova potvrzuje i srovnávač Rixo: „Poškozené osoby samozřejmě plnění z povinného ručení viníka od pojišťovny dostanou, ale na viníkovi mohou uplatnit regresní nárok. To znamená, že po pojištěném mohou vymáhat úhradu vyplacené částky, ať už v poměrné, nebo celkové výši. Porušení předpisů takové intenzity se uplatní i v posuzování nároku na plnění z havarijní pojistky – v nejlepším případě se dočkáte jeho krácení.“