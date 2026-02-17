Zimní drifteři neriskují jen pokutu a bouračku. Problém bude i s pojišťovnou

Autor:
Driftování po zasněžených silnicích je problém především z pohledu policie. Pokud ale dojde k nehodě a ukáže se, že viník driftoval, nebude se to líbit ani pojišťovně. A i se sebelepší pojistkou nakonec hrozí, že dotyčný nedostane ani korunu.

Zimní drifteři jsou velmi specifickou skupinou řidičů. Na silnicích se objeví zásadně ve chvíli, kdy napadne alespoň trocha sněhu. Na suchu by jim to totiž moc nešlo. Sníh ovšem umí i z těch, kteří mají předokolky vyrobit hlavní hvězdy pokračování Rychle a zběsile.

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti. Řidiče, který 31. ledna 2026 driftováním poškodil vzletovou a přistávací dráhu ve Všeni na Turnovsku, nyní hledá policie.
26 fotografií

A co je to ten drift? Má jít o jízdu řízeným smykem, kdy základem je ten řízený smyk udržet co nejdéle a co nejpřesněji. Jenomže u zimních drifterů jde především o to auto prostě dostat do alespoň nějakého smyku. „V motorsportu jde o samostatnou disciplínu s jasně danými pravidly, bezpečnostními opatřeními a závodními speciály. Na veřejné komunikaci nebo parkovišti se však z pokusů o driftování rychle stává nebezpečné jednání, které může ohrozit ostatní účastníky provozu i samotného řidiče,“ vysvětluje srovnávač pojištění Rixo.

Noční můra pojišťováků. Stamilionová auta krasobruslila na zamrzlém jezeře

Problém je, že řada těchto řidičů porušuje hned několik zákonů. Někdy huntují svá auta na soukromých pozemcích, není ale výjimkou, že vyjedou i do chráněných krajinných oblastí. Jeden takový jen před pár dny zničil lyžařské stopy připravené na závod. Nutno ale říct, že se k tomu postavil čelem, uhradil pokutu, splácí poškození a s kamarádem a organizátorem srazu dali stopy pro lyžaře ještě před závodem do pořádku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Řidič driftoval v lyžařském areálu. Zničil stopy připravené na běžkařské závody

Pojišťovna bude nekompromisní

Ale co ve chvíli, kdy dojde k nehodě? To může být dražší než nějaké pokuty. Pro magazín Auto mania to poměrně jasně vysvětlil ředitel pojišťovacího srovnávače klik.cz Karel Šultes. „Záměrné driftování na veřejných pozemních komunikacích je z pohledu pojišťovnictví zpravidla posuzováno jako úmyslné jednání, případně jako jednání vykazující znaky hrubé nedbalosti. Dojde-li v důsledku takové jízdy k dopravní nehodě, může být škoda způsobená třetím osobám sice nejprve uhrazena z povinného ručení viníka, nicméně pojišťovna může následně uplatnit vůči řidiči regres – tedy požadovat po viníkovi úhradu vyplaceného plnění, a to částečně nebo až do plné výše. V praxi tak může škodu ve výsledku nést řidič sám,“ popsal.

VIDEO: Odvážní řidiči jezdí přes zamrzlé Lipno. Driftaři riskují, že led popraská

Takže poškození mohou být vcelku v klidu. Pojišťovna jim samozřejmě vše uhradí. Nicméně viník se může těšit na fakturu od vlastní pojišťovny a zdražení povinného ručení. A pozor, drifterům moc neposlouží ani jejich případné havarijní pojištění.

„V případě škody na vlastním vozidle, kterou by se řidič snažil uhradit z havarijního pojištění, může pojišťovna pojistné plnění výrazně krátit, případně jej zcela odmítnout. Rozhodující je, zda jde o nahodilou událost – pokud chybí prvek nahodilosti, případně se prokáže úmyslné jednání nebo vědomé podstoupení zvýšeného rizika (typicky právě při záměrném driftování), může pojišťovna plnění odmítnout a škodu si pak hradí řidič sám,“ doplnil pro Auto manii Karel Šultes.

Driftování služebního vozu se řeší jako přestupek, policisté o práci nepřijdou

A jeho slova potvrzuje i srovnávač Rixo: „Poškozené osoby samozřejmě plnění z povinného ručení viníka od pojišťovny dostanou, ale na viníkovi mohou uplatnit regresní nárok. To znamená, že po pojištěném mohou vymáhat úhradu vyplacené částky, ať už v poměrné, nebo celkové výši. Porušení předpisů takové intenzity se uplatní i v posuzování nároku na plnění z havarijní pojistky – v nejlepším případě se dočkáte jeho krácení.“

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato

Mercedes-Maybach V12 Edition

Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...

Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé...

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...

Nová elektrická Škodovka už žhaví gumy. Maskovaný elektrický epiq jsme projeli

Maskovaný prototyp elektromobilu Škoda Epiq

Elektrická ofenziva Škody slaví mimořádný úspěch. Model Elroq se stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě a patří mezi největší prodejce bateriových vozů na evropském trhu. Celkově dodala...

První elektrické ferrari má jméno. Ukazuje také interiér

Ferrari představuje jméno a interiér svého nového elektrického modelu jménem...

Ferrari představuje interiér a uživatelské rozhraní nového modelu. Pro jednu z nejslavnějších automobilek světa je to přelomový moment. První čistě elektrické Ferrari dostává jméno Luce. Název, který...

Evropské baterie na dně. Výroba srdce elektroaut vázne, neobejde se bez Číňanů

Premium
V laboratořích v Salzgitteru probíhá testování, vývoj a pilotní výroba článků....

Výrobce lithiových článků ACC, navázaný na Stellantis a Mercedes-Benz, odpískal stavbu dvou továren v Německu a Itálii. Průšvih? Jen špička ledovce. Evropské projekty se nedaří rozjet. A hlavně jsou...

17. února 2026

Indiánský náčelník byl v Praze. Velký šéf připomíná značku starší, než Harley

Indian Chief Vintage

S designem inspirovaným čtyřicátými léty minulého století připomíná model Chief Vintage pro rok 2026 styl a řemeslo zlaté éry amerického motocyklového průmyslu. Indian – značka, která v meziválečném...

17. února 2026

Zimní drifteři neriskují jen pokutu a bouračku. Problém bude i s pojišťovnou

Škoda vytvořila s modelem Enyaq RS iV dva oficiální světové rekordy v driftu na...

Driftování po zasněžených silnicích je problém především z pohledu policie. Pokud ale dojde k nehodě a ukáže se, že viník driftoval, nebude se to líbit ani pojišťovně. A i se sebelepší pojistkou...

17. února 2026

Volkswagen Touran z bazaru berte s benziňákem. Je to skvělé auto pro rodinu

Premium
Volkswagen Touran

I když i Evropský zákazník postupně přechází na SUV, klasická rodinná MPV jsou stále v bazarech oblíbená. Nabízejí lepší využití vnitřního prostoru a praktičnost, o které se zavalitým SUV může jen...

16. února 2026

Koncern VW má plán úspor. Kromě propouštění bude zavírat fabriky

Výroba pátých dveří pro vůz Volkswagen ID.Buzz s elektrickým pohonem tvoří...

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek...

16. února 2026

Je jich jen padesát a dva z nich v Česku. Mercedes za 11 milionů zdobí zlato

Mercedes-Maybach V12 Edition

Plným jménem se jmenuje Mercedes-Maybach V12 Edition. Nepřehlédnutelný unikát vycházející z královské třídy S oslavuje tradici dvanáctiválcových motorů Mercedesu, kterou založily legendární modely...

16. února 2026

Nejvíce aut v Evropě prodají Číňané v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku

Dongfeng Box

Prodej čínských automobilů v Evropě roste, výrazně se však liší stát od státu. Nejvíce aut prodávají čínští výrobci v Norsku, nejméně v Německu a na Slovensku. Loni zdvojnásobili podíl na evropském...

16. února 2026

První pokuta za rychlou jízdu. Publicita nebyla nevítaná, kniha rekordů zná detaily

Premium
Čtyřkolka značky Benz z roku 1896, jejíž zběsilá jízda rychlostí cválajícího...

Jmenoval se Walter Arnold, pocházel z jihoanglického Kentu a před 130 lety se stal historicky prvním člověkem na světě, který dostal pokutu za rychlou jízdu autem. Dodnes je proto zapsán...

15. února 2026

Elektrifikovaná tradice: nabíjecí hybridní pickup v čele masopustního průvodu

Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se...

Masopustní veselí je součástí lidových tradic na české vesnici. Datem konání se oslava váže na Velikonoce a probíhá mezi svátkem Tří králů a Popeleční středou, masopustní průvod oslavuje období...

15. února 2026

Nissan zaplatil 110 milionů za reklamu na produkt, který neexistuje

I když Matty Matheson často působí spíš jako ztělesněná reklama na cholesterol,...

Produkt, který je tak dokonalý, že jeho jedinou a největší chybou je, že vlastně neexistuje. Speciálně upravený podsedák Dip Seat byl totiž jen součástí chytlavé reklamy na Nissan Rogue, vysílané...

14. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když v Neapoli odtáhli auto a zapomněli na něj, skončilo v podzemí

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé...

Zapomněli na něj dvakrát, ale jeho znovuobjevení se pokaždé vyplatilo. Napoprvé podzemní koridory Bourbonského tunelu zachraňovaly životy obyvatel Neapole během náletů. A podruhé ožily jako nevšední...

13. února 2026

BMW svolává půl milionu aut kvůli riziku požáru, víme jaká

Návrat osmičky v roce 2018 byl vnímán jako znovuzrození legendy z 90. let. BMW...

Německý výrobce luxusních automobilů BMW svolává po celém světě statisíce vozů kvůli riziku požáru. Oznámila to firma, neposkytla však přesný počet svolávaných automobilů. Podle informací odborného...

13. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.