„Letošní výrobní plán se tím nemění, všechny rozpracované a nasmlouvané zakázky firma dokončí v následujících měsících, výpovědní lhůty vyprší do konce roku,“ uvádí mluvčí Zetoru Adam Žert.
Rozhodnutí se bezprostředně dotkne 33 pracovníků ve výrobě. „Uvědomujeme si, že jde o složitou životní situaci, a proto jim nabídneme maximální podporu v průběhu celého procesu. Snažili jsme se, aby výsledné číslo bylo co nejmenší,“ dodává pro iDNES.cz Adam Žert. Jedná se o poslední zaměstnance přímo zapojené do výroby traktorů v Brně.
„V Brně ale nadále zůstávají pracovníci logistiky, kvality, distribuce náhradních dílů, servisu, vývoje, obchodu, marketingu i dalších podpůrných činností. Brněnský závod se mění z výrobního závodu na centrálu obchodních, vývojových a servisních aktivit.“ Společnosti skupiny Zetor dnes zaměstnávají v celém světě včetně České republiky 250 lídí.
Přibližně třetina zaměstnanců, kteří v Brně zůstávají, bude podle Zetoru působit ve vývoji, sourcingu, produktovém managementu a dalších činnostech spojených s přípravou nových produktů. „Tyto týmy chceme dále posilovat. Naším cílem je postupně přeměnit brněnskou centrálu z výrobního závodu na moderní centrum vývoje, obchodu a řízení globálních aktivit společnosti,“ dodává Adam Žert a zdůrazňuje, že vývojové centrum v Brně zůstává a bude se s ohledem na poptávku po nových modelech dál posilovat.
Zetor aktuálně vyvíjí dva nové modely traktorů, které se budou vyrábět v Indii, jeden z nich se začne v roce 2027 prodávat i v Evropě. „Současně se dnešní vývojový tým podílí i na vývoji vojenského vozidla Zetor 6×6,“ uvádí Žert a dodává, že v brněnské centrále nyní roste objem obchodu s náhradními díly pro traktory Zetor a zůstává zde i distribuční centrum náhradních dílů a traktorů pro celou Evropu. „Kromě stoprocentní podpory stávajících zákazníků bude firma z Brna řídit obchod, marketing a finanční operace v globálním měřítku,“ dodává mluvčí.
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Róbert Harman, výkonný ředitel Zetor Tractors vysvětluje, že výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. „Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali, a musíme to začít dělat jinak. Neznamená to, že na tuto kategorii traktorů rezignujeme, jen ji, stejně jako všichni naši konkurenti, už nebudeme vyrábět v Evropě.“
Hlavním důvodem je podle Harmana dlouhodobý růst cen materiálů. „Ceny oceli, plastů, hliníku i energie u evropských výrobců traktorů se v posledních letech soustavně zvyšují, zatímco prodejní cena hotových traktorů kvůli poklesu trhu a silné konkurenci zůstává na podobné úrovni jako dřív. Výroba traktorů do 130 koní se za těchto podmínek v Evropě přestala vyplácet prakticky celému oboru.“ Zetor v tom není podle Harmana výjimkou, dnes tu zůstal jako poslední výrobce této kategorie.
Rozdíl v nákladech je citelný. Materiál v Indii a Číně vychází podle zástupců Zetoru zhruba o 30 až 35 procent levněji, což ve výsledné ceně traktoru znamená úsporu nejméně 25 až 30 procent. „Takové konkurenci se v Evropě nedá čelit. Klíčoví dodavatelé Zetoru, tedy západoevropští výrobci předních náprav, převodovek, motorů i hydrauliky pro malé a střední traktory, se do Asie přestěhovali už dávno, dovážet do Evropy jen jednotlivé komponenty ke kompletaci proto přestává dávat smysl. Sériovou výrobu i zavedení nového produktu navíc zvládnou v Číně zhruba dvakrát rychleji než v Evropě, díky rozvinuté síti dodavatelů a vysokému pracovnímu tempu místních inženýrů. Podobný odklon od evropské výroby dnes zažívá prakticky celý strojírenský obor, nejen výroba traktorů,“ komentuje Harman a zdůrazňuje, že Brno zůstává sídlem a celosvětovou centrálou Zetoru.
Nová fabrika v Asii
„Firma tu dál rozvíjí vývoj, obchodní oddělení a servisní centrum, včetně prodeje, kompletace a logistiky náhradních dílů pro traktory, které si zákazníci pořídili v minulosti. Traktory pro evropský trh bude Zetor nabízet i nadále, vyrábět je ale bude v závodech mimo Evropu. Kromě fungujícího indického projektu Zetor India, společného podniku s firmou VST, hledá Zetor výrobního partnera také v Číně a připravuje vlastní výrobní závod v Asii, aby byl při zajišťování výroby nezávislý,“ vysvětluje Harman.
„Trh s traktory do 130 koní se v Evropě za posledních pár let zásadně proměnil, a to musíme v Zetoru přijmout, stejně jako to přijala celá naše světová konkurence. Zetor nemůže výrobu v Evropě dotovat, musí jít tam, kde dokáže vydělávat a investovat do dalšího rozvoje. Tuto proměnu musíme udělat, abychom v konkurenčním boji přežili.“
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Historická změna by měla přinést také rychlejší rozvoj portfolia pro evropský trh. „Rosteme v zahraničí, především na rozvojových, neemisních trzích v Africe, Latinské Americe a Asii. Z Brna budeme dál prodávat a distribuovat náhradní díly, ve kterých si podobně slibujeme růst i v dalších letech. Právě na těchto segmentech chce Zetor stavět,“ komentuje situaci Róbert Harman.
Prodeje rostou
Výroba v Evropě se pro Zetor v posledních letech stala neefektivní, obchod firmy v zahraničí ovšem roste. „Nejvýrazněji je to vidět na projektu traktorů pro neemisní trhy, kde tržby každoročně stoupají o 30 až 50 procent. Prodeje traktorů Zetor se v posledním roce díky tomu vyšplhaly na víc než 1 500 kusů. Právě na tomto růstu chce firma dál stavět svou budoucnost,“ říká Adam Žert.
V roce 2024 Zetor vyrobilo a prodalo 1000 traktorů, v roce 2025 došlo k nárustu na 1500 kusů. „Drtivá většina vyrobených a prodaných strojů byla asijskou produkcí, jedná se tedy o traktory určené na tzv. neemisní trhy světa a pro samotný indický trh,“ upřesňuje Adam Žert.
Cílem je exportovat z Indie během pěti let zhruba 5 000 traktorů. Totéž platí pro Čínu.
„Evropský trh se zemědělskou technikou prochází jedním z nejsložitějších období za poslední dekádu. Poptávka po nových strojích zůstává nízká, trh je pod silným cenovým tlakem a v řadě zemí se dotační programy nerozběhly nebo mají omezený dopad. K tomu se přidávají nižší příjmy zemědělců způsobené vývojem cen zemědělských komodit i nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména suchem. To vše se promítá do nižší ochoty investovat do nové techniky,“ komentuje Adam Žert.
„Zetor se stěhuje blíže dodavatelům klíčových komponent tak, aby jednak byl efektivnější a jednak zrychlil rozšíření svého produktového portfolia. Brno zůstává naším centrem díky historickému zázemí i díky vysokým školám a mladým lidem, od kterých očekáváme, že nám pomohou v expanzi. Tento trend je dnes vidět napříč Evropou, kde vysoké náklady činí klasické strojírenství nekonkurenceschopným, jak můžeme vidět například v automobilovém průmyslu,“ dodává Žert.
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„Ponecháváme klíčové komponenty od osvědčených výrobců, na které jsou naši zákazníci dlouhodobě zvyklí a které jsou garantem kvality. Jde například o přední nápravy Carraro, převodovky Carraro a ZF, hydrauliku Mita, kabiny Fritzmeier nebo motory Deutz a Cummins určené pro evropský trh. Tyto komponenty jsou již vyráběny v Asii s nižšími materiálovými náklady a přesunutí výroby celého traktoru blíž klíčovým dodavatelům nám umožňuje být konkurenceschopní i na evropských trzích, dosahovat ziskovosti a vytvářet tak zdroje pro další rozvoj značky Zetor.“ dodává Róbert Harman.
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Zetor Tractors
Značka Zetor patří mezi nejstarší dosud fungující značky traktorů na světě. Vznikla původně jako oddělení brněnské Zbrojovky, první tři traktory dostali zákazníci v březnu 1946, od stejného roku je také registrována ochranná známka, která spojuje někdejší označení Zbrojovky „Zet“ s koncovkou slova traktor. Na místo svého současného areálu se firma přestěhovala v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se podnik pohyboval na hraně existence, z potíží se dostal po roce 2002, kdy ji odkoupil současný majitel, bratislavská firma HTC Investments.
Traktory Zetor se od svého vzniku prodaly ve více než 1,3 milionu kusů do desítek zemí světa. Historicky Zetor vyráběl nejen v Brně, ale i na Slovensku, v Indii, Iráku, Barmě, Ghaně, Japonsku, Řecku, Mexiku a Brazílii. Dnes se firma soustředí na obchod, servis a mezinárodní projekty, především v Indii, kde tržby Zetoru dlouhodobě rostou. Zetor má dceřiné a sesterské společnosti v Indii, na Slovensku, v Polsku, v USA a chystá se založit další v Číně.