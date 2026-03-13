Íránský šáh daroval prezidentu ČSSR auto. Do Teheránu na oplátku poslali zetor

Radomír Dohnal
Vztahy Československa s předrevolučním Íránem patřily k pozoruhodným paradoxům. Komunistický stát navazoval úzké kontakty s monarchií, kterou propaganda označovala za reakční. Diplomatické návštěvy, státní vyznamenání i symbolické dary, od automobilu Paykan po stroj značky Zetor, ilustrují pragmatickou politiku. V archivu ČTK jsme objevili tento zajímavý fotoset.
Vztahy Československa s předrevolučním Íránem patřily k pozoruhodným paradoxům.... Nedávná historie je plná příkladů rozporuplné diplomacie. Coby socialistický... Když se řekne šáhinšáh, znamená to „král králů“. Tím možná až přespříliš... Kdy k tomu došlo? Dne 24. května 1967, během návštěvy íránského mocnáře u... Rézá Pahlaví se tak mimochodem stal jediným člověkem v dějinách Československa,... Tyhle diplomatické zásnuby se v Československu odehrávaly i přesto, že na území... Československo řešilo stavební smlouvy, hotovilo se ke stavbě... Írán sice nepatřil do „lidového tábora“, ale byl strategickým partnerem vývozu.... Například prezident ČSSR Ludvík Svoboda obdržel při své návštěvě exotické země... Pro domácí trh a vývoz jej připravovala Iran National, tedy Íránská národní... Prezident Ludvík Svoboda ale nezůstal nic dlužen, a tak osobní dar od Jeho... Šlo o traktor Zetor 3511. Vypravili ho ze Závodů na valivá ložiska v Brně-Líšni...

