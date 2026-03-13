|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Íránský šáh daroval prezidentu ČSSR auto. Do Teheránu na oplátku poslali zetor
Íránem autem. Policie s radarem, chaos, nebezpečí a benzin za čtyři koruny
Írán plní titulky novin celého světa. Poslední únorový den zahájily Izrael a Spojené státy americké letecké útoky na různá města v Íránu s cílem svrhnout místní režim, Írán vzápětí začal odvetnou...
Světová premiéra v Brně: nová litrová Jawa za 1,5 milionu, bude jich jen 15
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském veletrhu Motosalon Jawa představila dvě novinky, z nichž Jawa 1000 má být prémiovým a exkluzivním výrobkem a Jawa Twin 730 designově příbuzným, ale cenově výrazně dostupnějším modelem.
Nová motorka pro první dámu. Eva Pavlová osedlá přívětivého naháče
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Na brněnském Motosalonu byl váženým hostem zahajovacího dne prezidentský pár. Eva Pavlová a Petr Pavel jsou nadšenými motorkáři, to je známé. První dáma převzala na veletrhu, který tradičně zahajuje...
Prezident na Motosalonu: vyzkoušel čtyřkolku i novou bundu Jawy
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) V Brně běží Motosalon, organizátoři očekávají desetitisíce návštěvníků. Veletrh motocyklů a čtyřkolek se na brněnské výstaviště vrací po dvou letech, tentokrát se zaměří také na ženy. Podívejte se na...
Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...
Zájemce o elektromobil straší nedostatek nabíječek. Řešení mají nad hlavou
Elektromobilita v Česku roste, ale zdaleka ne tak rychle, jak by mohla. Jak je to možné, když má stále více lidí zájem o ekologičtější dopravu? Nejde jen o cenu aut, mnohem důležitější je nabíjení...
Íránský šáh daroval prezidentu ČSSR auto. Do Teheránu na oplátku poslali zetor
Vztahy Československa s předrevolučním Íránem patřily k pozoruhodným paradoxům. Komunistický stát navazoval úzké kontakty s monarchií, kterou propaganda označovala za reakční. Diplomatické návštěvy,...
Jak vaří čaj milionáři? Zkuste mercedes s jeho kouzelným podvozkem
Opravdoví boháči si samozřejmě nevaří čaj z pytlíku. Majordomus jim připravuje v čajovém salonku jejich panství opojný nápoj z lístků čajovníku sbíraného za úplňku jogíny. Ovšem moderní maybachy –...
Tankovat do zásoby se nemusí vyplatit. I skladování paliva má svá pravidla
Poslední týden byl na čerpacích stanicích hodně turbulentní. Pumpaři velmi rychle zdražili, a protože se dá očekávat další růst cen, řada motoristů tankuje do zásoby. Skladování pohonných hmot v...
Dobojováno, Škoda prosadila nového Karoqa, ukáže ho příští rok
Nástupce modelu Škoda Karoq skutečně vznikne. Automobilka potvrdila, že nový vůz bude vyrábět v České republice a dorazí přibližně za dva roky.
Brutální pokuty i doživotí bez řidičáku. Na polských cestách přituhuje
Polská vláda opravdu brutálně zpřísnila postihy za přestupky. Vězení za vysokou rychlost nebo doživotní zákaz řízení – tak vypadají nové polské tresty za dopravní prohřešky, které byly zavedeny...
Granátník Jejího Veličenstva v akci. Nejryzejší teréňák projede všechno i hýčká
Přijíždí Ineos Grenadier, ročník 2026. Po třech letech na trhu se tento pravověrný off-road s klasickou konstrukcí dočkal úprav. Ale stále zůstává vozem, za kterým se lidé otáčejí a jeho majitelé se...
Dacia míří výš. Cenově dostupný crossover Striker vyzve na souboj Octavii
Dacia znovu překvapuje. Její největší model Striker svou délkou 4,62 metru míří mezi rodinné crossovery a znovu posouvá hranici, kam až se nízkonákladová značka dokáže dostat. Ani sesterský Renault...
Invaze nekončí, do Česka míří další značky nejen z Číny. Včetně auta, které umí plavat
Loni se podle statistik na českém trhu zaregistrovala auta neuvěřitelných 160 značek. Z toho zhruba tři desítky pocházely z Číny. Ale tím to nekončí, do Česka letos zamíří další nová jména.
Kdo zaplatí, když si poškodíte auto na rozbité vozovce. Snad pojišťovna
Trefili jste výmol a máte poškozené kolo nebo pneumatiku? Někdy vám to zaplatí ŘSD či obec, jindy jen vaše pojištění – vždy záleží na tom, jestli je výmol označen dopravní značkou. Pokud ano, byť je...
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
Holky a mašiny. Styl a vášeň na Motosalonu doplňovaly krásné hostesky
Brno (od zpravodaje Auto.iDNES.cz) Brněnský Motosalon byl opět pastvou pro oči. Kromě ladných křivek jednostopých novinek poutaly pozornost návštěvníků i okouzlující hostesky, které k silným strojům neodmyslitelně patří. Prohlédněte...
V tom kanclu snad straší. Z Audi odchází už pátý šéf vývoje za deset let
V osmdesátkách se značka Audi vyšvihla mezi elitu díky silné technické vizi. Dnes o technice nemluví a prodeje klesají. Manažeři se roky hádali o to, kudy dál, a tak se i šéfové vývoje střídali jako...