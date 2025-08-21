„Tohle už není prototyp, tohle je opravdu sériovka. Místo slavnostního křtu ho ale rovnou předvádíme zákazníkům – chceme, aby si vyzkoušeli, co všechno umí,“ vysvětluje Žert.
Zetor 6 je symbolem nové éry tradiční značky. Po letech ticha a restrukturalizace firmy doprovázené složitými rozhodnutími se značka snaží vstoupit do nové éry. Adam Žert přiznává, že přeměna a přežití Zetoru stojí na nadšencích, kteří mají ke značce citovou vazbu.
60 traktorů do konce roku
Do konce roku 2025 má v plánu Zetor vyrobit zhruba 60 kusů řady 6, přičemž 30 už je pod konkrétními objednávkami. „Větší část z nich tvoří demotraktory, které si budou moci zemědělci osobně vyzkoušet přímo na poli,“ vysvětluje Adam Žert. „Je to úplně nový traktor, ale navenek vypadá podobně jako starý model. Proto chceme, aby si ho zákazníci opravdu osahali.“
Základní cena začíná lehce nad 3 miliony korun, ale podle výbavy se může vyšplhat i na 3,5 milionu Kč. „Většina českých farmářů chce plnou výbavu. A my ji nabízíme – toto není žádná ořezávátko,“ doplňuje Žert.
Zetor představil první vyrobené kusy v akci na poli u Brna svým dealerům. „Jel jsem sem s takovým nějakým nejasným očekáváním a po tom, co jsem si ty traktory mohl vyzkoušet, jsem z nich opravdu nadšen,“ okomentoval pro iDNES.cz jeden z prodejců Radek Hána z firmy Agrowest. „Zetor udělal velikánský kus cesty a je to pan traktor.“ Doménou Zetoru byly poslední roky spíše stroje pro živočišnou výrobu. „Jsem přesvědčený o tom, že tento traktor splní požadavky a očekávání zákazníků, kteří provozují rostlinnou výrobu,“ doplňuje Hána.
Šestka zahajuje novou generaci traktorů Zetoru. Srdcem stroje je čtyřválcový motor značky Deutz ve výkonovém rozpětí 130 až 171 koní. To je novinka – Zetor totiž loni ukončil výrobu vlastních motorů a převodovek a rozhodl se jít cestou osvědčených evropských dodavatelů. U Zetoru jsou také rádi za moderní špičkovou převodovku od ZF.
Zajímavostí je, že v segmentu, do kterého Zetor řady 6 míří, se běžně objevují šestiválce, ale brněnský výrobce do této kategorie vstupuje robustním čtyřválcem, který má podle Žerta výjimečnou odolnost a nadimenzování.
81 převodových stupňů
Použitá převodovka nabízí řazení pod zatížením a celkem až 81 různých převodových stupňů včetně plazivých rychlostí. Díky šestistupňovému násobiči lze plynule měnit rychlost i pod plným zatížením – například při orbě. „Převodovka ZF je přitom konstruovaná až pro výkon 280 koní, což zajišťuje rezervu a dlouhou životnost,“ dodává Adam Žert.
Naučte se řídit raketoplán z Brna. Nový zetor má 54 rychlostí vpřed a 27 vzad
Sami vývojáři byli mile překvapeni úsporností nového stroje. Motor Deutz vystačí v lehkém terénu s přibližně šestnácti litry nafty na hektar, to je nadmíru dobrá hodnota. V náročných podmínkách samozřejmě spotřeba stoupá, klidně k padesáti litrům. Vývojáři a vybraní farmáři najezdili a napracovali s prototypy tisíce hodin. Podle prvních ohlasů se podařil konstruktérům husarský kousek a postavili během tří let traktor, který se může pasovat s konkurencí věhlasných značek.
AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
Dorazí i „oktávka“ a „kodiaq“
Řada 6 je první vlaštovkou, ale rozhodně ne poslední. V přípravě je řada 5, která by měla pokrýt výkonovou třídu kolem 100 koní, Adam Žert to laikům přibližuje srovnáním s důležitostí modelu Octavia pro Škodovku. A v plánu je také řada 7, tedy šestiválcový traktor – obdoba SUV segmentu, který podle Žerta dnes nesmí chybět žádnému traktorovému výrobci, tedy Kodiaq.
Nový Zetor řady 6 už stihl zaujmout odborníky. Dostal se mezi finalisty prestižní soutěže Tractor of the Year a první reakce od dodavatelů i odborné veřejnosti jsou mimořádně pozitivní. „Říkají nám, že takhle dobře připravený prototyp dlouho neviděli. Těší nás to – a doufáme, že se to potvrdí i v praxi,“ chlubí se Adam Žert.
Odráží se ode dna
Brněnský výrobce traktorů za loňský rok vykázal opět ztrátu v řádech stamilionů, propustil 200 zaměstnanců a v brněnské továrně vyrobil 300 traktorů, uvádí Adam Žert. Přesné hospodářské výsledky nesdělil s tím, že účetní závěrka i výroční zpráva ještě procházejí úpravami. „Vedení věří, že letos se firma přiblíží nulovému výsledku, několik měsíců už letos skončilo v kladných číslech,“ komentuje Žert.
V roce 2023 byla ztráta Zetoru 272 milionů korun, o rok dříve 103 milionů korun. „Jsou to náklady transformace, která byla nutná a jejíž součástí bylo i ukončení výroby vlastních motorů a převodovek. V průběhu loňského roku skončilo 200 zaměstnanců, nyní jsme na 150 zaměstnancích,“ uvedl Žert.
Drahé energie a peníze Zetor dusí. Nový moderní traktor nás zachrání, věří šéf
Celkem loni Zetor Tractors vyrobil 1 000 traktorů, z toho 300 v Brně, zbylé v Indii. I letošní výrobní plán počítá s přibližně 300 vyrobenými traktory v brněnské továrně, v budoucnu má číslo růst až ke 2 000.
„V loňském roce jsme vyráběli traktory Major a ze zásob dílů i typy Proxima a Forterra. Letos v Brně pokračuje jen výroba Majorů a nové Řady 6, výroba v Indii je zcela odlišná, vyrábí se tam sedm modelových řad s nižším výkonem, od 20 do přibližně 90 koní pro trhy v Jižní Americe či Africe,“ uvedl Žert.
Po těchto malých traktorech v Evropě není tak velká poptávka, navíc neplní přísnější emisní normy platné v Evropě. Důležitá je také jejich cena. Při evropských nákladech nebyla schopná konkurovat ostatním výrobcům, kteří často mají výrobní závody v Turecku nebo Indii.
„Náklady na potřebnou inovaci motoru jsou přibližně půl miliardy korun, proto dávalo větší smysl opustit výrobu vlastních motorů a sestavovat je z kvalitních dílů do jiných výrobců. V Brně musíme vyrábět modely s vyšší přidanou hodnotou, kterou požadují klienti v Evropě. Proto je Řada 6 například připravená na požadavky výbavy pro precizní zemědělství,“ uvedl.
S klesajícím objemem výroby v Brně Zetor mimo jiné sjednotil své skladovací i výrobní prostory, což zjednodušilo logistické procesy při výrobě. Zrušil také vlastní lakovnu, čímž zpřístupnil další prostor v hale. „Máme nyní lepší barvu, než jsme měli ve vlastním lakovacím tunelu a je to dobrá zpráva i pro obyvatele Líšně kvůli pachovým emisím,“ konstatoval marketingový ředitel Zetor Tractors.
Značka Zetor vznikla původně jako oddělení brněnské Zbrojovky, první tři traktory dostali zákazníci v březnu 1946, od stejného roku je také registrována ochranná známka, která spojuje někdejší označení Zbrojovky „Zet“ s koncovkou slova traktor. Na místo svého současného areálu se firma přestěhovala v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se podnik pohyboval na hraně existence, z potíží se dostal po roce 2002, kdy ji odkoupil současný majitel, bratislavská firma HTC Investments.