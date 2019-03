Ženeva se otevírá lidem: vládnou jí elektromobily

Nový šéf Renaultu Thierry Bollore představil novou generaci modelu Clio. Obyčejné auto, které je druhým nejprodávanějším autem v Evropě.



Když se na clio ihned po odhalení vrhla smečka špionů z Asie, aby ho celé prostudovali, ohmatali, vyfotili a vše pečlivě zapsali do připravených formulářů, bylo to víc než symbolické. Ti špioni byli z Asie a přesto, že dnes už Evropa světovému autoprůmyslu nevládne, stále má co nabídnout.

Thierry Bolloré, který mluvil na úvod o autonomní dopravě a elektromobilitě, je novým generálem automobilky Renault. Vedení převzal letos v lednu po Carlosu Ghosnovi, kterého za dramatických okolností zavřeli v Japonsku na tři měsíce do vazby, a právě když Bolloré mluvil o elektromobilitě, pustili ho v Ženevě na kauci.

Právě Ghosn nasměroval Renault s Nissanem, se kterým tvoří v alianci největšího výrobce osobních aut světa, k elektromobilitě. Dnes je tento vizionář a drsný manažer mimo hru. Těch změn na velitelských můstcích ukázala Ženeva víc: Nové mercedesy prezentoval publiku naposledy Dieter Zetsche, v květnu předá boss s tlustým knírem klíče od koncernu Daimler Švédovi Ole Källeniusovi. Zetsche je velkým milovníkem dieselových motorů, těch, které jsou dnes na pranýři, jejich podíl na prodejích v osobních autech klesá a mají je nahradit elektromotory.

Elektrických aut je v Ženevě hned několik, a už to nejsou jen nesmělé náznaky. Hromadná elektromobilita má začít právě letos. To slibuje i Škoda.



„Zahájením výroby našeho prvního vozu s plug-in hybridním pohonem (superb - pozn. red.) a prvního čistě elektricky poháněného automobilu (citigo) vstoupí značka v letošním roce do éry eMobility,“ uvedl Berhnard Maier, šéf značky Škoda v Ženevě poté, co přifrčel na pódium na elektrickém bicyklu a představil koncept elektromobilu, který do příštího roku Škoda přetaví do sériového vozu - velkého SUV s pohonem všech kol a dojezdem pět set kilometrů.

Takových aut - mířících do prodeje buď rovnou nebo v příštím roce - se prezentuje na břehu ženevského jezera hned několik, od Seatu, přes Kiu, Audi až po značku Polestar, kterou založilo Volvo právě pro výrobu elektromobilů. Luca De Meo, šéf Seatu, pro MF DNES prozradil, že se připravuje elektrické provedení modelu Mii (dvojčete Škody Citigo), které z nabídky vytlačí provedení se spalovacím motorem.

Elektromobily pro všechny

„Jako koncern Volkswagen chceme zdemokratizovat elektrický pohon, ovšem stále budou dražší než tradiční vozy, alespoň zpočátku.“ De Meo zároveň dodává, že velké prosazování elektromobily je tlačeno regulacemi.

A Honda rovnou prohlásila, že chce za šest let prodávat v Evropě už jen auta na elektřinu, buď jen bateriových nebo hybridních. Původně počítala s tím, že bude mít elektrifikované dvě třetiny vozů. „Posun směrem k elektrifikaci nabral značné tempo. Technologie se vyvíjí stále dál a lidé začínají měnit svůj pohled na samotný automobil,“ uvedl výkonný viceprezident společnosti Honda Motor Europe Tom Gardner.

To je další směr dnešního světa aut, který ženevský autosalon akcentuje. Výrobci se musí pouštět do nových disciplín a nabízet publiku komplexní řešení mobility. Doprava ode dveří domu k soustruhu, pokladně nebo pracovnímu stolu totiž neobnáší jen jízdu autem, ale také dopravu dalšími prostředky. Právě to je ta jednostopá škodovka jménem Klement, kterou představil v Ženevě Berhnard Maier.

Jeho kolega velící Seatu Luca de Meo představil čtyřmístnou karosovanou motorku elektrickým pohonem jménem Minimó. Takových konceptů městského autonomního vozidla budoucnosti je v Ženevě hned několik. Všechny jezdí na elektřinu a chtějí být součástí ekosystémů sdílených dopravních prostředků.

„Myslím, že se to trochu přeceňuje. Stále bude obrovské množství - spíš většina - těch, kdo budou chtít auto koupit a vlastnit ho. Ale technologie nám k tomu přidá další možnosti,“ myslí si de Meo. „Obrovsky se rozvinul trh autopůjčoven,“ říká a dodává, že alternativní způsoby mobility budou doménou velkých městských aglomerací. „Vše závisí na tom, zda se podaří najít profitabilní model. Zatím jsem žádný výdělečný neviděl,“ uzavřel.

Stěžejní tedy budou ještě dlouho normální auta. Kromě clia si v Ženevě odbývá premiéru, jeho největší konkurent - nový Peugeot 208. K tomu dvě novinky Škodovky - hatchback Scala a od něj odvozené SUV jménem Kamiq. Trend SUV a nich odvozených crossoverů, které dnes tvoří v rámci Evropy i celosvětově víc než 35 procent prodejů, je zřetelný i v Ženevě.

Milovníci aut si ovšem taky přijdou na své. Tolik konceptů, futuristických studií, sportovních aut pro radost a malosériových „garážových“ projektů Ženeva už dlouho neviděla. Od nového ferrari po zajímavého futuristického křížence motorky a supersportovního auta ze Slovenska jménem Engler.

Volvo, Ford i Jaguar chybí

Takže si ani nikdo nevšiml, kolik značek chybí. Poslední roky i do Ženevy doputoval trend, kdy automobilky, které nemají velkou novinku, se kterou by se aktuálně pochlubily, na autosalon nedorazí. Pro letošní ročník tak zrušily svou účast v Ženevě Hyundai, Volvo, Ford nebo Jaguar s Land Roverem.

Ženeva viděla také lahůdku v podobě asi nejdražšího nového auta všech dob. Za veterány jsou dnes sběratelé ochotní dát i miliardu. Bugatti La Voiture Noire, které vzniklo u příležitosti 110. výročí založení značky má cenu jedenáct milionů eur bez daně – to je v přepočtu 280 milionů korun, respektive 340 milionů s českou sazbou DPH. Podle zákulisních informací by měl být tím, kdo si auto objednal, 81letý Ferdinand Piëch - všemi mastmi mazaný vnuk Ferdinanda Porscheho, dlouholetý šéf Volkswagenu a také duchovní otec vzkříšení značky Bugatti.

Mimochodem, Piëchův vnuk Anton představil v Ženevě novou automobilku. Ve Švýcarsku sídlící Piëch Automotive AG chce vyrábět elektrické sporťáky.