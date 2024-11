České ženy a auta: barva je nezajímá, na prvním místě je cena

Klíčovou roli hraje při výběru nového auta cena, rozhoduje se podle ní 84% českých žen. Důležité jsou také parametry jako stav vozidla či asistenční služby. Naopak barva při výběru není důležitá. Mezi často zmiňované preference patří velikost, značka, typ pohonu, typ karoserie, výkon a výbava.

Průzkum společnosti Arval mezi 500 ženami z Česka ukázal, že ženy vnímají auto jako praktického pomocníka pro každodenní život, od kterého očekávají především funkčnost a spolehlivost, na barvě jim příliš nezáleží. Barva je prioritou při výběru auta jen u necelého procenta žen a určitou roli hraje u 25 %. O něco důležitější je barva auta spíše pro mladší ženy.

Auto ženy oceňují především kvůli jeho užitné hodnotě. Podle průzkumu si 35 % žen nedokáže život bez auta představit, dalších 25 % si to spíše nedokáže představit. Nejčastěji ženy využívají automobil k dojíždění do práce, na nákupy, víkendové výlety a vození dětí do škol. Ženy také oceňují asistenční služby, které auta nabízí, zejména parkovací senzory, parkovací kameru, hlídání mrtvého úhlu, tempomat či sledování únavy řidiče.

Názory žen se naopak liší, pokud jde o příležitost k výměně auta za jiný model či značku. Více než čtvrtina žen uvádí jako jeden z hlavních důvodů pro změnu auta narození potomka. Téměř 20 % žen vidí jako vhodný okamžik nástup do nové práce, dalším rozšířeným důvodem je stěhování do nového bydlení, které jako relevantní důvod uvádí 8,6 % z dotázaných.

Průzkum dále zjišťoval, jakou vzdálenost ženy s autem každý den ujedou. Typická řidička obvykle jezdí kratší vzdálenosti, zejména ve velkých městech je to méně než 10 km denně. Na druhém místě je vzdálenost 11–25 km. Naopak pouze 2 % tázaných žen najezdí denně přes 100 kilometrů.

A jaká je oblíbená značka českých žen? Překvapivě až 44 % žen vysněnou značku auta nemá. Nejpopulárnější značkou je Škoda, kterou uvedlo 11 % žen. Na druhém místě se umístil Volkswagen, který jako vysněné auto zvolilo 3,9 tázaných žen, a o třetí místo se dělí Toyota a Volvo. Elektromobil Tesla jako auto svých snů uvedlo 1,5 % žen, a to zejména ženy z velkých měst.