Smutný konec královny zeleného pekla. Sabine Schmitzovou zabila rakovina

Královnu Nordschleife, jak se německé závodnici přezdívalo, znali i diváci populární televizní show Top Gear. Narodila se 14. května 1969, v okolí okruhu vyrostla a žila, jako dosud jediná žena zvítězila ve 24hodinovém závodě na Nürburgringu. Sabine v úterý 16. března 2021 prohrála dlouhý souboj s rakovinou.



„Na Nürburgringu to byla skutečná instituce. Díky souběžnému životu pilotky a televizní hvězdy na sebe v Zeleném pekle poutala hodně pozornosti. Už dávno předtím, než ji objevila BBC pro Top Gear, zde vyhrála dvakrát populární čtyřiadvacetihodinovku,“ upřesňuje magazín Motormix, bylo to v kokpitu BMW M3 „Eifelblitz“. „V letech 1996 a 1997 se v BMW střídala, pod jménem z prvního manželství Sabine Recková, s Johannesem Scheidem.“

BMW M3 „Eifelblitz“ na 24 hodinovém závodu na Nürburgringu v roce 1997

Schmitzová později působila s druhým manželem Klausem Abbelenem v rodinném týmu Frikadelli Racing, který závodil s vozy Porsche. „V roce 2008 skončila celkově třetí, když její posádku porazila jen dvě tovární Porsche stáje Manthey,“ upřesňuje Motormix.

Britská show Top Gear z ní udělala doslova globální celebritu, k tomu se podílela na vedení rodinného hotelu Hotel am Tiergarten na dohled okruhu. „Nejdřív se v pořadu objevovala sporadicky, později se stala jeho nedílnou součástí. Vedle toho patřila mezi pilíře rodinného hotelového byznysu, stále na Nordschleife závodila a řídila zde populární ´Ring taxi´,“ dodává Motormix. Při „taxi“ jízdách s BMW M5 po okruhu předváděla své umění široké veřejnosti.

S nejrůznějšími vozy na okruhu nakroužila přes 30 000 kol, ročně asi 1 200. „Je to neuvěřitelná závodní trať, každý na světě ji zná. Je slavná, odehrála se tu spousta dramat, s dobrými i špatnými konci. Řídit tady auto je skvělý pocit. Bojujete s tratí i počasím. Někdy je tu slunečno a o pět kilometrů dál silně prší. Už jsem tu závodila i ve sněhu. Okruh je hodně dlouhý a nevyzpytatelný. Je to výzva,” popsala v roce 2018, kdy pro Škodu zajela na nejnáročnějším okruhu světa specifický rekord s Kodiaqem RS.

13. června 2018

Zelené peklo

„Je to vážně zelené peklo, ale pro automobilové nadšence je to nebe,“ dodala. „Je tu spousta slepých horizontů a vy netušíte, co za nimi čekat. Pořád se musíte naplno soustředit, protože je to tu skutečně nebezpečné. Není tu místo pro chybu, buď skončíte ve štěrkové pasti, nebo praštíte do svodidel. Trať je dlouhá a skutečně těžká na naučení. Spousta lidí sem dorazí se svými silnými, těžkými auty, která umí být hodně rychlá. Jenže v té rychlosti pak stačí i drobná chyba a může z toho být velký průšvih,“ popsala slavná závodnice 20,832 kilometru dlouhý okruh v německém regionu Eifel se 73 zatáčkami a zhruba třísetmetrovým převýšením.

Nebezpečný okruh byl vystavěn v letech 1925 až 1927 a do roku 1976 se zde jezdila Velká cena Německa F1. Toho roku se po hrozivé nehodě rakouského pilota formule 1 Nikiho Laudy, který zde při dvousetkilometrové rychlosti vylétl z trati a málem uhořel, Nordschleife s formulí 1 rozloučila.

Nordschleife je okruh přístupný v předem určených dnech i pro veřejnost. Sjíždějí se sem piloti-amatéři z celé Evropy, aby si jedinečný okruh vyzkoušeli.

Tento okruh je unikátní jak svou délkou, tak nezvyklou jízdní stopou, která může překvapit odlišným nájezdem do zatáček a jejich nezvyklou návazností na sebe. To může překvapit i zkušeného řidiče.

Říká se, že pro dobrou znalost okruhu je třeba zajet minimálně sto kol. Nikdy na Nürburgringu také nemáte jistotu, že na celém okruhu budou panovat stejné povětrnostní podmínky. Je tu často mokro, a to může být pro řidiče těžká zkouška. I proto dostal okruh od bývalého závodníka F1 Jackieho Stewarta přezdívku „Zelené peklo“.