„Jedním z nejdůležitějších odkazů Toma Matana byla jeho schopnost vytvářet sportovní vozy dostupné pro každého, navržené a zkonstruované především pro ty, kteří milují řízení. Tento talent nachází své vrcholné vyjádření v Mazdě MX-5 , Matanově nejslavnějším a nejoblíbenějším výtvoru,“ popisuje magazín Quattroruote. „Roadster, který poskytuje potěšení, které je v některých ohledech dodnes bezkonkurenční, čistá esence Jinba Ittai - jedinečného spojení mezi řidičem a vozem.“
Nejlepší hračka pro kluky každého věku: Mazda MX-5
Narodil se jako Tsutomu Matano v Nagasaki v roce 1947. Svět aut objevil díky svému dědečkovi, který vlastnil benzínovou pumpu. „Každé ráno jsem tam šel, otevřel garážová vrata a z nich se valily opojné výpary. Byl jsem nasáklý všemi těmi výpary já byl nadšený,“ vzpomínal. „Strýc z otcovy strany měl v Tokiu cadillac. ...a já byl tak ohromen, že jsem se chtěl dostat do Ameriky,“ dodal.
V dubnu 1965 zahájil studium inženýrství v Tokiu a přitom pracoval na částečný úvazek v architektonické kanceláři, kde kreslil plány nebo vyráběl modely. V březnu 1969 studium dokončil. Po promoci se Matano v září 1970 sedl na kontejnerovou loď svého strýce, kterou doplul do Seattlu, poté se přesunul New Yorku a následně Los Angeles. Tam nastoupil na slavnou kalifornskou ArtCenter College of Design.
„Pro Matanovu kariéru bylo důležité seznámení se s automobilovou kulturou Kalifornie. Kdyby zůstal v Japonsku a šel pracovat přímo pro Mazdu, možná by si nikdy nevypěstoval ideály, které by vedly k designu Miaty, a étos třetí generace RX-7, pravděpodobně nejhezčího vozu, který v polovině 90. let vzešel z Japonska,“ okomentoval Car and Driver.
V roce 1974 absolvoval a získal práci v Detroitu u General Motors, tam pracoval mimo jiné na Oldsmobilu Cutlass. Během svého působení v GM studoval aerodynamiku a ilustraci s cílem porozumět technickým a praktickým aspektům estetiky designu. Kvůli Matanovu pracovnímu vízu a rostoucí ropné krizi ho GM přesunula do Austrálie, aby pracoval pro Holden Design po boku Phillipa Zmooda, kde se věnoval převážně Holdenu Torana. V roce 1982 se přesunul do Evropy, ve studiu BMW zastihl začátky projektu stěžejní řady 3, Matano se tedy mohl připodepsat pod design generace E36, která se představila v roce 1992. Matano byl také u prvních skic bájného BMW řady 8.
Chtěl jsem, aby design sděloval, že se výrobci starají o daný předmět. Říkám tomu ‚empatický design‘, protože pokud znáte mechanismy daného předmětu a správně je sdělíte lidem, pak stroj vydrží dlouho. ...Pokud uspěji tím, že to navrhnu zevnitř, s ohledem na vás, na to, jak fungujete, je to o jednu vrstvu hlubší než jen povrchní navrhování.
V Německu ale vydržel pouhý rok a v roce 1983 se vrací za Atlantik a nastupuje ke značce, které zůstal věrný zbytek života. „Připojil se k designovému studiu Mazdy v Irvine. V té době Bob Hall, jeden z rodičů Miaty, úspěšně prosazoval myšlenku lehkého malého kabrioletu u šéfa Mazdy Kenichiho Yamamota. Nápad byl jednoduchý: oživit podstatu klasických britských sportovních vozů, jen bez jejich vratké spolehlivosti,“ popisuje americký magazín Car and Driver.
„Mazda vyzvala k návrhu tohoto vozu a obdržela tři velmi odlišné nápady. Tým společnosti v Tokiu navrhl kabriolet s pohonem předních kol a vůz s motorem uprostřed, trochu jako Toyota MR2 první generace. Koncept týmu Irvine se jmenoval Duo 101. Tento návrh předčil ostatní dva a Matano spolu s Markem Jordanem a Wu-huang Chinem pracovali na jeho finalizaci. Japonsko se postaralo o technické zpracování,“ popsal Car and Driver, který dodává, že Matano navrhl také Miatu ve verzi kupé s o něco větším prostorem pro zavazadla a tužším podvozkem. „Nikdy se nedostala do výroby, ale při pozornějším pohledu má koncept stejný tvar dveří jako MX-5 následující generace NB.“
Tom Matano jednou řekl, že designoval MX-5 jako „tenisky na jogging“. „Mělo to být auto pro každý den, které nepotřebuje závodní okruh, abyste si ho užili.“
Premiéru měla Mazda MX-5 na autosalonu v Chicagu v roce 1989. Do roku 1997 vyrobila Mazda první generaci ve více než 225 tisících kusech. V Americe pod jménem Miata, v Japonsku jako Eunos Roadster.
Matanův podpis nese také druhá generace MX-5 označovaná jako NB. Hlavní změnou designu jsou nová světla, ta vyklápěcí, charakteristická pro první generaci, musela nahradit klasická, zapuštěná do přídě. Mohly za to stále přísnější bezpečnostní předpisy.
Obrovský význam pro Matanovu kariéru měla Mazda RX-7 třetí generace, na níž spolupracoval s Yoichi Satem. „Japonská Mazda měla opět jinou představu o tom, jak by to mělo vypadat, jakousi modernizovanou verzi sportovního kupé Cosmo první generace. V diskusích s Wu-huang Chinem, tchajwanským designérem, který v té době jezdil po Irvine v Jaguaru E-type, Matano navrhl klasický tvar GT,“ popsal Car and Driver. „Kdysi Matano v jednom rozhovoru řekl, že tvarování dveří mělo vyzývat řidiče k usednutí za volant,“ napsaly Quattroruote.
V letech 1999 až 2002 se vrátil do Japonska, do ústředí Mazdy, jako výkonný designér v Global Advance Studio a jako generální ředitel Mazda Design, kde dohlížel na designové týmy japonské společnosti i na studia v Evropě a Severní Americe.
„V roce 2002 opustil Mazdu a stal se výkonným ředitelem Školy průmyslového designu na Akademii umění v San Franciscu. Tam učil nejen začínající automobilové designéry, ale i studenty designu všeho druhu. Z této pozice odešel začátkem letošního roku do důchodu,“ píše Motor1.
Matano byl zosobněním zlatého věku značky, doma měl mazdy, které sám designoval, a pravidelně se účastnil akcí, podepisoval vozy a vyprávěl fanouškům. „Byl vřelým a optimistickým člověkem, byl upřímně pokorný a šťastný, že se svým celoživotním dílem dotkl tolika lidí,“ vzpomíná Car and Driver.