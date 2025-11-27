V Göteborgu, druhém největším švédském městě, jež leží na západním pobřeží u zálivu Kattegat, sídlí automobilka Volvo. Připomeňme, že v roce 2010 ji prodal Ford čínskému koncernu Geely. Jen několik ulic od jejího velitelství jsou v jednom areálu vývojová pracoviště automobilek Lynk & Co a Zeekr, soustředících se na elektromobily.
Většina z nich vychází z modulární platformy CMA (Compact Modular Architecture) vyvinuté firmou Geely (resp. její švédskou filiálkou CEVT – China Euro Vehicle Technology) na základě velké báze SPA (Scalable Product Architecture). Tu připravilo Volvo krátce po svém převzetí koncernem Geely, premiéru měla před deseti lety ve stále aktuálním Volvo XC90 a dnes na ní vyjíždí nejen všechna volva řad 90 a 60, ale též některé z větších čínských vozů Lynk & Co a Polestar.
Ještě chvíli tento výklad vydržte, už za chvíli se projdeme po fabrice a nakonec se i svezeme.
Menší platforma CMA debutovala v roce 2017 v u nás neprodávaném Lynk & Co 01 a záhy se rozšířila nejen do modelů 02, 03 a 05, ale též do typů koncernových značek Geely, Geely Galaxy, Polestar i Volvo (XC40).
Někde hostí spalovací motor, ovšem většinou jde o elektromobily s agregátem vpředu, vzadu nebo na obou nápravách. Do rodiny využívající CMA patří i vývojové středisko Zeekr Technology Europe, založené v rámci CEVT roku 2013. Závěr na úvod: všechny vozy se k nám vozí z Číny a mají mechanický základ Geely, ale automobily jako takové se kompletně vyvíjí a ladí v Evropě. To potvrzuje také skutečnost, že ačkoli se jinak čínští manažeři na podobně exkluzivních prezentacích rádi vystavují, v Göteborgu jsme nepotkali jediného.
Evropská záležitost
Zeekr v Evropě představuje své typové řady od roku 2023, po nástupu druhé vlny již nabízí osm modelů. Zatím jsou všechny elektrické, ovšem Giovanni Lanfranchi, CEO Zeekr Technology připustil, že na základě váznoucí evropské poptávky po elektromobilech připravují i plug-in hybridy. Lothar Schupet, výkonný CEO značky Zeekr Europe, uvedl, že v Göteborgu dnes zaměstnávají na 700 vývojářů 40 národností, pracujících nejen na vozech Lynk & Co a Zeekr, ale též na dalších projektech Geely, včetně britských sporťáků Lotus.
Jedinečným zážitkem byla procházka vývojovými pracovišti, jimiž nás provedl šéfdesignér Zeekeru Gustaf Gunér a vedoucí designu exteriéru Jon Rådbrink. Viděli jsme akustické studio s počítači a hudebními nástroji pro vývoj zvuků a signálů, laboratoře pracující s využitím AI na zavádění aplikací pro vzdálenou obsluhu i špičkově vybavené středisko s 3D tiskárnami pro výrobu úzkoprofilových nebo prototypových dílů.
A potkali jsme i švadlenky kombinující nespočet druhů materiálů, barev, stehování i dalších detailů podle vkusu evropských zákazníků. Již v září v Tannisu jsme s kolegy z poroty COTY zkoušeli hatchback Zeekr 7X, jenž kvalitou použitých materiálů i jejich zpracováním (a to i v místech, kam se obvykle nedíváte) překonal zvyklosti z evropské „prémiové trojky“. A proč si platí drahé Evropany ve Švédsku? Gustaf utrousil, že takto dobře to v Číně ještě stále „vyfajnovat“ neumí…
Podobné je to i s laděním jízdních vlastností a schopností pohonu. Zeekr má na druhé straně Göteborgu, na dohled od letiště, rozsáhlou testovací trať, na níž jsme se svezli s několika vozy, jež si zatím nekoupíte.
Vyzkoušeli jsme si tam třeba liftback Zeekr 001R s elektromotorem na každém kole, schopností otočit se na místě (prezentaci jsme si vyžádali, ale slavné to nebylo, prý měly pneumatiky příliš velkou adhezi…) a celkovým výkonem 1 300 koní, díky němuž vůz při zrychlování v přímce na vlhkém asfaltu poskakuje a „hrabe“ ještě ve 120 km/h.
Svezli nás též luxusním MPV Zeekr 009. Nabízí se v řadě konfigurací interiéru, najdete v něm řadu „nesmyslů“ včetně digitálních ciferníků hodin v zadních dveřích, masáže, ventilace a spousty záhadných čínských znaků. Ty bude třeba ještě vyřešit, podobně jako obrovskou ocelovou masku, jež by určitě v Euro NCAP neprošla kvůli ohrožení sražených chodců.
V bezpečí uzavřené trati jsme se nechali svézt rovněž s robotaxi Zeekr RT. Má ohromný a účelně řešený interiér, zadní pár dveří se posouvá vzad, ovšem až po pootevření dveří předních, což není zrovna praktické.
Společnost Waymo těmito autonomně jezdícími taxi bude v Los Angeles a dalších městech nahrazovat dosavadní přestavěné Jaguary I-Pace. Vozy budou sloužit 23 hodin denně, zbývající hodina má sloužit k nabíjení a úklidu (čalounění je snadno otíratelné a plastovou podlahu lze prostě vypláchnout vodou).
V roce 2023 Zeekr spustil prodeje ve Švédsku a Holandsku a dnes je přítomen i v Norsku či Dánsku a koncem příštího roku chce obsáhnout všechny velké evropské trhy. V těchto týdnech Zeekr zahajuje prodeje třeba v Rumunsku, Bulharsku, Řecku či Slovinsku, nicméně s Českou republikou se v dohledné době nepočítá.
Autor je šéfredaktorem magazínu Automobil, zástupcem ČR v porotě Car of the Year a spolupracovníkem iDNES.cz.