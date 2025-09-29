Český autoprůmysl čelí problémům lépe než zbytek Evropy, říká expert

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
Podcast
Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, není realistický, říká Zdeněk Petzl exkluzivně pro podcast V autě. Výkonný ředitel českého sdružení autoprůmysl AutoSAP přibližuje současný stav českého i evropského automobilového průmyslu. Nový díl magazínu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka sledujte exkluzivně na iDNES.cz.

V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlížíme do zákulisí, glosujeme, chceme zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Komentujeme aktuální události, rozebíráme do hloubky důležitá a zajímavá témata.

Automobilový průmysl v Česku zatím odolává tlaku lépe než některé jiné evropské země, ale bez změny přístupu EU k regulaci hrozí, že Evropa svou průmyslovou sílu ztratí.

Petzl proto volá po rovnováze: elektromobilita ano, ale s ohledem na realitu. A zároveň varuje: pokud autoprůmysl zničíme dřív, než máme reálnou náhradu, nebude mít kdo financovat transformaci ani budoucnost.

EU ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi. Autoprůmysl je příliš pomalý

Podle Petzla je hlavním cílem zachovat v Evropě – a především v Česku – nejen výrobu, ale i vývoj, inovace a pracovní místa, protože sektor tvoří zásadní část ekonomiky (v ČR asi 10 % HDP a 180 tisíc přímých pracovních míst).

Český automobilový průmysl si podle Petzla vede lépe než evropský průměr. Zatímco západní Evropa, zejména Německo, čelí propadům, omezování výroby a propouštění, Česku se naopak daří část této výroby zachytit.

Středoevropský autoprůmysl bude v Evropě víc slyšet, centrem bude Česko

Evropská regulace předpokládala, že letos bude podíl elektromobilů činit 25 %, ve skutečnosti je to však jen 15 %. Tato disproporce vytváří tlak na celý dodavatelský řetězec.

Boj o zákaz spalováků. Brusel tlaku automobilek nechce ustoupit

Podle Petzla je potřeba přizpůsobit plány realitě – trh se zkrátka nechová podle očekávání. Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, podle Petzla v současné podobě není realistický.

Zdeněk Petzl (1977)

Působí od roku 2016 jako výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Je též členem představenstva a předsedou průmyslové sekce Hospodářské komory ČR.

Předtím působil devět let na ministerstvu zahraničních věcí na pozici vedoucího právníka v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem EU a právního poradce velvyslance pro otázky vnitřního trhu při Stálém zastoupení ČR při EU.

V Bruselu se účastnil formulování konkrétních legislativních opatření, která zahrnovala mimo jiné i technické požadavky na výrobu a provoz vozidel či souvislosti jejich dopadu na životní prostředí. Zabýval se například politikou výroby a provozu vozidel, environmentálními a dopravními limity.

Zdeněk Petzl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval postgraduální studium evropského práva se zaměřením na vnitřní trh na Technické univerzitě v Drážďanech.

Evropa je v přístupu k automobilovému průmyslu rozdělena. Země, které už výrobu z velké části ztratily, nemají motivaci nic měnit. Naopak země jako Česko, Slovensko, Polsko nebo Rumunsko se spojují, aby společně hájily zájmy automobilového sektoru. Podle Petzla platí jednoduché pravidlo: kdo ještě má továrny, má zájem se bavit o budoucnosti.

Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovém týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

