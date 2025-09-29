V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. V automobilových podcastech nahlížíme do zákulisí, glosujeme, chceme zvát hosty a mluvit o světě aut v souvislostech. Komentujeme aktuální události, rozebíráme do hloubky důležitá a zajímavá témata.
Automobilový průmysl v Česku zatím odolává tlaku lépe než některé jiné evropské země, ale bez změny přístupu EU k regulaci hrozí, že Evropa svou průmyslovou sílu ztratí.
Petzl proto volá po rovnováze: elektromobilita ano, ale s ohledem na realitu. A zároveň varuje: pokud autoprůmysl zničíme dřív, než máme reálnou náhradu, nebude mít kdo financovat transformaci ani budoucnost.
Podle Petzla je hlavním cílem zachovat v Evropě – a především v Česku – nejen výrobu, ale i vývoj, inovace a pracovní místa, protože sektor tvoří zásadní část ekonomiky (v ČR asi 10 % HDP a 180 tisíc přímých pracovních míst).
Český automobilový průmysl si podle Petzla vede lépe než evropský průměr. Zatímco západní Evropa, zejména Německo, čelí propadům, omezování výroby a propouštění, Česku se naopak daří část této výroby zachytit.
Evropská regulace předpokládala, že letos bude podíl elektromobilů činit 25 %, ve skutečnosti je to však jen 15 %. Tato disproporce vytváří tlak na celý dodavatelský řetězec.
Podle Petzla je potřeba přizpůsobit plány realitě – trh se zkrátka nechová podle očekávání. Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, podle Petzla v současné podobě není realistický.
Zdeněk Petzl (1977)
Působí od roku 2016 jako výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Je též členem představenstva a předsedou průmyslové sekce Hospodářské komory ČR.
Předtím působil devět let na ministerstvu zahraničních věcí na pozici vedoucího právníka v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním dvorem EU a právního poradce velvyslance pro otázky vnitřního trhu při Stálém zastoupení ČR při EU.
V Bruselu se účastnil formulování konkrétních legislativních opatření, která zahrnovala mimo jiné i technické požadavky na výrobu a provoz vozidel či souvislosti jejich dopadu na životní prostředí. Zabýval se například politikou výroby a provozu vozidel, environmentálními a dopravními limity.
Zdeněk Petzl vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity v Plzni a absolvoval postgraduální studium evropského práva se zaměřením na vnitřní trh na Technické univerzitě v Drážďanech.
Evropa je v přístupu k automobilovému průmyslu rozdělena. Země, které už výrobu z velké části ztratily, nemají motivaci nic měnit. Naopak země jako Česko, Slovensko, Polsko nebo Rumunsko se spojují, aby společně hájily zájmy automobilového sektoru. Podle Petzla platí jednoduché pravidlo: kdo ještě má továrny, má zájem se bavit o budoucnosti.
