Český automobilový průmysl si podle Petzla vede lépe než evropský průměr. Zatímco západní Evropa, zejména Německo, čelí propadům, omezování výroby a propouštění, Česku se naopak daří část této výroby zachytit. Významnou roli v tom hraje vysoká kvalifikace pracovní síly a relativní konkurenceschopnost – i navzdory vyšším nákladům na energie a pracovní sílu.
Rozdíly jsou patrné i mezi samotnými českými firmami. Zatímco některé jsou v dobré kondici, dodavatelé často trpí kvůli nejistému vývoji poptávky a nedostatečné připravenosti trhu na elektromobilitu.
Evropská regulace předpokládala, že letos bude podíl elektromobilů činit 25 %, ve skutečnosti je to však jen 15 %. Tato disproporce vytváří tlak na celý dodavatelský řetězec, který je nucen rychle měnit výrobu, což však často není možné kvůli dlouhým plánovacím cyklům a vysokým investičním nákladům.
Podle Petzla je potřeba přizpůsobit plány realitě – trh se zkrátka nechová podle očekávání. Konec prodeje spalovacích aut v roce 2035, jak jej stanovila Evropská komise, podle Petzla v současné podobě není realistický. Už cíle pro rok 2025 nebo 2030 se ukazují jako obtížně dosažitelné. Proto výrobci tlačí na revizi plánů a požadují flexibilnější přístup, který by zohlednil vývoj trhu i technické možnosti.
V jakém stavu se dnes nachází automobilový průmysl u nás i v Evropě a jaké výzvy a příležitosti ho v nejbližších letech čekají?
Děláme všechno pro to, aby vývoj směřoval k pozitivnímu výsledku, to znamená, aby v Evropě a samozřejmě i v Česku zůstala nejen výroba, ale i vývoj, inovace a pracovní místa, tedy veškeré benefity, které automobilový průmysl přináší Evropě už více než sto let. V České republice jde zhruba o 180 tisíc přímých pracovních míst, včetně navazujícíh oborů pak téměř 0,5 milionu, a přibližně 10 % HDP. (V evropském měřítku zaměstnává sektor automotive přes 13 milionů lidí a tvoří asi 7 % HDP EU, pozn. iDNES.cz).