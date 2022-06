Emisní norma Euro 7 způsobí katastrofu, varuje šéf sdružení autoprůmyslu

„Je třeba říct, že rozhodnutí v tuto chvíli ještě není úplně definitivní,“ uklidňuje Zdeněk Petzl. „Nyní čekáme na rozhodnutí Rady, ve které jsou zastoupeny všechny členské státy, což by mělo přijít do konce tohoto měsíce.“ Petzl ovšem neočekává dramatickou změnu v rozhodnutí, spalovací motory to tedy v Evropě mají podle všeho spočítané.

České firmy působící v autoprůmyslu jsou na tuto změnu podle něj velmi dobře připravené. Deset procent aut vyráběných v Česku má nyní elektrický pohon. Petzl připomíná, že v naší republice působí tři největší světové automobilové koncerny: Volkswagen, který vlastní Škodu, Toyota, vyrábějící v Kolíně, a Hyundai v Nošovicích. Ty všechny na transformaci k elektromobilitě mohutně pracují a investují do ní.

Zdeněk Petzl ovšem připomíná, že do transformace autoprůmyslu bude v následujících třinácti letech třeba mohutně investovat. „Je třeba si přiznat, že rok 2035 je relativně blízko,“ připomíná. Automobilový průmysl má přitom velkou setrvačnost. Petzl upozorňuje, že se v přechodovém období mohou projevit problémy. Především se dá očekávat nedostatek trakčních baterií pro elektrovozidla. „S tímto přijatý návrh nepočítá. Varovali jsme před tím,“ dodává.

Petzl uvádí, že přijatá podoba rozhodnutí Europarlamentu je nakonec přísnější, než jak byla navrhována. Například vypadla možnost nabízet a prodávat plug-in hybridní vozidla. Všímá si ovšem, že se Itálii podařilo prolobbovat měkčí pravidla pro maloobjemové automobilky, což pomůže mimo jiné Ferrari.

Mnohem větším problémem může být ovšem podle šéfa sdružení českého autoprůmyslu připravovaná emisní norma Euro 7, která má přijít ještě dřív. Má se o ní rozhodovat v červenci a stále se neví, jak její návrh vypadá. Její původně načrtnutá podoba by podle automobilek byla velmi výrazným zásahem do celého trhu. V návrhu je snížení emisí CO 2 na 30 gramů na kilometr, aktuální norma Euro 6 přitom předepisuje 95 gramů. „To jsou nereálná čísla,“ komentuje Petzl a upozorňuje na problematickou proveditelnost standardizovaného měření takto nízkých úrovní emisí. V podstatě na zjišťování tak nízkých hladin emisí neexistují měřicí zařízení.

„Dopad na životní prostředí bude nulový, ovšem pro automobilky a zákazníky to bude extrémní zásah,“ varuje Petzl. „Byla by to naprostá katastrofa pro zákazníka i pro celý trh, a to ve velmi krátkém horizontu.“ Nejoblíbenější, nejprodávanější modely v nižších cenových kategoriích (přibližně do půl milionu korun), typicky velikosti Fabie, to podle něj nepřežijí. „Musely by skončit výrazně dřív než v roce 2035,“ upozorňuje. „Taková auta by se stala ekonomicky nedostupná,“ vysvětluje, „jejich motory by totiž musely dostat tak složitou a drahou techniku, že by nárůst ceny byl neúnosný.“

To by mohlo nastat už během druhé poloviny současné dekády. Jednoduše hrozí, že za tři roky už si nekoupíme novou fabii, souhlasí se shrnutím moderátora Vladimíra Vokála šéf sdružení autoprůmyslu. „Signály z poslední doby bohužel příliš pozitivní nejsou,“ odhaluje Petzl informace ze zákulisí rozhodování o Euro 7.

Zástupci autoprůmyslu se tuto problematiku snaží podle Petzla vysvětlovat Evropské komisi a také zástupcům české státní správy. „Doufejme, že rozum převáží,“ komentuje.

Rozhovor se věnoval také rozvoji elektromobility. V druhé polovině dekády by měla bateriová auta podle předpovědí zlevňovat. Podle Petzla je důležité, že je na tu dobu plánováno uvedení menších, cenově dostupných modelů. Vyvinout auto a dovést ho do výroby trvá přibližně pět let. Petzl ovšem upozorňuje, že nelze předpovědět, jak se bude vyvíjet cena baterií. Kvůli aktuálním událostem s globálním dopadem (čínský lockdown, válka na Ukrajině, nedostatek čipů) se pokles cen výrazně zpomalil.

Petzl proto zdůrazňuje nutnost mít v Česku továrnu na baterie pro elektromobily.

Další důležitou otázkou je, zda Evropa stihne vybudovat nabíjecí infrastrukturu. „V programech z evropských peněz je tu šest miliard korun na rozvoj dobíjecí infrastruktury v České republice,“ uvádí expert na autoprůmysl. Upozorňuje ovšem, že to nebude stačit. Existuje řada problémů na straně energetiky, ale též v požadavcích na stavební řízení. V Česku je nyní asi patnáct set dobíjecích stanic na přibližně třináct tisíc bateriových vozidel. „To je relativně optimální stav, ovšem už dnes uživatelé naráží na to, že v kritických místech stanice nejsou a není dostatečný nabíjecí výkon,“ vysvětluje.

Podle připravovaných evropských předpisů by v Česku musely vznikat tisíce nabíjecích míst měsíčně, což je nereálné.

Podle odhadů, se kterými se v oficiálních dokumentech pracuje, má být v Česku kolem roku 2030 přes dvě stě tisíc bateriových aut. Tou dobou by mělo být v republice přes šest milionů vozidel. Velký nárůst rozmachu elektroaut má v tuzemsku nastat až ve třetí dekádě. To je odlišná situace než v bohatých zemích západní Evropy nebo Skandinávie (v Norsku už dnes mají elektrická auta v prodejích výraznou převahu).

Petzl nepředpokládá, že by po roce 2035 přišel plošný zákaz provozu aut se spalovacím motorem. Podle aktuálního rozhodnutí Europarlamentu má přijít zákaz prodeje nových aut s touto technologií. Nová auta v nabídce pak už budou muset být výhradně bezemisní, tedy elektrická. Dá se tedy čekat nárůst důležitosti obchodu s ojetými vozy. A také to, že motoristé budou na poslední chvíli skupovat auta se spalovacími motory. Petzl ovšem připomíná, že už dnes jsou v Evropě města a oblasti, která omezují vjezd starších vozidel splňujících méně přísné emisní limity. „Německo, Dánsko, Švédsko a další země budou mít tou dobou určitě mnoho oblastí, do kterých nebude možný vjezd s vozem se spalovacím motorem,“ myslí si Zdeněk Petzl.

Tato rozhodnutí směřují společnost ke změnám v konceptu mobility. Auto už nebude samozřejmostí, jakou je dnes. Je otázkou, zda je na to společnost připravená. Mimo jiné to bude mít velký dopad na ekonomiku. „Některé státy jsou možná v této otázce ve veřejné diskuzi dál a firmy se na to nepochybně připravují,“ komentuje Petzl a popisuje posun v obchodním modelu automobilek, jejichž hlavní disciplinou nebude prodej samotného vozu, ale prodej služeb mobility a věcí s tím spojených.