Zbraslaví znova burácely motory, slavný závod se jel už po devětapadesáté

Poprvé od obnovené jízdy se zúčastnil například závodní vůz Walter 0 nebo ve své době nejrychlejší vozidlo vyrobené v meziválečném Československu Walter 6B.
K vidění bylo také několik dnes již historických aut značky Bugatti nebo Lamborghini Espada z roku 1968.
Vůz Walter 0 podle ředitele závodu Jan Živného nebyl dosud na akci představen. Původních závodů se zúčastnil třikrát a poprvé tomu tak bylo v roce 1924. Ve své době velmi rychlý Walter 6B poprvé závod jel v roce 1930. Při tréninkové jízdě tehdy vůz havaroval, přes noc se jej ale podařilo opravit a následně závod dojel. Oba vozy tehdy řídil jeden z nejznámějších československých závodníků Jindřich Knapp.
Kromě původních Walterů byly na letošním ročníku k vidění také například Bugatti 13, Bugatti T37A nebo brněnský vůz Zbrojovka Z 6V. Významným modelem byl také německý Steyr Sport z roku 1928. Modernější Lamborghini Epsada pak doplnil například Chevrolet Corvette nebo několik vozů Škody Felicie z 60. let.
Závod se uskuteční o uplynulém víkendu. V sobotu se jel závod elegance o putovní pohár Elišky Junkové, která závod vyhrála v roce 1926. V neděli pak následovalo klání nazvané „Výprava časem za Jiřím Kristiánem Lobkowiczem“.
První závod Zbraslav–Jíloviště se konal v roce 1908, v roce 1938 byl přerušen kvůli světové krizi a válce. Téměř o 30 let později jej obnovil Veteran Car Club Praha. Od té doby se jezdí nepřetržitě a stal se jednou z nejznámějších soutěží historických vozidel v Evropě. Závod se koná každoročně a trasa je zhruba z 80 procent původní.