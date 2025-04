Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Už malé děti ví, že jakmile padají šraňky u přejezdu, nesmí se na ně vjíždět. Zajímavé je, že s dospělostí na to někteří zapomenou. Často tahle zapomnětlivost končí tragicky, a přitom úplně zbytečně.

Každý řidič má nějakou bolístku, tedy situaci, která mu za volantem dělá problém. Někdo není schopen jízdy s hlasitou hudbou, jiný má problém s manuálním řazením a další neumí podélně parkovat. A poměrně dost řidičů neví, nebo ignoruje, jak a kdy přejíždět železniční přejezdy. Těch, kteří v tom chybovali, bylo v roce 2024 celkem 638, z toho 146 žen. Ti všichni chybovali, přehlédli, ignorovali a riskovali život svůj, své posádky, ale i lidí ve vlaku.

Chybovat je lidské, náprava je přitom snadná

Může se stát, že řidič chybuje a vjede na přejezd v době, kdy bliká červené výstražné světlo, kdy padají šraňky a blíží se vlak. Může se stát, že dojde k technické závadě přesně uprostřed železničního přejezdu. Je vlastně fuk, co se stane. Základ je udržet chladnou hlavu a z té situace se dostat. Pokud dojde k chybě a ocitnete se za šraňkami v době, kdy hrozí příjezd vlaku, hlavně na kolejích nezůstávejte! Závory jsou z velmi lehkého a poměrně křehkého materiálu. Může je zvednout spolujezdec, případné kolemjdoucí. Zvládne to i křehká žena. Nedoporučujeme ale z auta vystupovat a zkusit je zvedat svépomocí. Nemuseli byste mít čas se vrátit do auta.

Když není v okolí nikdo, kdo by vám pomohl, prostě závory projeďte. Cíl je snadný, za každou cenu se dostat mimo koleje. Nemusíte se bát, že by vás závora zastavila, v některých případech, třeba u nižších aut se dokonce nemusíte bát žádných poškození. Závora se podjetím sama nadzvedne a vy zvládnete bez ztráty kytičky projet.

Problém nastává v situaci, kdy dojde k závadě auta přímo uprostřed přejezdu. I v tomto případě hlavně nezmatkujte. V případě třeba jen defektu pneumatiky prostě z kolejí odjeďte, byť za cenu poškození disku. Pořád je to lepší, než následná srážka s vlakem. „Pokud okolnosti nedovolují vozidlo z kolejiště vyprostit, je nutné, abyste okamžitě upozornili složky IZS na telefonní číslo 112. Pro rychlejší lokalizaci nezapomeňte nahlásit číslo přejezdu. To najdete na rubové straně světelné skříně nebo dopravní značky,“ radí Policie ČR.

Zástupce integrovaného záchranného systému následně zavolá podle tabulky výpravčímu (dispečerovi) a sdělí mu požadavek na zastavení železničního provozu. A výpravčí (dispečer) identifikuje podle tabulky konkrétní přejezd a traťový úsek a učiní nutná opatření. Ale nespoléhejte na to, že se vše stihne. Nikdy nezůstávejte v autě, ale ani v jeho blízkosti. Pokud nejste schopni auto dostat pryč, odejděte co nejdál, ať se vám v případě srážky nic nestane. Asi netřeba dodávat, že to platí i pro posádku auta.

A pozor, může se také stát, že dojedete k přejezdu, který má závadu. Nejčastěji bliká červené výstražné světlo, ale vlak nikde. „Pokud z nějakého důvodu zastavíte na železničním přejezdu a nemůžete pokračovat, a nejede vlak, zavolejte na číslo 112 a nahlaste, na kterém přejezdu se to stalo. Každý železniční přejezd je totiž očíslovaný, proto je ihned přesně jasné, o jaký přejezd se jedná. Označení začínají vždy písmenem P a jsou na rubové straně výstražného kříže nebo světelného zařízení,“ radí Besip.

A přidáme jednu malou radu. Pokud způsobně čekáte ve frontě před šraňkami, vlak projel a vy máte tendence se hned rozjet, nedělejte to. Minimálně do doby, dokud bliká červené světlo. A ano, i v situaci, kdy jdou šraňky nahoru. Dokud bliká červené světlo, nesmíte na přejezd vjet. A velmi snadno byste se tak dostali do situace, kdy zůstanete stát mezi padlými závorami. Často se totiž stává, že místem jede vlaků víc, proto také výstražné světlo bliká, i když jeden už projel.

Je to drahé

Ne, nemluvíme o cenách za opravy, za způsobení nehody a za ztrátu životů či zdraví. Zrovna to se stejně vyčíslit nedá. Postihy se ovšem vyčíslit dají. Vjíždění na přejezd přes zákaz vyjde na místě na částku mezi 4 500 a 5 500 Kč. Ve správním řízení od 7 000 do 25 000 Kč. A k tomu úřad přidá šest trestných bodů, takže od tohoto roku možné maximum.

Na železničním přejezdu je také zakázáno předjíždět, otáčet se a couvat. A při porušení tohoto zákazu se dočkáte stejných bodů a stejných pokut, které jsou rozepsané výše.

A pozor, v okolí železničního přejezdu platí také rychlostní omezení. Zákon říká: „Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.“

To znamená, že při porušení rychlostních omezení je potřeba počítat s postihem. Pokud půjde o překročení o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ni, pak pokuta na místě do 1 500 Kč (i domluva), ve správním řízení od 2 000 do 5 000 Kč. Pokud o 10 km/h a více v obci nebo mimo ni, tak na místě 1 500 – 2 000 Kč, ve správním řízení 2 000 – 5 000 Kč a dva body k tomu.

Při překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více už je pokuta na místě v rozmezí 2 500 – 3 500 Kč, ve správním řízení 4 000 - 10 000 Kč a čtyři trestné body. A při překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více se můžete na místě rozloučit s řidičákem a v následném správním jednání také s 7 000 až 25 000 Kč. K tomu úřad přidá šest trestných bodů a zákaz řízení se může natáhnout až na 18 měsíců.